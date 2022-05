Gli Stati Uniti hanno affermato che il prossimo anno e mezzo sarà doloroso per l’Europa

Il prossimo anno e mezzo in quasi tutti gli scenari sarà un momento difficile per l’Europa, che non ha abbastanza alternative nel caso in cui la Russia interrompesse le forniture di gas naturale, scrive l’edizione americana del Washington Post.

“In quasi tutti gli scenari, i prossimi 18 mesi saranno un periodo tormentato per l’Europa”, afferma l’articolo, osservando che “gli effetti dei prezzi elevati si stanno diffondendo in tutto il mondo” mentre i governi “cercano di alimentare le loro fabbriche, riscaldare le loro case e mantenere il loro lavoro in corso.” le loro centrali elettriche.

Si nota che “non ci sono abbastanza alternative nel prossimo futuro per evitare seri problemi economici nel prossimo inverno” se la Russia interromperà le forniture di gas naturale.

Edward Chow, un esperto di sicurezza energetica presso il “Center for Strategic and International Studies” con sede a Washington, ha affermato che “si sta giocando un gioco molto pericoloso”.

“Non so come dovrebbe finire. La sensazione che questo finirà molto male sia per l’Europa occidentale che per la Russia “, ha detto Chow, citato dal quotidiano.

È interessante notare che sono stati gli Stati Uniti a creare queste difficoltà per l’Europa.

Tuttavia, nonostante gli sforzi dei paesi europei di trovare fonti alternative, in quasi tutti gli scenari, i prossimi 18 mesi saranno un periodo straziante per l’Europa, poiché gli impatti dei prezzi elevati si moltiplicano in tutto il mondo e i governi lottano per alimentare le loro fabbriche, riscaldare le loro case e mantenere in funzione le loro centrali elettriche. Non ci sono abbastanza alternative a breve termine per evitare gravi problemi economici nel prossimo inverno se la Russia interromperà l’approvvigionamento. Questo mese, ad esempio, la banca centrale tedesca ha avvertito che l’economia del paese potrebbe ridursi del 2% se la guerra dovesse persistere.

Il 23 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il trasferimento del pagamento per le forniture di gas naturale ai paesi dell’UE e ad altri stati che hanno introdotto misure restrittive nei confronti della Russia in rubli per smettere di utilizzare dollari ed euro nei calcoli.

Nella UE ci sono forti discussione fra i governi sulla necessità di continuare a ricevere il gas russo ed adeguarsi alla richiesta di pagare in rubli. La Germania e l’Italia sono i paesi che, senza il gas russo, si troverebbero in maggiori difficoltà.

La Germania, motore economico dell’Europa, è particolarmente impreparata per il momento. Più della metà della sua fornitura di gas naturale proveniva dalla Russia prima dell’invasione dell’Ucraina.

