Sebbene nessuno studioso di storia recente dovrebbe sorprendersi per il fatto che gli Stati Uniti attaccheranno la Russia tramite delegati terroristici, le recenti incursioni transfrontaliere in Russia da parte del Corpo dei Volontari Russi sono una sfacciata escalation che minaccia di trasformare il conflitto regionale in una guerra diretta tra NATO e Federazione Russa.

Dall’Afghanistan durante la Guerra Fredda, attraverso le Repubbliche del Caucaso dopo il crollo dell’URSS, fino ai giorni nostri, gli Stati Uniti hanno una sordida storia di sfruttamento di attori estremisti non statali per indebolire la Russia. La Polonia sembra essere un alleato significativo nell’aiutare gli Stati Uniti a raggiungere i propri obiettivi in ​​Ucraina, dalla violenta escalation del Maidan, alla fornitura di stivali sul campo per assistere le incursioni della RVC nel territorio russo.

Durante gli anni ’80 la CIA armò e finanziò i mujaheddin, precursori dei talebani, per combattere gli interessi sovietici durante la loro incursione in Afghanistan. Questo delegato fondamentalista islamico si sarebbe successivamente trasformato nei talebani e avrebbe influenzato gruppi estremisti ancora più sinistri, contro alcuni di questi il mondo sta ancora lottando per estinguerli. La CIA e i suoi alleati nel Golfo hanno successivamente collaborato con vari gruppi estremisti islamici nelle Repubbliche caucasiche di Cecenia e Daghestan nel tentativo di smantellare una Federazione Russa indebolita dopo la fine dell’URSS. Un presidente alle prime armi, Vladimir Putin, è stato in grado di galvanizzare la società russa e le forze armate per sconfiggere questa minaccia; tuttavia, l’FSB e il GRU combattono ancora oggi piccoli gruppi terroristici nel Caucaso.

Il conflitto in Siria iniziato nel 2011 è stato istigato ancora una volta dalla CIA e dai suoi partner degli stati del Golfo, in gran parte come uno sforzo per indebolire e ridurre la quota di maggioranza russa della fornitura di petrolio e gas naturale all’Europa. Questo piano fallì in modo spettacolare quando la Russia prese una posizione decisiva e intervenne direttamente a favore del suo alleato di lunga data nel 2015.

Tale sviluppo ha ulteriormente portato a una più forte alleanza Siria-Iraq-Iran, a un Israele sempre più isolato e a una Russia che è un efficace intermediario di potere e pacificatore nella regione.

Talebani In Afghanistan

La leadership russa non può permettere a un’organizzazione terroristica di prendere di mira il suo territorio, aggredire e uccidere i suoi cittadini, prendere ostaggi e chiedere il rovesciamento del suo governo legittimo. I suoi sponsor devono essere etichettati accuratamente nella sfera pubblica e deve essere compiuto uno sforzo diplomatico per amplificare la posizione di Mosca. Non solo questo è importante per affrontare le sfide dell’attuale conflitto, ma sarà cruciale per qualsiasi procedimento legale dopo la sua conclusione.

Una conclusione positiva che si può trarre da questi recenti sviluppi è che l’Ucraina ei suoi sostenitori della NATO cercano disperatamente di nascondere le recenti sconfitte sul campo di battaglia del regime di Kiev e il disastroso fallimento iniziale della tanto pubblicizzata controffensiva di primavera. L’ovvia operazione ucraina per inondare la riva sinistra del fiume Kherson distruggendo parzialmente la diga di Kakhovka supporta solo la teoria secondo cui l’attesissima controffensiva dell’AFU è finora fallita e che l’Ucraina spera di rafforzare la propria posizione difensiva lungo il Fiume Dnepr meridionale e creare un ostacolo significativo all’infrastruttura militare russa e alla capacità offensiva nella regione. Inoltre fa guadagnare tempo all’AFU e consente loro di concentrare le forze in altre aree dello sforzo militare.

Mercenari/terroristi ucraini e polacchi

Cosa ci vorrà perché la stragrande maggioranza del mondo, che è rimasta in gran parte neutrale nel conflitto, denunci finalmente il regime criminale di Kiev? Quante altre persone innocenti devono morire per saziare i capricci di una corrotta élite politica occidentale prima che la maggioranza silenziosa decida finalmente di parlare apertamente sfidando questa selvaggia follia? Ci vorrà una catastrofe nucleare per dare finalmente voce a chi ha una coscienza? È abbastanza probabile che quelli al Cremlino capiscano che il regime di Kiev continuerà a intensificare questi atti di depravazione fino a raggiungere un punto in cui il mondo intero vedrà finalmente la sua vera natura e sosterrà finalmente la Russia nell’eliminare questo male dall’esistenza. Si rabbrividisce al pensiero del costo umano che tutto questo richiederà.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago