Gli Stati Uniti finanziano e sostengono i gruppi terroristi islamici nella provincia cinese dello Xinjiang

di Tony Cartalucci

Con il pretesto di combattere il terrorismo?”

Il terrorismo nella provincia cinese del Xinjiang, portato avanti da gruppi estremisti radicalizzati e sobillati da programmi statunitensi, sauditi e turchi, esiste ed è reale.

Persino i media occidentali le cui bugie oggi Coda (organismo di propaganda USA) cerca di sostenere, hanno ammesso in precedenza l’ampiezza e la frequenza del terrorismo nella regione cinese dello Xinjiang.

Nell’articolo del 2014 della BBC, “ Perché c’è tensione tra la Cina e gli uiguri? ( Why is there tension between China and the Uighurs? ) , “Da solo è stato ammesso che (enfasi aggiunta):

“Nel giugno 2012, sei uiguri avrebbero tentato di dirottare un aereo da Hotan a Urumqi prima di essere sopraffatti dai passeggeri e dall’equipaggio. C’è stato uno spargimento di sangue nell’aprile 2013 e nel giugno dello stesso anno 27 persone sono morte nella contea di Shanshan dopo che la polizia ha aperto il fuoco su quella che i media statali hanno descritto come una folla armata di coltelli che attaccava gli edifici del governo locale Almeno 31 persone sono state uccise e più di 90 hanno riportato ferite in Maggio 2014, quando due auto si sono schiantate in un mercato di Urumqi e gli esplosivi sono stati lanciati tra la folla. La Cina lo ha definito un “incidente terroristico violento”.

Ad aprile è seguito un attacco con bomba e coltello alla stazione ferroviaria sud di Urumqi, che ha ucciso tre persone e ferito altre 79 persone.

A luglio, le autorità hanno affermato che una banda armata di coltelli ha attaccato una stazione di polizia e uffici governativi a Yarkant, provocando 96 morti. L’imam della più grande moschea cinese, Jume Tahir, è stato accoltellato a morte pochi giorni dopo. A settembre circa 50 morti in esplosioni nella contea di Luntai fuori dalle stazioni di polizia, da un mercato e da un negozio. I dettagli di entrambi gli incidenti non sono chiari e gli attivisti hanno contestato alcuni resoconti di incidenti sui media statali. Alcune violenze si sono diffuse anche dallo Xinjiang. Una serie di accoltellamenti a marzo a Kunming, nella provincia dello Yunnan, che ha ucciso 29 persone, è stata attribuita ai separatisti dello Xinjiang, così come un incidente dell’ottobre 2013 in cui un’auto ha investito la folla ed è esplosa in fiamme in Piazza Tiananmen a Pechino “………



Altre fonti dei media occidentali hanno confermato che organizzazioni terroristiche come il Partito islamico del Turkistan (TIP) stanno incanalando gli estremisti dallo Xinjiang sui campi di battaglia in Nord Africa e Medio Oriente e in particolare in Siria insieme ad altri estremisti armati e sostenuti dalla NATO.

I media occidentali ammettono che potenzialmente migliaia di questi estremisti uiguri potrebbero tornare a casa e usare la loro esperienza sul campo di battaglia per condurre una campagna di terrorismo contro Pechino.

Voice of America (VOA), finanziata e diretta dal Dipartimento di Stato USA, nel suo articolo , “Analysts: Uighur Jihadis in Syria Could Pose Threat“, ammetterebbe (enfasi aggiunta):

“Gli analisti avvertono che il gruppo jihadista Turkistan Islamic Party (TIP) nella Siria nordoccidentale potrebbe rappresentare un pericolo per la volatile provincia siriana di Idlib, dove continuano gli sforzi per mantenere un fragile cessate il fuoco mediato dalla Turchia e dalla Russia tra le forze del regime siriano ei vari gruppi ribelli .

Il TIP ha dichiarato l’emirato islamico a Idlib alla fine di novembre ed è rimasto in gran parte fuori dal radar delle autorità e dei media grazie al suo basso profilo. Fondato nel 2008 nella regione cinese nord-occidentale dello Xinjiang, il TIP è stato uno dei principali gruppi estremisti in Siria dallo scoppio della guerra civile nel paese nel 2011. Il TIP è composto principalmente da musulmani uiguri provenienti dalla Cina , ma in negli ultimi anni ha incluso anche altri combattenti jihadisti nei suoi ranghi.

l TIP ha già compiuto terrorismo mortale all’interno della Cina. Ad esempio, ha rivendicato la responsabilità degli attacchi di Kashgar del 2011 nello Xinjiang uccidendo 23 persone “.

La detenzione di estremisti radicalizzati in reti che perpetrano questa violenza o la creazione di punti di controllo di sicurezza in una regione in cui si sta verificando tale violenza sarebbe considerata (dalle fonti occidentali) “draconiana?”

Cinesi dello Xinjiang all’uscita di una moschea

No. Ma l’articolo di Coda non discute mai di questo anche se i media occidentali – non i media statali cinesi – hanno già ammesso che il terrorismo è una grave minaccia alla sicurezza. In effetti, l’articolo di Coda non menziona mai il terrorismo nello Xinjiang nemmeno una volta.

La BBC sta mentendo? O i fatti riportati dalla BBC nel 2014 sono semplicemente diventati politicamente scomodi nel contesto delle attuali e crescenti informazioni sull’economia e sulla guerra per procura dell’Occidente contro la Cina?

La propaganda che incita alla secessione della provincia e le incitazioni dirette ai gruppi radicali sono prodotte da organizzazioni finanziate dal governo degli Stati Uniti.

Le menzogne diffuse in Occidente circa l’esistenza di campi di concentramento nella regione e la diffusione di false notizie da parte di Washington sono finanziate direttamente dal governo degli Stati Uniti attraverso il National Endowment for Democracy (NED).

Gruppi separatisti come il World Uyghur Congress (WUC) che cercano apertamente l ‘”indipendenza” dello Xinjiang e dispongono di uffici letterali a Washington DC e sono finanziati dalla NED (National Endowment for Democracy).

In effetti, la sovvenzione del NED statunitense alla sovversione in Cina è suddivisa in diverse regioni con le proprie pagine dedicate sul sito web della NED. Lo Xinjiang è elencato dalla NED come “Xinjiang / Turkestan orientale” – il Turkestan orientale è il paese immaginario che gli estremisti cercano di creare.

Altre organizzazioni finanziate dalla NED includono l’Uyghur American Association e l’ Uyghur Human Rights Project .

Non sorprende che Coda sia finanziato anche dalla NED.

Non solo la Coda stessa è finanziata dal National Endowment for Democracy (NED) tramite sostenitori ammessi, tra cui il NED e il Centro internazionale per i giornalisti finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti , nonché lo “European Endowment for Democracy” (EED) europeo, ma l’autore di il citato pezzo di diffamazione – Isobel Cockerell – precedentemente riportato per Rappler – un sito web di media online filippino anch’esso finanziato dal NED .

The Coda Story – un fronte mediatico finanziato e creato da e per il governo degli Stati Uniti, i suoi partner “atlantisti” e gli interessi corporativi che guidano la stragrande maggioranza della politica estera occidentale – ha recentemente lanciato una diffamazione contro personaggi dei media alternativi che mettono in discussione il ” Narrativa uigura-Xinjiang ”.

Mappa della Cina



La diffamazione fa parte di una più ampia campagna rivolta a chiunque metta in dubbio la narrativa uigura-Xinjiang di Washington e il tentativo degli Stati Uniti di usarla per minare la Cina.

Il NED è presieduto da molte figure politiche di spicco negli Stati Uniti che hanno apertamente promosso l’invasione americana dell’Iraq del 2003, molte guerre e interventi in anticipo, e molti da allora. Fra queste include Elliot Abrams (noto criminale di guerra) il quale fino a poco tempo fa aveva supervisionato i tentativi di cambio di regime degli Stati Uniti in Venezuela , prima di essere riassegnato a prendere di mira l’Iran.

Si trattava di accuse inventate che gli Stati Uniti hanno usato in precedenza per applicare sanzioni contro l’Iraq, per minare il suo governo sulla scena globale, e alla fine giustificare l’aggressione militare contro l’Iraq, inclusa una devastante invasione nel 2003 e la successiva occupazione che è in corso fino ad oggi.

Una strategia simile è ora diretta alla Cina.

Il NED è anche presieduto da figure dei media statunitensi colpevoli di aver contribuito a promuovere queste accuse inventate, non solo contro l’Iraq ma contro altri obiettivi dell’aggressione militare statunitense e del cambio di regime tra cui Libia, Siria, Ucraina e, più recentemente, nell’Hong Kong cinese.

Ciò include Anne Applebaum del Washington Post .

Applebaum è anche nel consiglio di amministrazione di Coda insieme ad altri provenienti direttamente dai media statali e aziendali statunitensi e britannici.

Quindi, dal finanziamento delle organizzazioni che raccontano le bugie, al diffondere quelle bugie attraverso i media aziendali, per poi sostenere quelle bugie con fronti che si atteggiano a organizzazioni di notizie più piccole e di terze parti come Coda – il governo degli Stati Uniti e coloro che aiutano i suoi sforzi sono coinvolti in ogni passo del cammino.

Per le bugie sugli “abusi” della Cina sugli uiguri nello Xinjiang – Anne Applebaum ha letteralmente aiutato a sovrintendere al finanziamento di fronti come WUC e UHRP producendo queste accuse infondate. Il datore di lavoro di Applebaum – il Washington Post – trasformerebbe quindi queste invenzioni in notizie da prima pagina – quindi utilizzerà Coda di cui è consulente come uno dei tanti amplificatori di “terze parti” nella camera d’eco del governo degli Stati Uniti.

Truppe speciali cinesi nello Xinjiang

Questo non è giornalismo, né confronto con notizie false e disinformazione. Questo è un sistema industrializzato di manipolazione che trasmette notizie false. (…………)

Quello che separa la “disinformazione” dalle informazioni sono i fatti reali – che sono chiaramente assenti tra gli attacchi dell’Occidente alla Cina. Così, Axios e Coda accusano “Russia” e “Cina” di fare esattamente quello che loro stessi stanno chiaramente facendo. Axios e Coda non sono solo “siti di terze parti” amplificati dai media occidentali per aiutare a promuovere le loro false narrazioni, sono siti di terze parti creati appositamente per questo scopo.

Nota: La manipolazione e la propaganda dell’Occidente colpiscono oggi la Cina, considerato il nemico più importante, così come in passato hanno colpito l’Iraq, la Libia, la Siria e l’iran per preparare il terreno alle guerre e destabilizzazioni.

*Tony Cartalucci, ricercatore e scrittore di geopolitica con sede a Bangkok, soprattutto per la rivista online “ New Eastern Outlook” .

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione e sintesi: Luciano Lago