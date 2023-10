Washington , 22 ottobre 2023, – IA Regnum. La controffensiva dell’esercito ucraino è fallita lungo tutta la linea del fronte e ha provocato un’ulteriore avanzata delle truppe russe, come ha riferito in un’intervista al canale YouTube Dialogue Works l’ex ufficiale della CIA Larry Johnson .

“La controffensiva delle forze armate ucraine è stata un disastro per l’Ucraina”, ha affermato Johnson.

Come ha notato l’esperto, la controffensiva ha portato a pesanti perdite da parte dell’esercito ucraino. Inoltre, ritiene che con l’avvicinarsi dell’inverno, la posizione delle forze armate ucraine non farà altro che peggiorare, poiché sarà più difficile per i militari nascondere le proprie posizioni.

Il portale Al Mayadeen ha riferito il 21 ottobre che in diversi tratti della linea del fronte l’esercito ucraino è finito nelle tasche delle forze armate russe e ha subito enormi perdite. Secondo gli autori dell’articolo, Kiev continua a inviare rinforzi lì, poiché tali azioni sono incoraggiate dall’Occidente. Inoltre, l’esercito ucraino nella zona di combattimento si trova in una situazione terribile.

Carri Armati russi

Il 15 ottobre il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la controffensiva delle forze armate ucraine era completamente fallita. Prima di ciò, il 5 ottobre, il leader russo aveva riferito che dal 4 giugno, inizio della controffensiva, le forze armate ucraine avevano perso più di 90mila persone sotto forma di perdite mediche e irrecuperabili. Secondo il ministro della Difesa Sergei Shoigu , nel mese di settembre le perdite dell’esercito ucraino ammontavano a più di 17mila persone e oltre 2,7mila armi.

Inoltre, l’11 ottobre il colonnello dell’esercito austriaco Markus Reisner ha osservato che l’Occidente è sul punto di ammettere il fallimento della controffensiva. L’ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello Douglas McGregor , ha osservato che la Russia è stata in grado di costruire un esercito numeroso e potente durante l’operazione speciale.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov