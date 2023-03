Gli Stati Uniti distruggono il loro stretto alleato e rivale, l’Europa

L’Europa è stata spinta dagli Stati Uniti, con minacce, incertezza economica e politiche aggressive, in una guerra che finirà per annientarla, secondo uno scrittore tedesco.

Lo scrittore tedesco Wolfgang Bittner ha offerto un’intervista rivelatrice ad Alexander Boos, dal portale apolut , in cui si scaglia contro gli Stati Uniti, in particolare i guerrafondai di Washington, per aver trascinato l’Europa in una guerra insensata che la sta portando sull’orlo della l’abisso.

La richiesta del governo di Kiev di munizioni a grappolo, bombe al fosforo, missili a lungo raggio e altro, durante la Conferenza di Monaco [febbraio 2023], ha affermato, “è indicativa di ciò che accadrà realmente in Europa”.

Gli Stati Uniti stanno distruggendo l’Europa, la vedono come un concorrente

“Gli Stati Uniti sono riusciti a dividere l’Europa e a creare focolai di conflitto ovunque. Non è naturale quando la Russia viene demonizzata come “l’impero del male”, come viene chiamato, e quando abbiamo una guerra dietro l’angolo, cioè siamo spinti in una guerra che rovinerà noi e l’Europa, specialmente la Germania che potrebbe essere annientata”, ha denunciato lo scrittore.

Attualmente, l’Europa viene devastata ed eliminata come concorrente degli Stati Uniti: “Dobbiamo solo guardare all’industria tedesca, che si sta restringendo, delocalizzando o addirittura morendo”, ha detto, indicando poi il progetto del gasdotto Nord Stream 2 , di immenso vantaggio per il paese tedesco e per estensione l’intera area. “Per anni, gli Stati Uniti hanno condotto una campagna criminale contro questo progetto di gasdotto”, ha affermato.

A parere dello stesso giurista, Berlino ha sostenuto gli Usa più del necessario in questa vicenda. “Sappiamo tutti cosa è successo alla fine. Durante la visita inaugurale del cancelliere Olaf Scholz a Washington nel febbraio 2022, il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden, ignorando la sovranità della Germania, si è permesso di porre fine al Nord Stream 2. Il cancelliere Scholz ha fissato con sguardo assente. parola, ci sono foto e minuti su Internet”, ha ricordato,

Per l’esperto, la Germania e gli altri paesi europei vivono nell’incertezza e in un costante stato di emergenza a causa di Washington. “Ci sono circa 40.000 soldati americani di stanza sul suolo tedesco. E ci sono undici enormi basi aeree, con piste per bombardieri B-52 a lungo raggio, tra gli altri. Inoltre, gli americani hanno diritti speciali attraverso trattati aggiuntivi sulla costituzione di truppe e sulla cooperazione militare”, ha affermato.

Un punto gravissimo, ha spiegato Bittner, è che la Germania continua ad essere uno Stato nemico, secondo la Carta delle Nazioni Unite, a causa di una clausola, ma in cosa consiste questa clausola? Ebbene, stabilisce che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può imporre misure coercitive senza autorizzazione speciale, se la Germania dovesse seguire nuovamente una politica aggressiva. Ciò può essere interpretato in senso ampio e include interventi militari, se necessario. È, quindi, un elemento permanente di incertezza in politica.

Fino a pochi anni fa il diritto internazionale era ancora disciplinato dalla Carta delle Nazioni Unite. Ma gli Stati Uniti non si conformano. Fanno quello che vogliono. Ed è un peccato che i paesi europei, compresa la Germania, siano d’accordo. Penso che sia un grande crimine, perché con questo ordine basato su regole, che gli Stati Uniti possono interpretare arbitrariamente, le porte sono aperte all’arbitrarietà, che stiamo sperimentando in prima persona.

Bittner ha ricordato come negli anni ’70 e ’80 ci fossero prospettive di consolidare la visione di una grande cooperazione Europa-Russia, ma l’occasione non fu colta, nemmeno l’offerta del presidente russo Vladimir Putin, che nel suo discorso al Bundestag tedesco nel 2001 parlava di un’area economica comune che si estendesse da Vladivostok a Lisbona. “Ma gli Stati Uniti l’hanno impedito”, si è lamentato.

Un altro grosso problema, per l’analista, è che la Russia ha ormai completamente voltato le spalle all’Europa occidentale e cerca nuovi partner. La Russia non è sola in questo. “Più della metà dell’umanità non vuole più sopportare questa audacia e oppressione degli Stati Uniti”, ha confessato.

“L’associazione BRICS e l’organizzazione di Shanghai poco conosciute ma molto influenti stanno diventando sempre più popolari, il che significa che l’Europa occidentale sta gradualmente sotto minaccia di diventare irrilevante”, ha concluso.

La Russia reindirizzerà il suo petrolio sui mercati senza il prezzo massimo

Mosca afferma che l’Occidente sta mettendo a rischio la propria sicurezza consegnando massicci rifornimenti di armi all’Ucraina, avvertendo che in questo modo i Paesi occidentali “aggiungeranno benzina sul fuoco” del conflitto , che “avrà tragiche ripercussioni”.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione. Luciano Lago