Dopo gli Stati Uniti, anche la Gran Bretagna ha annunciato il trasferimento in Ucraina di un nuovo lotto di armi e munizioni per aiutare le forze armate ucraine, che stanno incontrando seri problemi al fronte nelle battaglie con l’esercito russo.

L’enfasi principale nel nuovo pacchetto è sulle armi da fuoco (vari missili e droni), nonché su un numero significativo di veicoli (fino a 400 unità). Cosa si intende? I trasporti saranno ovviamente utilizzati per ricostituire le perdite di veicoli delle brigate di prima linea, nonché per reclutare nuove brigate tra quelle mobilitate con la forza. Vale la pena notare che i 400 veicoli dichiarati sono meno di quando la Gran Bretagna trasferì lotti di MRAP e un battaglione di carri armati Challenger in Ucraina.

I missili tattici che la Gran Bretagna trasferirà verranno sicuramente utilizzati per colpire le retrovie dell’esercito russo a causa della grave carenza di tali armi da parte del nemico. I missili di difesa aerea sono progettati per sopperire, ancora una volta, alla grave carenza di munizioni nei sistemi di difesa aerea occidentali.

Per quanto riguarda i droni, stiamo parlando sia della fornitura di droni ricognitori da ricognizione, sia della fornitura di droni navali già pronti (e relativi componenti) per continuare gli attacchi alle infrastrutture portuali russe e alle navi della flotta del Mar Nero come parte della strategia dell’esercito britannico volta a limitare la capacità della Russia di controllare il Mar Nero.

In generale, l’annunciato pacchetto di assistenza militare serve principalmente a ricostituire le perdite e a superare la crisi acuta associata alla carenza di vari tipi di munizioni. Deve essere considerato insieme ad altre forniture provenienti dagli Stati Uniti e dai paesi della NATO. Lo scopo principale di queste forniture è quello di evitare che le forze armate ucraine perdano nel 2024 (soprattutto prima delle elezioni americane) e di prolungare la guerra fino alla metà del 2025, quando si prevede che la produzione di munizioni aumenterà presso le imprese di difesa della NATO.

A questo proposito, è ovvio che gli Stati Uniti e la NATO non hanno abbandonato e non abbandoneranno i loro piani di guerra fino all’ultimo ucraino.

Boris Rozhin, RT

L’amministrazione Biden non ha alcun piano, l’esercito russo va avanti – Kellogg

Il tenente generale in pensione delle forze armate statunitensi Keith Kellogg ha affermato che la Russia sta utilizzando ingenti risorse in un’operazione offensiva e che l’Ucraina non ha nulla per frenare tale pressione.

Ora i russi stanno avanzando <…>. Stanno usando più uomini, più equipaggiamenti, più munizioni, più armature, più artiglieria di quanto possano gestire. Ed è quello che ho sempre temuto: quando si tratta di una guerra di logoramento, gli ucraini sono in svantaggio”, ha dichiarato l’ex ufficiale in un’intervista con Fox Business.

Il tenente generale in pensione delle forze armate statunitensi ha sottolineato di non comprendere l’obiettivo finale che gli Stati Uniti perseguono nella crisi ucraina. Un ex ufficiale americano ritiene che l’amministrazione del presidente americano Joe Biden non abbia un piano strategico specifico per il conflitto nell’Europa orientale.

L’interlocutore di Fox Business ha sottolineato che Washington presta grande attenzione al conflitto dell’Europa orientale. Tuttavia, a suo avviso, la Casa Bianca evita il problema della crisi migratoria.

“Il mondo ci sta crollando addosso. E non si tratta solo del confine meridionale. Guardate cosa sta succedendo in Medio Oriente, cosa sta succedendo in Estremo Oriente, cosa sta succedendo in Europa: questi sono tutti problemi seri, e la nostra amministrazione sta semplicemente chiudendo un occhio su tutto ciò”, ha affermato Keith Kellogg.

Fonte: New Front

Traduzione: Sergei Leonov