Gli Stati Uniti guidano una coalizione totale contro la Cina

da Redazione

Pompeo non può nemmeno convincere europei, coreani e giapponesi a firmare dichiarazioni simboliche

Il supporto diplomatico e militare americano a Taiwan è cresciuto notevolmente negli anni Trump. L’amministrazione ha preso provvedimenti per rafforzare tale sostegno, ma il Congresso ha anche spinto per le proprie iniziative. Una misura chiave è stata l’approvazione della legge sui viaggi di Taiwan nel 2018, che non solo ha autorizzato ma incoraggiato i funzionari di alto livello della difesa e della politica estera a interagire con i loro omologhi di Taiwan.

E’ stato quello un cambiamento radicale rispetto alla politica adottata quando gli Stati Uniti trasferirono le relazioni diplomatiche dalla Repubblica di Cina (Taiwan) alla Repubblica popolare cinese (RPC) nel 1979. La politica degli Stati Uniti da allora in poi aveva limitato tutto contatti solo con funzionari di basso livello. Le misure più recenti del Congresso hanno cercato di sottolineare che gli Stati Uniti sono fermamente nel campo di Taiwan. La tendenza non è semplicemente una questione di interesse accademico, poiché ai sensi del Taiwan Relations Act (TRA) del 1979, gli Stati Uniti sono obbligati a considerare qualsiasi tentativo da parte di Pechino di costringere Taiwan come una “grave violazione della pace” in Asia orientale

La determinazione degli Stati Uniti a resistere ai tentativi della Cina di esercitare il proprio potere nel Pacifico occidentale è stata ulteriormente rafforzata dopo che Pechino ha imposto una nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong a maggio, diluendo notevolmente (se non negando ) l’autonomia politica garantita di quel territorio. L’amministrazione Trump, con il sostegno bipartisan del Congresso, ha revocato lo speciale status commerciale di Hong Kong e prese altre misure punitive.

I leader statunitensi hanno anche cercato la solidarietà degli alleati degli Stati Uniti in Europa e in Asia orientale per una dichiarazione congiunta di condanna e l’imposizione di sanzioni in risposta all’erosione della Cina dell’autonomia di Hong Kong. La mancanza di sostegno da parte delle capitali europee solleva seri interrogativi su quanta assistenza potrebbe aspettarsi Washington se a un certo punto sorgesse un confronto con la Cina sull’indipendenza di fatto da Taiwan. Il sostegno degli alleati sulla questione di Hong Kong è stato tiepido e riluttante, nella migliore delle ipotesi.

Tra le potenze europee, solo la Gran Bretagna (l’ex sovrano coloniale di Hong Kong) si è unita agli Stati Uniti adottando un approccio rigoroso. Tra gli altri alleati europei di Washington mancava la ricettività a una politica di confronto. La reazione del governo tedesco è stata tipica. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha affermato che il modo migliore per l’Unione europea di influenzare la Cina nella disputa di Hong Kong è semplicemente quello di dialogare con Pechino. Quella posizione era ben lontana dall’approvazione della strategia americana.

La Francia sembrava ancora meno desiderosa di unirsi a Washington nel tentativo di fare pressione su Pechino. Il “South China Morning Post” ha riferito che in una telefonata al ministro degli Esteri cinese Wang Yi, Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Macron, ha sottolineato che la Francia rispettava la sovranità nazionale cinese e non aveva intenzione di interferire nei suoi affari interni su Hong Kong.

La stessa Unione Europea ha adottato una risposta anemica all’approvazione della legge sulla sicurezza nazionale da parte della Cina. Ansiosi di non rimanere impigliati nella crescente rivalità degli Stati Uniti con la Cina, i ministri degli esteri dell’UE il 29 maggio hanno fatto eco alle preferenze della Germania e hanno sottolineato la necessità di un dialogo su Hong Kong. Dopo una videoconferenza tra i 27 ministri degli esteri del blocco, il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato che solo un paese si è preso la briga di sollevare la questione delle sanzioni.

Borrell ha aggiunto che l’UE non ha nemmeno programmato di annullare o posticipare gli incontri diplomatici con la Cina nei prossimi mesi. Troppo per l’obiettivo di Washington di un fronte diplomatico comune degli alleati occidentali contro le azioni di Pechino a Hong Kong.

Washington non ha ricevuto apparente sostegno per i suoi sforzi per raggiungere la cooperazione alleata per una posizione più forte nei confronti della RPC. All’inizio di giugno, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha insistito sul fatto che i membri dell’alleanza dovrebbero adottare un approccio più completo alle questioni di sicurezza, al contrario di una tattica incentrata su Europa e Nord America che, secondo lui, aveva generalmente fissato l’agenda dell’alleanza.

Con un riferimento implicito alla Cina, Stoltenberg ha affermato che “guardando al 2030, dobbiamo lavorare ancora più da vicino con paesi affini, come Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud, per sostenere le regole e le istituzioni globali. che ci hanno tenuti al sicuro per decenni “. Evidenziare quelle nazioni per una menzione speciale non è stata una coincidenza.

Taiwan esercitazioni di difesa

Stoltenberg sta nuotando a monte, dato forti indicazioni dai leader dell’UE e dai poteri chiave dell’UE come Francia, Germania e Italia che non vogliono adottare una politica di confronto nei confronti della Cina. E anche Stoltenberg ha sottolineato che la cooperazione della NATO con i vicini cinesi dell’Asia orientale non sarebbe principalmente di natura militare. Tuttavia, il sostegno non militare sarà di scarso conforto per gli Stati Uniti se si verificasse uno scontro su Taiwan.

La reazione dei principali alleati dell’Asia alle nuove restrizioni di Pechino su Hong Kong non è stata sensibilmente migliore del livello di supporto che Washington ha ricevuto dai suoi alleati europei. La risposta del Giappone probabilmente ha deluso maggiormente Washington. Dopo più di una settimana di dibattito interno, il governo del primo ministro Shinzo Abe ha rifiutato di unirsi agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, all’Australia e al Canada per rilasciare una dichiarazione di condanna delle azioni della RPC a Hong Kong.

I rapporti della stampa hanno indicato che la decisione “ha sgomentato” i leader statunitensi. La Corea del Sud sembrava ancora più determinata del Giappone per evitare di schierarsi nella disputa tra Stati Uniti e Cina.

La conclusione è stata che, ad eccezione dell’Australia, gli Stati Uniti non potevano contare sui loro alleati dell’Asia orientale nemmeno per il sostegno diplomatico ed economico contro la RPC in risposta alle loro azioni nei confronti di Hong Kong. Un tale risultato non è di buon auspicio se Washington cerca un sostegno più forte, in particolare supporto militare, in caso di aggressione della Repubblica Popolare Cinese contro Taiwan.

Sfortunatamente, la prospettiva di tale aggressione sta rapidamente aumentando. Pechino ha esplicitamente rimosso la parola “pacifico” dal suo obiettivo dichiarato di indurre Taiwan ad accettare l’unificazione con la terraferma. Altrettanto preoccupanti, gli esercizi militari della RPC nello stretto di Taiwan e nei suoi dintorni sono sempre più numerosi e minacciosi. Il 9 giugno, i caccia cinesi hanno nuovamente violato lo spazio aereo di Taiwan, facendo sì che Taipei invii i propri aerei per intercettare gli intrusi. Il livello generale di animosità e tensione tra Pechino e Taipei è al suo livello peggiore da decenni.

Taiwan esercitazioni militari

Washington affronta la possibilità di essere chiamato ad adempiere al suo impegno implicito in TRA per difendere la sicurezza di Taiwan. L’innesco potrebbe venire sotto forma di un attacco da parte della Repubblica popolare cinese su alcune delle piccole proprietà sulle isole periferiche di Taipei direttamente al largo della terraferma o nel Mar Cinese Meridionale. Non puoi nemmeno escludere un assalto frontale a Taiwan. Tali sviluppi metterebbero immediatamente alla prova la serietà e la credibilità dell’impegno di difesa degli Stati Uniti d’America

Peggio ancora, gli Stati Uniti potrebbero condurre il confronto militare da soli. Quasi certamente gli alleati europei non entreranno in una guerra tra Stati Uniti e Cina. La reazione di Australia, Corea del Sud e Giappone è in qualche modo meno certa. La coercizione della RPC contro Taiwan costituirebbe una perturbazione molto più grave per l’ambiente di sicurezza dell’Asia orientale rispetto alla decisione di Pechino di rafforzare la sua presa su Hong Kong.

Tutti e tre i paesi dovrebbero affrontare un dilemma angoscioso. Se si unissero a una difesa militare di Taiwan guidata dagli Stati Uniti, avrebbero dovuto affrontare gravi ritorsioni. Tuttavia, se dovessero lasciare gli Stati Uniti in sospeso, i leader americani, infuriati da tale tradimento, avrebbero probabilmente posto fine alle alleanze di sicurezza di Washington con quei paesi.

In ogni caso, gli Stati Uniti non possono contare sul sostegno militare dei loro alleati in uno scontro con la RPC su Taiwan. È un altro fattore di rischio che Washington deve considerare, in quanto effettua un calcolo del rischio-beneficio tanto atteso, atteso da tempo, dell’impegno degli Stati Uniti nella difesa di Taiwan.

Fonte: The American Conservative

Traduzione: Gerard Trousson