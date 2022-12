Gli Stati Uniti finalizzano i piani per inviare sistemi missilistici Patriot in Ucraina: rapporto

Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti stanno finalizzando i piani per inviare sistemi missilistici Patriot in Ucraina, andando contro l’avvertimento della Russia contro il dispiegamento di armi (a lunga gittata) nell’ex repubblica sovietica, dove Mosca sta conducendo una guerra.

L’agenzia di stampa Reuters ha pubblicato il rapporto martedì, citando tre funzionari statunitensi.

Due dei funzionari hanno affermato che la decisione di inviare i sistemi missilistici potrebbe essere annunciata “già giovedì”, osservando che l’annuncio era in attesa dell’approvazione del capo del Pentagono Lloyd Austin e del presidente Joe Biden.

All’inizio di dicembre, Politico ha citato il gigantesco produttore di armi statunitense Raytheon che produce i sistemi Patriot, affermando che Washington cercava di spostare i suoi sistemi missilistici dal Medio Oriente all’Ucraina.

Una tipica batteria Patriot include un set radar che rileva e traccia bersagli, computer, apparecchiature per la generazione di energia, una stazione di controllo dell’ingaggio e fino a otto lanciatori, ciascuno con quattro missili pronti a sparare.

Una volta finalizzati i piani, i Patriot dovrebbero essere spediti rapidamente nei prossimi giorni e gli ucraini saranno addestrati per usarli in una base dell’esercito americano a Grafenwoehr, in Germania, hanno detto i funzionari.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano inviato batterie Patriot agli alleati della NATO come la Polonia come un modo per “rafforzare le loro difese”.

Gli Stati Uniti cercano di schierare sistemi missilistici di difesa aerea dal Medio Oriente all’Ucraina

La guerra della Russia contro l’Ucraina è iniziata alla fine di febbraio con Mosca che ha affermato che mirava a difendere la popolazione filo-russa nelle regioni ucraine orientali di Luhansk e Donetsk dalla persecuzione di Kiev.

Sin dall’inizio della guerra, gli alleati occidentali dell’Ucraina, guidati dagli Stati Uniti, hanno pompato armi avanzate in Ucraina e decretando una serie di sanzioni contro la Russia, passi che secondo Mosca non faranno che prolungare il conflitto.

Il mese scorso, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha messo in guardia l’alleanza militare della NATO guidata dagli Stati Uniti dal fornire all’Ucraina le batterie Patriot, descrivendo l’alleanza come una “entità criminale” per la fornitura di armi a quelli che ha definito “regimi estremisti”. È probabile che Mosca consideri il supporto missilistico come un’escalation nel conflitto.

“Se… la NATO dovesse fornire ai fanatici ucraini sistemi Patriot insieme al personale della NATO, diventerebbero immediatamente un obiettivo legittimo delle nostre forze armate”, ha detto Medvedev.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago