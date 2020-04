Gli Stati Uniti e l’Europa potrebbero subire rivolte a causa della mancanza di cibo in mezzo alla crisi Pandemica

da Redazione

La pandemia di coronavirus continua a provocare caos in tutto il mondo, poiché il numero di casi confermati è aumentato a oltre 1.270.000, con oltre 69.450 morti.

Milioni di persone in tutto il mondo che sono costrette a rimanere consegnate a casa per motivo della quarantena COVID-19 e stanno esaurendo i soldi e la pazienza. Ecco uno sguardo più da vicino a come la situazione intorno alle conseguenze del coronavirus può svilupparsi ulteriormente in Europa e negli Stati Uniti.

La FAO chiede di ridurre i rischi di approvvigionamento alimentare

In una dichiarazione della scorsa settimana, Qu Dongyu, direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), ha chiesto che vengano prese ulteriori misure “per ridurre al minimo il potenziale [Coronavirus] Impatti sull’approvvigionamento alimentare »Tra blocchi COVID-19 continui.

Ha anche sottolineato la necessità di “contenere” gli acquisti di panico “e l’accaparramento di cibo e altri oggetti essenziali”.

I commenti sono arrivati ​​dopo che il Vietnam, uno dei tre principali esportatori di riso al mondo, ha sospeso le sue forniture di cereali sul mercato mondiale, mentre il Kazakistan ha imposto un divieto di esportazione di farina di grano, grano saraceno e verdure, tra cui cipolle, carote e patate. La Russia ha anche sospeso la fornitura di grano saraceno e riso all’estero e la Bielorussia è passata a rimandare le esportazioni di grano saraceno, cipolla e aglio.

Rischio di rivolte in Italia

In Italia, il paese europeo più colpito dal coronavirus, un blocco nazionale, che inizialmente doveva concludersi il 3 aprile, si è ora esteso oltre la Pasqua.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avvertito la scorsa settimana che il rischio di disordini nell’Italia meridionale è molto elevato perché la rabbia dei cittadini per problemi alimentari legati al COVID-19 può essere utilizzata da strutture criminali che cercano di “destabilizzare il sistema ».

“Dobbiamo fornire i bisogni di base a coloro che hanno fame e dobbiamo farlo immediatamente, senza complicazioni burocratiche. Il sud imploderà prima e poi lo stesso avverrà in altre regioni italiane. Il contagio arriverà più tardi nel sud, ma l’emergenza sociale esploderà qui a causa delle fragili condizioni “, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

Orlando ha fatto eco al ministro delle Regioni meridionali, Giuseppe Provenzano, che ha sottolineato l’aumento delle tensioni sociali e la possibilità di disordini civili nelle regioni colpite dalla povertà del paese.

Proteste contro le politiche di austerità

“Temo che le preoccupazioni di gran parte della popolazione riguardo alla salute, al reddito e al futuro nel mezzo dell’attuale crisi del coronavirus si trasformeranno in rabbia e odio”, ha dichiarato in una intervista.

I commenti sono arrivati ​​dopo che i giornali hanno riferito che a Palermo e Napoli la polizia ha dovuto proteggere i supermercati locali dopo diversi incidenti di saccheggio.

Una questione di tempo?

Nel frattempo, alcuni esperti statunitensi hanno espresso preoccupazione per la situazione intorno a COVID-19 negli Stati Uniti. UU. Lo “scenario italiano” seguirà presto, data l’attuale carenza di cibo, l’aumento del tasso di disoccupazione e l’interruzione dei servizi pubblici nel paese.

Alison Bateman-House, assistente professore di salute della New York Langone, ha affermato di essere seriamente preoccupata “dove al momento vediamo picchi [di casi di coronavirus]”.

“L’ultima cosa che ho visto è che prevediamo picchi a Boston, che ha un sistema sanitario relativamente buono, Detroit, [e] New Orleans. Questi sono luoghi che sono già stati colpiti per numerosi motivi nell’ultimo decennio e che ora hanno un’epidemia di salute pubblica sopra ogni altra cosa. Sono profondamente preoccupato “, ha dichiarato Yahoo Finance alla fine del mese scorso.

Questa opinione è stata condivisa dal Dr. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Malattie infettive, che ha detto alla CNN che, per quanto riguarda New Orleans, “mostrati e pensa che stai bene, poi inizia a scomparire saliamo un po ‘e poi bingo: sale esponenzialmente; questo è ciò che sta accadendo a New Orleans in questo momento “.

Il Dr. Ashish Jha, direttore dell’Istituto di salute globale di Harvard, a sua volta, ha predetto che l’epidemia di coronavirus “interesserà ogni città degli Stati Uniti”.

“Non ci sono dubbi. New York è al primo posto. [La diffusione] sarà alla stessa ferocia? Potrebbe essere o meno in diverse città. […] Sono incredibilmente preoccupato per la Louisiana, e in particolare per New Orleans. Sono molto preoccupato per Atlanta ”, ha affermato.

Ci sono già più di 304.800 casi confermati di COVID-19 negli Stati Uniti. Stati Uniti, con oltre 7.600 morti, secondo le ultime stime della Johns Hopkins University.

https://sputniknews.com/world/202004061078857597-us-europe-facing-food-riots-amid-covid-19-crisis/

Fonte: Sputnik News

Traduzione:Luciano Lago