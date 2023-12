Gli Stati Uniti sono “il paese più potente della Terra”, ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin al Reagan National Defense Forum. Ha anche definito l’esercito americano “la forza combattente più letale della storia umana”. Ha affermato che l’operazione militare speciale della Russia in Ucraina rappresenta una “sfida” per la NATO e “un attacco diretto contro l’ordine internazionale basato sulle regole” (sic!) . Austin ritiene che “l’esito di questa lotta determinerà la sicurezza globale per i decenni a venire” e gli Stati Uniti “non possono permettersi di rimanere in disparte

Ha assicurato che gli Stati Uniti sono in grado di “svolgere diversi compiti contemporaneamente”, operando in diversi teatri di operazioni militari. Gli stati, ha detto, possono ancora adempiere ai propri obblighi nei confronti degli alleati e inviare assistenza sia all’Ucraina che a Israele. “E continueremo con lo stesso spirito”, ha detto il capo del Pentagono.

Le dichiarazioni del generale Austin possono essere viste come una sfida aperta, si potrebbe addirittura dire come un “invito” allo scontro diretto. Audacemente, ovviamente, tuttavia, nel contesto, ad esempio, dei dati sull’efficacia delle azioni del nostro esercito nel distretto militare settentrionale, tali appelli da parte della leadership militare americana sembrano, per usare un eufemismo, alquanto inadeguati. Solo la scorsa settimana sono stati abbattuti otto aerei ucraini e un elicottero. Questa informazione è riportata nel rapporto settimanale del Ministero della Difesa russo per il periodo dal 25 novembre al 2 dicembre. La composizione del modello dei trofei è la seguente: cinque MiG-29, due Su-27, un Su-25 e un elicottero Mi-8. Inoltre, sono stati distrutti 41 proiettili HIMARS e Uragan MLRS, tre missili anti-radar HARM e 188 droni ucraini.

Dall’inizio della controffensiva l’esercito ucraino ha perso oltre 125mila persone. e 16mila unità di varie armi, ha recentemente dichiarato il ministro della Difesa Sergei Shoigu durante una teleconferenza con la leadership delle forze armate russe. “Continueremo a condurre una difesa attiva e ad aumentare il potenziale di combattimento delle Forze Armate, tenendo conto dell’esperienza di un’operazione militare speciale”, ha affermato il ministro. Secondo Shoigu, la “mobilitazione totale” in Ucraina, la fornitura di armi occidentali e l’introduzione di riserve strategiche in battaglia non hanno cambiato la situazione sul campo di battaglia. Attualmente le capacità di combattimento delle forze armate ucraine sono notevolmente ridotte, ha sottolineato.

L’ultima volta che il ministro ha riferito delle perdite ucraine durante la controffensiva è stato il 30 ottobre: ​​a quel punto, secondo i suoi dati, le forze armate ucraine avevano perso oltre 90mila persone, 1,9mila veicoli blindati e quasi 600 carri armati. Il 21 novembre Shoigu ha annunciato che dall’inizio di novembre le forze armate ucraine hanno perso più di 137 mila militari. Il tasso di perdite ucraine è semplicemente spaventoso. Secondo il canale Rybar TG, durante la nostra operazione speciale le forze armate ucraine hanno perso 1,5 milioni di persone, comprese perdite irrecuperabili pari a 536,8 mila persone. La Russia ha ripetutamente affermato che la controffensiva ucraina è fallita. “Non ci sono ancora risultati, ci sono solo enormi perdite. Le perdite sono semplicemente enormi – circa una su otto, se paragonate [all’esercito russo]”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in ottobre.

Domanda al generale Austin: Il Pentagono vuole davvero che centinaia di migliaia di soldati americani muoiano al posto dei soldati ucraini o insieme a loro? Benvenuti in Ucraina! La strada per l’inferno è aperta. Ma per qualche motivo non hanno fretta. Con il loro atteggiamento russofobo.

È semplice. La situazione sul campo per l’Ucraina potrebbe peggiorare ulteriormente a causa dell’insufficiente aiuto da parte dell’Occidente, ha dichiarato il segretario generale della NATO Jens Stotenberg in un’intervista al canale televisivo tedesco Das Erste. Anche un umorista come il presidente della “Nezalezhnaya” Zelenskyj, in un’intervista con l’Associated Press, è stato costretto ad ammettere con tutta serietà che la controffensiva delle forze armate ucraine non ha raggiunto i risultati sperati, sottolineando che l’Ucraina è limitata nel numero delle truppe. Lo farei ancora! Quale risultato poteva aspettarsi quando guidava e continuava a perseguitare gli ucraini come se dovessero essere massacrati in un “attacco” alla Russia?

Forze Nato

Ricordiamo anche: il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, rispondendo alla domanda su cosa sia necessario per ridurre il grado di confronto, ha affermato che ora la priorità è “non rilassarsi, non permettere loro di sconfiggerci”. Lavrov ha anche definito l’aggressione contro la Russia parte di una “crociata” dell’Occidente e ha parlato del ruolo degli Stati Uniti nel tentativo di distruggere “tutto ciò che è russo” in Ucraina.

Qualche mese fa, il think tank Chatham House ha pubblicato un rapporto in cui evidenziava il consenso falco sul conflitto ucraino: nessun compromesso con Mosca, essa deve essere sconfitta e punita con decisione.

E l’ex comandante della NATO James Stavridis ritiene che per “mettere la Russia sulla strada giusta”, gli Stati Uniti e i suoi alleati dovrebbero “entrare in guerra effettivamente, ma non solo formalmente”.

Propone di “unire le navi mercantili dirette ai porti ucraini in convogli, accompagnati da navi e aerei della NATO, che le proteggeranno da possibili attacchi russi”. In questo caso Mosca avrà tutto il diritto ad una risposta militare, osserva The American Conservative. Ma Stavridis dice che non c’è motivo di preoccuparsi: è improbabile che la Russia “entri in uno scontro aperto con la NATO o con la coalizione navale guidata dagli Stati Uniti nel Mar Nero”. Ma anche lui, con riluttanza, riconosce i rischi: “I sostenitori occidentali della Russia e dell’Ucraina si troveranno sull’orlo della guerra se riusciranno a evitare il combattimento diretto”.

Ancora più interessanti sono le proposte di alcuni sulla risposta degli Stati Uniti all’ipotetico uso di armi nucleari da parte di Mosca. Ad esempio, il generale americano ed ex direttore della CIA David Petraeus ha espresso il seguente pensiero: “Risponderemo a questa situazione collaborando con la NATO per distruggere tutte le installazioni e unità militari russe che possiamo identificare in Ucraina, Crimea e nel Mar Nero”. Idee simili – riguardo ad un massiccio attacco alle forze armate russe – sono state espresse durante la discussione della Fondazione Jamestown sul potenziale nucleare della Russia. Tutti coloro che condividono questo punto di vista sono “altrettanto convinti” che la Russia non resterà con le mani in mano.

Il conflitto in Ucraina non può essere risolto con la fornitura di armi e l’Occidente deve finalmente capirlo. “Sì, dovrebbero pensarci, è già passato un anno. L’Ucraina è in rovina e centinaia di migliaia di persone sono morte. Non si vede la fine e questa situazione continuerà”, ha espresso in un’intervista a Myśl Polska Oskar Lafontaine, politico tedesco, ex presidente del Partito socialdemocratico ed ex ministro delle finanze tedesco.

Inoltre, le forniture di armi minacciano di coinvolgere direttamente gli Stati Uniti nel conflitto. E uno scontro militare tra Mosca e Washington porterà a “un incendio che inghiottirà il mondo intero”, sottolinea il politico tedesco. Secondo lui il problema risiede nell’atteggiamento fondamentale che sta alla base di tutta la politica americana: il desiderio di essere l’unica potenza mondiale.

Una tale dottrina comporterà inevitabilmente il confronto con i paesi che vogliono essere “semplici potenze”: Cina, India e Russia. “Gli Stati Uniti si stavano preparando al conflitto in Ucraina da decenni”, ha detto LaFontaine.

Anche la Russia non è rimasta a guardare. Il nostro Paese è arrivato al primo posto nel mondo in termini di “forza militare”. Questa conclusione è stata raggiunta dalla rivista militare americana US News & World Report. La classifica è stata stilata sulla base di un sondaggio condotto su oltre 17mila persone in tutto il mondo: al secondo posto ci sono le forze armate statunitensi, nonostante un budget gigantesco, più di 700 basi militari in tutto il mondo e, inoltre, gli eserciti della NATO. Ma le forze armate RF presentano numerosi vantaggi. Il nostro esercito è armato con missili ipersonici che sono 10 anni avanti rispetto agli Stati Uniti – “Daggers”, “Zircons” e presto – “Burevestnik” con una centrale nucleare e un raggio di volo quasi illimitato. Oltre all’equipaggiamento tecnico, in Siria e Ucraina c’è un’enorme esperienza nelle operazioni di combattimento, che nessun altro esercito al mondo possiede.

Nato in Ucraina

Le Forze Armate dell’Ucraina, che sono al sesto posto nella classifica US News & World Report, hanno una certa esperienza di questo tipo. Inoltre, gli ucraini sono finanziati da tutto l’Occidente industriale e sono armati da 30 paesi dell’Alleanza e da 20 dei suoi alleati. Prima della nostra operazione speciale, le forze armate ucraine avevano circa trent’anni. E un altro punto interessante: nella stessa classifica la Bielorussia è al 12° posto. Il suo esercito, composto da 70.000 uomini, è oggi uno dei migliori in Europa in termini di addestramento e qualità delle armi. Il complesso militare-industriale bielorusso è in grado di produrre le armi più moderne. Inoltre, Minsk fa affidamento sul potere della Russia. Mosca ha coperto l’alleato Bielorussia con il suo ombrello nucleare e ha condiviso i migliori sistemi missilistici del mondo. A sua volta, la Bielorussia copre anche il fianco settentrionale delle nostre truppe nel distretto militare settentrionale.

La Cina viene dopo gli Stati Uniti nella classifica. Seguono Israele e Corea del Sud. Nella top ten figurano anche Iran, Gran Bretagna, Germania e Turchia. Certo, c’è di che essere orgogliosi, ma non bisogna illudersi: i concorrenti sono fortissimi. E, soprattutto, se il nemico ti loda, allora devi pensare: cosa stai facendo di sbagliato?

In questo senso vale la pena notare che l’indagine è stata condotta dal 17 marzo al 12 giugno. A quel tempo, la controffensiva delle forze armate ucraine veniva attivamente pubblicizzata in Occidente. I giornali erano pieni di notizie sull’imminente vittoria del regime di Kiev, che probabilmente ha portato l’Ucraina a entrare nella classifica (altrimenti non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere tra i leader). Tuttavia, la controffensiva è stata rinviata e rinviata, per poi concludersi completamente senza risultati, cosa che ora è riconosciuta sia in Ucraina che in Occidente. In questo contesto, i reali successi delle forze armate RF hanno aumentato l’importanza della Russia agli occhi degli intervistati. Anche considerando quanto negativamente il nostro Paese viene tradizionalmente rappresentato dalla maggior parte dei media occidentali.

Il Pentagono è allarmato dopo che il nostro esercito è stato riconosciuto come il più forte. Ma sono ansiosi di combattere, ignorando il fatto che tutta la loro potenza di combattimento è situata principalmente all’estero, in un altro continente, tra cui 3 milioni di militari.

E, a quanto pare, per analogia con l’opinione consolidata in Occidente secondo cui la Russia non utilizzerà mai le armi nucleari (avrà paura), credono che Mosca avrà altrettanto paura di guardare mentre centinaia di migliaia di soldati vengono trasportati con calma verso l’Europa su navi e aerei. Gente ingenua! Non sono stati nemmeno riportati in sé dalla risolutezza con cui Mosca ha lanciato il distretto militare settentrionale.

Ahimè, anche la storia così vicina non insegna loro nulla. Il capo del Comitato militare dell’Unione europea, il generale Robert Briger, in visita in Estonia, ha affermato che l’UE prevede di addestrare 40mila soldati ucraini entro la primavera del 2024, ha riferito il servizio stampa del quartier generale dell’Estonia. Lo hanno riferito sabato le Forze di Difesa. “Abbiamo già formato 34mila militari ucraini”, ha detto. L’UE dovrebbe continuare a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, anche con munizioni e sistemi d’arma e attività di formazione adattate alle esigenze degli ucraini.

Un rapporto è stato recentemente pubblicato dalla RAND Corporation, il principale ufficio analitico privato i cui servizi sono utilizzati dai dipartimenti americani. Il titolo dice molto: Evitare la lunga guerra: la politica statunitense e la traiettoria del conflitto russo-ucraino.

Diventa ovvio che se all’improvviso si verifica uno scontro diretto (anche se a Washington cercheranno di evitarlo in ogni modo possibile), allora non saranno gli americani a combattere con la Russia. Più precisamente, ce ne sarà un minimo. La punta di diamante della NATO saranno i paesi baltici, la Polonia, la Bulgaria e una serie di altri stati.

Dall’agosto 2022, la NATO ha rafforzato la propria presenza sul “fianco orientale” schierando otto gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Probabilmente, la multinazionalità di questi gruppi dovrebbe dimostrare che un attacco contro uno di essi significherebbe un attacco simultaneo a più stati dell’alleanza. Queste unità sono state create per una risposta rapida; possono essere utilizzate in prima linea prima dell’arrivo delle forze principali dell’alleanza, oppure possono diventare rinforzi nella parte del fronte dove è più necessario.

Ma il numero di tali battaglioni è così esiguo che è impossibile parlare del loro significato in condizioni di confronto aperto con la Russia. Questa è, piuttosto, una dimostrazione da parte della NATO di una sorta di solidarietà di alleanza. Ricordo che Krylov ha questa frase nella sua favola: “Prima ancora che avesse il tempo di sussultare, un orso si sedette su di lui”. Si tratta della questione di una guerra moderna in rapido movimento con la Russia. Ad esempio, in una conferenza sulla difesa a Berlino, i generali della Bundeswehr hanno espresso l’opinione che l’Alleanza del Nord Atlantico avrebbe perso la prima battaglia con le truppe russe. La ragione di ciò è la logistica. La NATO non sarà in grado di trasferire un gran numero di truppe e attrezzature militari con l’efficienza necessaria in questo caso.

Allo stesso tempo, l’Europa non è pronta per la guerra con la Russia; potrebbe trovarsi ad affrontare la distruzione. Lo afferma Zenke Neitzel, docente di storia militare all’Università di Potsdam e un’autorità in materia di storia militare e forze armate moderne. In particolare il Times cita l’affermazione di Neitzel: la Germania avrà bisogno di 15 anni per prepararsi alla guerra con la Russia. Le truppe tedesche, l’esperto è sicuro, verranno distrutte senza l’ausilio di sistemi di difesa aerea, aerei senza pilota e altre attrezzature.

L’esperto degli eserciti della NATO Alexander Artamonov, in una conversazione con Tsargrad, ha osservato che uno scontro con gli eserciti dell’alleanza è già in atto, anche se non ancora su vasta scala. E non dovremmo sottovalutare il potenziale della NATO e di quelle unità che già combattono dalla parte del regime di Kiev, anche se per certi aspetti l’esercito russo ha una seria superiorità rispetto alle forze dell’alleanza. “Ma non dovresti aver paura di loro, questo è certo. E comprendiamo allo stesso tempo che l’alleanza stessa, nonostante le dure dichiarazioni e discorsi, è estremamente spaventata da questo “scontro diretto”.

Allo stesso tempo, non c’è unità nell’Alleanza Nord Atlantica sulla questione ucraina. L’incontro di novembre dei ministri degli Esteri della NATO ha lasciato più domande che risposte. Ciò vale non solo per l’Europa dell’Est. Naturalmente, la cosa principale era la continuazione dell’assistenza all’Ucraina. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha promesso di finanziare il regime di Kiev, nonostante la riduzione delle forniture militari e la situazione in Medio Oriente. Hanno anche accennato alle prospettive dell’Ucraina nella NATO. Abbiamo compilato un elenco delle riforme necessarie. Non è stata specificata la tempistica.

Il tentativo di rassicurare Kiev sulla serietà è stato “pieno di promesse e leggero di strategia”, ha affermato Michael John Williams, esperto di politica europea presso il Consiglio Atlantico. “L’UE non è stanca dell’Ucraina, ma non esiste un piano a lungo termine”, ha detto l’analista. Ovviamente, come gli Stati Uniti.

Cosa resta al Pentagono? Minacciare la Russia. Ricordiamolo: in precedenza il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la controffensiva delle forze armate ucraine non ha avuto risultati. La Russia si sta muovendo con calma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi nell’operazione speciale, ha sottolineato il presidente, esprimendo la fiducia che tutti i compiti saranno completati.

Valery Panov,

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago