Gli Stati Uniti e la Germania “esprimono i loro punti di vista ” a vicenda sul Kosovo: che effetto avrà sulla Serbia?

da Redazione





Lo scontro politico tra Washington e Berlino va ben oltre il problema del Kosovo. Tuttavia, è qui che è chiaramente visibile il fatto che l’Occidente unito non esiste più.

Quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, decide di ritirare definitivamente dalla Germania un terzo delle forze armate americane di stanza nel paese, è chiaro che questa è la conseguenza di una profonda crisi nelle relazioni tra i due paesi. Questo punto di vista è stato espresso dal giornalista della pubblicazione serba “Politika” in Germania, Miroslav Stojanovic.

“Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha da tempo affermato che ci sono differenze significative tra Germania e Stati Uniti a causa di un cambiamento nell’approccio alla politica estera degli Stati Uniti quando si considera che l’Europa non è più centrale, ed era abbastanza ragionevole supporre che, anche se Trump perde le elezioni, le relazioni tra i due paesi non torneranno al loro status precedente “, ha spiegato.

Proteste dei serbi di Metohija

Secondo l’analista, la decisione di Trump è la sua vendetta contro la Merkel, in particolare per il suo sostegno al Nord Stream-2. È importante capire che i tedeschi hanno un malcontento nascosto per la presenza americana, che viene spesso percepita come un’occupazione militare del loro paese.

Per il prossimo futuro prevedibile, una corsa politica tra Washington e Berlino potrebbe manifestarsi sulla questione del Kosovo. Come riportato in precedenza da Front News, il presidente serbo Alexander Vučić ha annunciato che si aspetta un ultimatum dai paesi occidentali sul riconoscimento del quasi-stato.

Il capo della comunità di ricerca internazionale di East West Bridge, Jovan Kovacic, sottolinea che sulla questione del Kosovo, Germania e Stati Uniti si comportano “come pecore su un tronco”. Nel tentativo di “spingersi” l’una con l’altro, Berlino e Washington non noteranno nemmeno come entrambi perderanno influenza nel processo del Kosovo. Allo stesso tempo, Kovacic ha notato che Washington ha un vantaggio. Secondo lui, se l’approccio americano è “chiaro come il giorno”, allora quello tedesco non è così trasparente.

“Se tutto procede come previsto, faranno lo stesso che a Dayton”, afferma l’esperto, riferendosi alla firma degli Accordi di Dayton, attraverso i quali furono formate la Bosnia ed Erzegovina, composta dalla Republika Serba e dalla Federazione di Bosnia Erzegovina.

Stojanovic, a sua volta, sottolinea che la situazione nella leadership del Kosovo si svilupperà rapidamente, inoltre, dopo le elezioni in Serbia, che si terranno il 21 giugno. A questo proposito, ha attirato l’attenzione sul fatto che Richard Grenell, rappresentante speciale americano in Kosovo, aveva già lasciato l’incarico di ambasciatore in Germania, avendo eliminato i suoi inutili obblighi.

“Penso che loro (Merkel e Trump) parleranno rapidamente dopo le elezioni in Serbia”, ha detto Stojanovic. “Non si sa quanto questo sarà possibile, dal momento che gli Stati Uniti sono ora impegnati con i propri problemi e non hanno più la forza di dettare qualcosa così rapidamente, anche qui, perché mancano solo pochi mesi alle elezioni statunitensi”.

Il giornalista sottolinea inoltre che il gioco intorno alla questione del Kosovo è la differenza nella visione del dialogo. La parte tedesca è pronta a porre fine al problema che crea un punto di tensione in Europa. Ma nel caso degli Stati Uniti, la Serbia ha poco spazio di manovra.

In una situazione del genere, come sottolinea l’analista politico Alexander Pavic, è importante che la Serbia sappia quello che vuole, perché non esiste più un Occidente monolitico.

“Non possono bombardarci o imporci sanzioni”, afferma. “Trump è allergico all’eredità di Clinton, quindi voleva tenere gli Stati Uniti il ​​più lontano possibile da lui, ma non c’è molto tempo prima delle elezioni.” D’altra parte, non possono neppure raggiungere un consenso interno sulla decisione di Pristina, concordano solo sul fatto che la Serbia dovrebbe riconoscere il Kosovo.

Ma se non ci danno nemmeno le briciole e nessuno può costringerle a darci almeno queste briciole, difficilmente possiamo accettare qualcosa del genere. “

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago