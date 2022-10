Gli Stati Uniti dichiarano guerra a Russia, Germania, Paesi Bassi e Francia





Mentre la stampa internazionale si occupa del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream dal punto di vista di una notizia, noi lo analizziamo come un atto di guerra contro Russia, Germania, Paesi Bassi e Francia. Infatti, le tre rotte di approvvigionamento del gas per gli europei occidentali sono appena state interrotte contemporaneamente, mentre, sempre contemporaneamente, è stato appena inaugurato un nuovo gasdotto verso la Polonia.

Proprio come Mikhail Gorbaciov ha visto nella catastrofe di Chernobyl l’inevitabile dislocazione dell’URSS, così crediamo che il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream segni l’inizio della caduta economica dell’Unione Europea.

di Thierry Meyssan .

La lotta degli Stati Uniti per mantenere la propria egemonia mondiale ha superato la sua terza fase.

Dopo l’estensione della NATO all’Est in violazione degli impegni occidentali sul non impiantare armi statunitensi nell’Europa centrale, la Russia, che non può difendere i suoi giganteschi confini, è direttamente minacciata.

In violazione degli impegni della seconda guerra mondiale, Washington mise al potere a Kyiv i “nazionalisti integrali” (“nazisti” nella terminologia del Cremlino). Hanno proibito ai loro compatrioti di lingua russa di parlare la loro lingua madre, li hanno privati ​​dei servizi pubblici e alla fine hanno bombardato quelli del Donbass. La Russia non ha avuto altra scelta che intervenire militarmente per porre fine al loro calvario.

Il terzo round è il cambiamento autoritario dell’approvvigionamento energetico verso l’Europa occidentale e centrale. Lo stesso giorno è entrato in esercizio il gasdotto Baltic, Baltic Pipe, i due gasdotti Nord Stream sono stati messi fuori servizio, mentre è stata interrotta la manutenzione del Turkish Stream.

Questo è il più grande sabotaggio della storia. Un atto di guerra sia contro Russia (51%) che contro Germania (30%), comproprietari di questi colossali investimenti, ma anche contro i loro partner, Paesi Bassi (9%) e Francia (9%). Per il momento, nessuna delle vittime ha reagito pubblicamente.

Per ottenere questa notevole distruzione, era necessario disporre di sottomarini nell’area che le potenze della regione hanno individuato. Se ufficialmente non ci sono indizi, nel senso poliziesco del termine, le “telecamere di sorveglianza” (sonar) hanno già parlato. Gli stati interessati sanno con certezza chi è il colpevole. O non reagiscono e saranno cancellati politicamente dalla mappa, oppure preparano segretamente le loro reazioni a questa azione segreta e diventeranno dei veri attori politici quando se ne accorgeranno.

Ricordiamo il colpo di stato militare del 1961, ei successivi attentati contro il presidente della Repubblica francese Charles De Gaulle. Questi ultimi fingevano di credere che fossero opera dell’Organizzazione dell’Esercito Segreto (OAS) che riuniva i francesi contrari all’indipendenza dell’Algeria. Ma il suo ministro degli Esteri, Maurice Couve de Murville, ha pubblicamente evocato il ruolo dell’Opus Dei spagnolo e della CIA americana nella loro organizzazione e nel loro finanziamento. De Gaulle cercò e individuò i traditori, riorganizzò la polizia e gli eserciti e improvvisamente, cinque anni dopo, annunciò il ritiro della Francia dal comando integrato della Nato. Ha concesso all’azienda due settimane per chiudere la sua sede a Parigi-Dauphine ed emigrare in Belgio; ancora un po’ di tempo per chiudere le 29 basi militari dell’Alleanza nel Paese. Poi iniziò a viaggiare all’estero per denunciare l’ipocrisia degli Stati Uniti, in particolare la guerra in Vietnam. La Francia divenne immediatamente una potenza chiave nelle relazioni internazionali. Questi eventi non sono mai stati spiegati in pubblico, ma tutti i politici dell’epoca possono confermarli.1 .

President Joe Biden, joined by Vice President Kamala Harris and Secretary of State Antony Blinken, delivers remarks Thursday, Feb. 4, 2021, at the U.S. State Department in Washington, D.C. (Official White House Photo by Adam Schultz)

Dalla fine dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno elaborato una mappa del mondo che sta sconvolgendo le relazioni internazionali, portandoli a rovesciare governi e fare guerre, a costruire rotte di trasporto per le fonti energetiche. Per otto anni è stata l’attività principale del vicepresidente Al Gore, oggi è quella del consigliere speciale Amos Hochstein. Ricordiamo la guerra in Transnistria per il sequestro di un oleodotto2 , poi la guerra in Kosovo per costruire una via di comunicazione attraverso i Balcani, l'”8° corridoio”. Ecco tutti gli altri pezzi del puzzle svelati.

È particolarmente difficile comprendere il male che ha appena colpito l’Unione europea e che, con ogni probabilità, ne causerà il collasso economico, perché l’Unione stessa ha preso alcune delle decisioni necessarie al suo fallimento.

Fino al 26 settembre 2022, l’Unione è stata rifornita principalmente di gas dalla Russia. Questo è stato trasportato tramite il gasdotto della Fratellanza attraverso l’Ucraina, o tramite il gasdotto Nord Stream o tramite il Turkisch Stream. Gli Stati Uniti, che garantiscono la sicurezza dell’Unione, hanno appena interrotto queste tre strade. Certo, il gasdotto della Fratellanza è ancora parzialmente funzionante, ma può essere definitivamente interrotto in qualsiasi momento per volontà di Kyiv, il Nord Stream è stato sabotato e il Turkisch Stream non può più essere mantenuto a causa delle sanzioni che l’Unione ha preso al richiesta degli USA.

Undici anni fa, gli europei hanno celebrato la loro unione con la Russia. Credevano nella costruzione di un mondo pacifico e prospero.

Fino al 26 settembre l’economia dell’Unione si basava principalmente sulla produzione dell’industria tedesca. Tagliando il Nord Stream, gli Stati Uniti hanno distrutto l’industria tedesca. Secondo la famosa formula di Lord Ismay, primo segretario generale della NATO, la “grande strategia” degli anglosassoni è “tenere dentro gli americani, fuori i russi e sotto controllo i tedeschi”.

Ronald Reagan si oppose alla consegna di gas russo a Francia e Germania. Dopo aver preso sanzioni infruttuose contro le società di entrambi i paesi, ordinò a William Casey, il direttore della CIA, di sabotare il gasdotto Yamal in Polonia. Cosa che è stato fatta.

Questa politica è stata perseguita da tutte le amministrazioni statunitensi, ininterrottamente dal 1950. Nord Stream è stato costruito da 9 stati, 4 lo possiedono. Ha iniziato a funzionare nel 2011. A partire dal mandato di Donald Trump nel 2017, il Congresso degli Stati Uniti ha minacciato sanzioni contro le società coinvolte nel funzionamento del Nord Stream 1 e quelle coinvolte nel progetto Nord Stream 2. Lo stesso presidente Trump ha deriso il vassallaggio tedesco che beveva gas russo .

Una serie di ostacoli legali sono stati schierati per impedire il gas russo nell’Europa occidentale non solo dagli Stati Uniti, ma anche dalla Polonia. Da questo punto di vista, la nuova amministrazione Usa non ha cambiato nulla. La Germania ha sbagliato a crederci più benevola.

FILE – In this Nov. 11, 2018 file photo a ship works offshore in the Baltic Sea on the natural gas pipeline Nord Stream 2 from Russia to Germany. (Bernd Wuestneck/dpa via AP)

Certo, nel luglio 2021 era stato raggiunto un accordo secondo il quale il Nord Stream 2 sarebbe stato sostituito dall’idrogeno prodotto… in Ucraina e trasportato, dal 2024 (data di fine del contratto russo-ucraino), grazie alla riconvertita Fratellanza di gasdotto.

Eletto nel dicembre 2021, il cancelliere Olaf Scholz ha commesso due gravi errori in pochi mesi.

Appena eletto, il 7 dicembre si è recato alla Casa Bianca dove ha cercato di resistere agli Stati Uniti, che gli hanno chiesto di non accettare più il gas russo. Tornato a casa, ha scelto di mantenere il Nord Stream e, pur cercando le fonti rinnovabili, di bloccare il Nord Stream 2 e applicare l’accordo di luglio. Ha pensato, erroneamente, di bilanciare la logica guerrafondaia del pensiero strategico statunitense, i bisogni della sua industria e la dottrina dei Verdi, membri della sua Coalizione di governo.

Il Cancelliere era stato accaldato: durante la conferenza stampa tenuta con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, questi aveva dichiarato che il suo Paese avrebbe potuto distruggere il Nord Stream 2 e che, se la Russia avesse invaso l’Ucraina, l’avrebbe fatto. È stato assolutamente agghiacciante per Scholz sentire il suo signore sputare in faccia che avrebbe potuto distruggere un investimento di decine di miliardi di dollari se una terza parte avesse agito ignorando i suoi dettami. Non sappiamo se il presidente Biden avesse menzionato anche la distruzione del Nord Stream 1 durante le discussioni a porte chiuse, ma non è impossibile. In ogni caso, secondo i giornalisti tedeschi che lo seguivano, il cancelliere era tornato pallido in Germania.

Il suo secondo errore è stato commesso il 16 settembre 2022. Il suo Paese desidera non essere più sotto la tutela anglosassone e garantire la propria sicurezza e quella dell’intera Unione Europea. Il Cancelliere ha quindi dichiarato che “In quanto nazione più popolosa, dotata della maggiore potenza economica e situata al centro del continente, il nostro esercito deve diventare il cardine della difesa convenzionale in Europa”. Specificando che si trattava solo di “difesa convenzionale”, intendeva risparmiare la suscettibilità del suo vicino francese, l’unica potenza nucleare dell’Unione. Non si rendeva conto che stava violando la dottrina degli Straussiani immaginando di sfuggire al protettorato militare statunitense. Nel 1992, Paul Wolfowitz ha firmato la Defense Policy Guidance di cui il New York Times ha pubblicato estratti.3 .

Sei giorni dopo, i Navy Seals hanno fatto saltare in aria i due gasdotti nel Mar Baltico, riportando la Germania indietro di undici anni.

Contemporaneamente, il gasdotto Baltic Pipe è stato inaugurato con grande clamore, poche ore dopo il sabotaggio, dal presidente polacco, dal primo ministro danese e dal ministro norvegese dell’energia. Le sue capacità sono sei volte inferiori a quelle del Nord Stream, ma basterà a cambiare l’era. In precedenza l’Unione Europea era dominata dall’industria tedesca che utilizzava il gas russo, ora sarà dominata dalla Polonia che utilizzava il gas norvegese. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato trionfalmente il suo odio alla cerimonia di inaugurazione: “L’era del dominio russo del gas sta volgendo al termine; un’epoca segnata da ricatti, minacce ed estorsioni”.

L’atto di guerra commesso contro Russia, Germania, Paesi Bassi e Francia ci costringe a ripensare agli eventi in Ucraina. È molto più grande di quello che è successo prima, quando gli Stati Uniti hanno attaccato i loro alleati. Ho spiegato a lungo in articoli precedenti cosa cercavano gli Straussiani con le loro provocazioni in Ucraina. Quello che è appena successo ci mostra perché Washington, come stato, sostiene il progetto Straussian e che la sua “grande strategia” non è cambiata dagli anni ’50.

Nel 2017, un presidente americano, Donald Trump, è venuto a partecipare al lancio della Three Seas Initiative. Washington vince spesso perché vede più lontano dei suoi alleati.

In pratica, se non viene data risposta a questo atto di guerra, l’Unione Europea crollerà economicamente, ad eccezione della Polonia e dei suoi undici alleati dell’Europa centrale, membri dei Tre mari (Intermarium)4 . Il vento sta girando. Adesso Varsavia è in testa.

I grandi sconfitti saranno l’Europa occidentale e la Russia, ma anche l’Ucraina, che sarà stata distrutta solo per permettere questo gioco del massacro.

Thierry Meyssan

Traduzione: Luciano Lago