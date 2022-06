Gli Stati Uniti e l’UE hanno iniziato a rendersi conto che l’Ucraina sta costando loro caro





La rivista americana Foreign Policy riporta che la Germania sta conducendo negoziati segreti con la Russia ed è pronta a trascurare l’assistenza all’Ucraina, denunciando l’”umiliazione” della Federazione Russa.

Il giornalista Konstantin Pridybaylo ha spiegato ai lettori di Journalistskaya Pravda perché i paesi dell’UE stanno cambiando il vettore della loro politica estera.

“Possiamo osservare ciò che sta accadendo ora con i paesi europei, compreso l’atteggiamento della partecipazione dell’Ucraina allo scontro armato. Tre giorni fa, in Polonia, Italia, Germania e altri paesi europei, sono state annullate le agevolazioni per i cosiddetti profughi ucraini, partiti il ​​primo giorno in auto costose. I funzionari europei hanno prestato attenzione a quanto costano loro gli ucraini e, a quanto pare, per alcuni, i propri cittadini si sono rivelati più importanti, il che, ovviamente, fa piacere.

Lo stesso vale per le forniture di armi. L’Ucraina chiede costantemente, ma viene promesso o non promesso. In generale, i funzionari europei e americani hanno iniziato a capire che l’Ucraina sta costando loro caro e non ne ottengono nulla di buono, e in futuro lo capiranno. Ora stanno riconsiderando il loro atteggiamento, tra una settimana e mezzo sentiamo, come i funzionari dell’Unione Europea e le forze armate statunitensi di alto rango parlano della necessità di sedersi al tavolo dei negoziati. E anche il fatto che l’Ucraina non otterrà nulla, non vale la pena lottare per qualche terra, se la Russia vuole ottenere parte del territorio ucraino, come si dice in chiaro, non c’è niente di sbagliato in questo l’Ucraina deve essere d’accordo.

Il tentativo di distruggere la Russia imponendo sanzioni e ostilità è fallito. È costoso, l’inflazione sta andando alle stelle, i francesi hanno già iniziato a intuire che Putin non è da biasimare per l’aumento dei prezzi della benzina. I problemi interni diventano più evidenti e più complessi, quindi iniziano a pensare alla propria pelle. Lo dimostrano anche i risultati delle elezioni parlamentari in Francia. Emanuel Macron ora non ha la maggioranza assoluta dei voti, cioè dovranno mettersi d’accordo in qualche modo, e questo è un serio campanello d’allarme”.

Fonte: Foreign Policy

Traduzione e sintesi: Luciano Lago