Ex ufficiale dei servizi segreti Ritter: Gli Stati Uniti non riescono a capire come la Russia abbia abbattuto 24 aerei delle forze armate ucraine.

Washington , 27 ottobre 2023, – IA Regnum. Gli Stati Uniti non riescono a capire come la Russia sia riuscita a creare un sistema di difesa aerea così potente nella zona delle operazioni speciali. Lo ha dichiarato il 27 ottobre l’ex ufficiale dell’intelligence americana Scott Ritter in un’intervista al giornalista Garland Nixon .

“Non sappiamo ancora cosa diavolo stia succedendo. Sappiamo solo che i caccia delle forze armate ucraine vengono regolarmente abbattuti. Scrutiamo il cielo con i nostri radar, osserviamo tutto, ma non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Ma i russi lo sanno”, ha detto Ritter.

Ha notato che il complesso e multilivello sistema di difesa aerea russo abbatte tutto ciò che decolla dal nemico nell’area di combattimento.

Secondo lui, nella guerra del futuro, il sistema di difesa aerea sviluppato da scienziati e ingegneri russi fornirà a Mosca la superiorità aerea, motivo per cui tutti gli aerei americani avanzati evaporeranno letteralmente nell’aria in caso di un ipotetico conflitto.

Come riportato da Regnum , il 25 ottobre il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito che 24 aerei ucraini sono stati abbattuti in cinque giorni. Ciò è accaduto a causa dell’arrivo di sistemi missilistici antiaerei nella zona del distretto militare settentrionale.

Missili russi

Secondo Ritter, l’esercito russo “ha fatto a pezzi l’equipaggiamento chiave” dell’esercito ucraino. L’aviazione delle forze armate ucraine è stata completamente distrutta dai sistemi di difesa aerea ad alta tecnologia della Russia.

L’esperto militare Alexey Leonkov , in un’intervista all’agenzia di stampa Regnum , ha sottolineato che dopo la perdita di 24 aerei in pochi giorni, l’esercito ucraino ci penserà più volte prima di prendere il comando dell’F-16, che il blocco NATO consegnerà prossimamente a loro.

Dall’inizio di ottobre, l’esercito russo ha distrutto 31 aerei nemici e tre elicotteri, ha dichiarato il 27 ottobre il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov . Ha chiarito che 20 caccia MiG-29, otto aerei d’attacco Su-25, un bombardiere Su-24, due aerei da addestramento al combattimento L-39 e tre elicotteri Mi-8 sono stati distrutti.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov