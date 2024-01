Gli Stati Uniti e il Medio Oriente: arrangiarsi da soli

DI MELVIN GOODMAN (*)

“Chi è quella dannata superpotenza da queste parti?”

Nel 2011, l’amministrazione Obama-Biden annunciò che gli Stati Uniti avrebbero “ruotato” dal Medio Oriente alla regione dell’Indo-Pacifico. Ciò ha inviato un segnale alla Cina che gli Stati Uniti avrebbero perseguito una politica di “contenimento” contro Pechino, non dissimile dalla politica di “contenimento” perseguita contro l’Unione Sovietica durante i giorni peggiori della Guerra Fredda. Il fatto che gli Stati Uniti non fossero nella posizione – né economicamente né politicamente – di contenere la Cina non è stato compreso da uno dei padri della politica – Kurt Campbell – che sta aspettando la conferma come vice segretario di stato nell’amministrazione Biden.

La politica del “pivot” è stata ingenua anche per un’altra ragione. Il Medio Oriente è il “rovo” di Washington e ha tormentato la politica americana negli ultimi 40 anni. L’amministrazione Reagan, sotto la guida di un imperfetto segretario di Stato, il generale Alexander Haig, e di un mediocre segretario alla difesa, Casper Weinberger, stilò un memorandum d’intesa con gli israeliani per creare una “cooperazione strategica” in Medio Oriente e nel Golfo Persico. La politica di “cooperazione strategica” portò Haig a dare il “via libera” ai mal concepiti piani israeliani di invadere il Libano nel 1982, e poi a schierare i Marines a Beirut per togliere le castagne israeliane dal fuoco che Israele aveva creato.

La “cooperazione strategica” nel Golfo Persico ha portato ad un accordo USA-Israele sul preposizionamento di armi militari e attrezzature mediche statunitensi in Israele; l’uso dei porti israeliani da parte della Sesta Flotta statunitense; e la formazione di un comitato per organizzare esercitazioni militari congiunte. L’amministrazione Reagan riprese addirittura la consegna di bombe a grappolo alle Forze di Difesa Israeliane (IDF); l’amministrazione Carter aveva interrotto tali consegne perché Israele utilizzava illegalmente queste armi contro i civili. L’amministrazione Reagan aumentò l’assistenza militare a Israele e concluse un accordo commerciale con Israele che gli concedeva un trattamento preferenziale.

Forze USA in Medio Oriente

Avanzando rapidamente al presente, troviamo gli Stati Uniti che cercano di strappare le castagne israeliane dal fuoco genocida che l’IDF ha appiccato a Gaza. Le armi statunitensi sono fondamentali nella campagna di bombardamenti contro Gaza, che ha ucciso più di 23.000 civili, devastato le infrastrutture elementari che esistono lì e annientato più di 200 operatori umanitari e giornalisti, e in alcuni casi le loro intere famiglie. È stata necessaria l’uccisione di tre ostaggi israeliani per rendere la comunità internazionale consapevole del totale disprezzo di Israele per la vita umana. E ora il Sudafrica ha portato il caso dei crimini di guerra israeliani davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, il che rappresenta una delle più incredibili ironie di questa miserabile tragedia.

Di conseguenza, l’amministrazione Biden è stata distratta da interessi di sicurezza nazionale più importanti che riguardano l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la crescente minaccia della Cina a Taiwan. Similmente al periodo precedente la Prima Guerra Mondiale, quando nessuna nazione voleva o addirittura si aspettava che scoppiasse una guerra, l’opinione comune in Medio Oriente e nel Golfo Persico è che nessuno vuole una guerra più ampia. Nel frattempo, il confine settentrionale di Israele con il Libano sta diventando sempre più minaccioso; I raid aerei israeliani in Siria si stanno accelerando; e l’attuale diplomazia delle cannoniere nel Mar Rosso vede la Marina americana pronta a colpire obiettivi terrestri nello Yemen contro gli Houthi. Nelle ultime settimane, i missili statunitensi e israeliani hanno assassinato i leader di Hamas e Hezbollah nelle capitali di Libano, Iraq e Siria.

L’operazione statunitense a Baghdad, denunciata da tutti i principali funzionari iracheni, costituisce una violazione dell’ordine esecutivo emesso nel febbraio 1976 (dall’amministrazione Ford) contro gli omicidi politici, nonché dell’ordine esecutivo emesso nel gennaio 1978 (dall’amministrazione Carter) per fermare la partecipazione diretta e perfino indiretta degli Stati Uniti a tutti gli omicidi. Nessuno sta discutendo gli sforzi compiuti rispettivamente dall’amministrazione Ford e dall’amministrazione Carter per vietare gli omicidi sulla scia degli orrori della guerra del Vietnam. Nel frattempo, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin è entrato in terapia intensiva al Walter Reed Hospital nella prima settimana del nuovo anno senza informare né la Casa Bianca né il suo stesso vice! L’attacco statunitense a Baghdad, che ha ucciso un comandante della milizia legata all’Iran e ha rischiato di accelerare le ricadute regionali da Gaza, è avvenuto mentre Austin era in terapia intensiva.

È possibile che la “cooperazione strategica” possa far sì che la guerra di Israele trascini gli Stati Uniti in una guerra regionale che coinvolgerà il Medio Oriente, il Golfo Persico e persino il Corno d’Africa dove la Somalia ha denunciato gli sforzi etiopi per perseguire la costruzione di una base navale nel Somaliland. C’è una storia di guerre tra Etiopia e Somalia degli anni ’60 e ’70. Il Mar Rosso, il collegamento tra il Mar Mediterraneo e l’Oceano Indiano, trasporta oltre il 10% di tutto il commercio commerciale globale.

Gli effetti a catena di questi scontri in tutto il Medio Oriente, nel Golfo Persico e nel Corno d’Africa domineranno sicuramente il dibattito politico e diplomatico nel 2024. Quest’anno più di 4 miliardi di persone in sessanta paesi si recheranno alle urne per elezioni che potrebbero cambiare gli schieramenti politici negli Stati Uniti e nei principali paesi europei. Uno spostamento a destra in questi paesi renderà più difficile esercitare pressioni su Israele affinché interrompa le sue operazioni genocide.

Il terribile attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele ha messo in luce la brutalità di fondo dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi. Il 7 ottobre avrà numerose conseguenze geopolitiche, che influenzeranno le differenze tra Stati Uniti e Israele riguardo al “giorno dopo”, alla brutalità israeliana in Cisgiordania e a Gaza, e al ruolo dell’Autorità Palestinese e di Hamas nella più ampia lotta per lo Stato palestinese.

La “cooperazione strategica” tra Stati Uniti e Israele ha costretto l’amministrazione Biden a svolgere un ruolo in una lunga guerra in Medio Oriente e forse in un confronto regionale più ampio. L’impegno statunitense nei confronti dell’obiettivo israeliano di sradicare Hamas probabilmente non verrà mantenuto, e lo sforzo statunitense di “perno” andrà perso a favore degli Stati Uniti in Medio Oriente.

*Melvin A. Goodman è membro senior del Center for International Policy e professore di governo alla Johns Hopkins University.

Fonte: Counter Punch

Traduzione: Luciano Lago