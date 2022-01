Gli Stati Uniti come prima origine del terrorismo

di Viktor Mikhin

In un fervore di lotta tra partigiani e alla ricerca di una bomba, il New York Times è stato costretto a pubblicare centinaia di documenti segreti del Pentagono su civili innocenti morti a causa di attacchi aerei sconsiderati condotti dalle forze armate statunitensi in Iraq, Siria e Afghanistan.

Che l’intelligence statunitense sia imperfetta e handicappata è un concetto a cui il resto del mondo si sta ora abituando e a cui allude quando si parla delle agenzie di intelligence della nazione più “democratica” ma anche più aggressiva del mondo.

I documenti riservati e mai visti prima, ottenuti dal giornale (NYT), dimostrano (a parte l’intelligence profondamente errata), come il targeting affrettato e spesso impreciso di aerei da guerra o droni nell’Asia occidentale sia avvenuto durante gli attacchi e causando l’omicidio di migliaia di civili innocenti, molti dei quali bambini. Più di 1.300 rapporti segreti sono nelle mani del giornale (più di 5.400 pagine in totale) e le date temporali tra settembre 2014 e gennaio 2018.

Il giornale afferma di aver condotto una propria ricerca indipendente e i risultati corrispondono molto alle informazioni di base dei documenti del Pentagono, ma ha riscontrato discrepanze e sviste significative da parte del Pentagono, inclusa la posizione degli attacchi o il numero di persone uccise o feriti in seguitodi questi. I dati svelati su intelligence fallita, obiettivi errati, molte morti civili e scartoffie dossier, sono in contrasto con i turbolenti rapporti del Pentagono, il che dimostra che in questo caso i membri del servizio degli Stati Uniti avevano commesso crimini che rientravano nella giurisdizione del diritto internazionale.

Il presidente Barack Obama è ampiamente noto come il pioniere delle guerre aeree statunitensi.

In seguito alla disastrosa invasione dell’Iraq e al numero di vittime militari americane tra il 2003 e il 2011 (quasi 4.500 soldati uccisi, circa 900 appaltatori uccisi e 32.000 soldati feriti [senza contare le lesioni mentali]). La reazione pubblica contro le vittime della guerra in Iraq è stata immensa, con gli appelli per riportare le truppe a casa che crescevano di giorno in giorno.

Nel 2016, l’ex presidente americano ha dichiarato: “con la nostra straordinaria tecnologia… stiamo conducendo la campagna aerea più precisa della storia”. Ma ora è diventato sempre più evidente e chiaro che il presidente Obama ha nutrito di bugie gli americani e la comunità internazionale. La “tecnologia straordinaria” sta conducendo la campagna aerea più imprecisa della storia.

Negli oltre 50mila attacchi aerei statunitensi tra il 2014 e il 2019, che hanno ucciso migliaia e forse decine di migliaia di civili, l’iniziativa di Obama ha reso l’America il giudice di quei civili, la loro giuria e il carnefice. In solo uno delle centinaia di esempi documentati da questa ricerca, nel 2016, le forze americane per le operazioni speciali hanno bombardato quelle che ritenevano essere tre “aree di sosta” Daesh (un’organizzazione terroristica fuorilegge in Russia) alla periferia di un villaggio lungo il fiume nel nord della Siria. . L’annuncio ufficiale riportato all’epoca era di 85 terroristi uccisi. La realtà, a seguito dei documenti segreti del Pentagono e delle successive indagini, mostra che sono stati uccisi più di 120 abitanti del villaggio innocenti. Nessun terrorista, solo abitanti del villaggio e solo bombe che sono cadute sulle case lontane dalla linea del fronte, dove i contadini, le loro famiglie e altre persone del posto hanno cercato rifugio notturno dai bombardamenti e dagli spari.

Il problema è che Obama non può più essere raggiunto per affrontare la responsabilità dell’iniziativa “pacifica” che ha avviato. Altri funzionari americani al Pentagono condividono la stessa responsabilità di sottostimare intenzionalmente e sottostimare le vittime civili (tutti crimini di guerra che restano impuniti).

Si ritiene che questa sia solo la punta di un iceberg. Negli ultimi mesi, sono lentamente emerse rivelazioni sulla natura degli attacchi aerei statunitensi e il rapporto suggerisce che ne verranno rivelati altri; il che significa che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti lavorerà giorno e notte per cercare di impedire che ciò accada.

A settembre, il New York Times ha riferito che un attacco di droni a Kabul, in Afghanistan, che secondo i funzionari statunitensi aveva distrutto un veicolo carico di bombe, aveva invece ucciso 10 membri della stessa famiglia. Una delle tante azioni criminali delle forze americane in Afghanistan.

Il mese scorso, il Times ha riferito che decine di civili erano stati uccisi in un attentato del 2019 in Siria che l’esercito americano aveva intenzionalmente nascosto agli occhi del pubblico. Ora,

La stessa politica della Casa Bianca di utilizzare criminali internazionali vestiti con l’uniforme da generale e diplomatici del Dipartimento di Stato è deprecabile. Invece di condurre un’indagine equa e punire i colpevoli dell’uccisione di civili innocenti, i “guerrieri corpulenti” vengono premiati con medaglie e lodati, promossi e ricevono alcuni ricchi bonus in denaro. Nel frattempo, quei guerrieri scrivono memorie vantandosi di come avevano sterminato i civili. Barbari! Non mi viene in mente nessun’altra parola.

Sulla scia dell’attacco aereo statunitense che ha ucciso 10 civili afgani, Amnesty International ha dichiarato: “Gli Stati Uniti devono ora impegnarsi in un’indagine completa, trasparente e imparziale su questo incidente. Chiunque sia sospettato di responsabilità penale dovrebbe essere perseguito in un processo equo. I sopravvissuti e le famiglie delle vittime dovrebbero essere tenuti informati sull’andamento delle indagini e ricevere un risarcimento completo”.

Nessun processo, tuttavia, ha avuto luogo. E non lo farà mai, dovrebbe aggiungere l’autore. Come è possibile perseguitare i cittadini della “Grande Democrazia”? Hanno sempre evitato le responsabilità. Sbarcati sulle coste americane, i loro antenati uccisero brutalmente centinaia di milioni di indigeni, nativi americani, a cui quel paese apparteneva di diritto. E qualcuno dei padri fondatori ha subito una punizione per questo?

A pensarci bene, quando gli indigeni vengono sterminati, di solito si parla di genocidio. Ma, come i loro antenati, i rappresentanti dell’establishment militare e politico degli Stati Uniti hanno preso l’abitudine nel praticare il genocidio di altri popoli. La loro filosofia della “Grande Democrazia” è quella di bombardare e conquistare le terre di altri popoli, per appropriarsi della loro ricchezza. Questa non è la mentalità delle persone normali; è una mentalità criminale, cane mangia cane.

Proteste contro gli attacchi indiscriminati dei droni USA

Il Times ha riferito che in questo caso, a Kabul, “l’esercito americano è stato costretto ad ammettere il proprio fallimento in questo attacco solo a causa dell’attuale focus globale dei media sull’Afghanistan. Molti attacchi simili in Siria, Iraq e Somalia sono avvenuti fuori dai riflettori e gli Stati Uniti continuano a negare la responsabilità mentre le famiglie devastate soffrono in silenzio. Gli Stati Uniti devono garantire che pongano fine agli attacchi illegali, indaghino in modo coerente e approfondito su tutte le accuse di civili feriti negli attacchi e divulghino pubblicamente le proprie scoperte”. (Aspetta e spera che questo avvenga N.d.R.).

Le amministrazioni statunitensi vanno e vengono, ma designano coerentemente e abilmente altri paesi come “Stati sponsor del terrorismo”. Ma il fatto è che gli stessi Stati Uniti sono lo stato sponsor del terrorismo. Ci sono abbondanti prove che possono essere trovate nei media statunitensi sugli atti di terrorismo di stato di Washington.

Sono stati gli Stati Uniti — ed è un fatto noto — a essere la culla del terrorismo; basta guardare le loro azioni barbariche in numerosi paesi dell’America Latina, dell’Africa, dell’Asia e dell’Europa. A proposito, chi ha creato Al-Qaeda e Daesh, organizzazioni terroristiche bandite in Russia? Non erano forse gli Stati Uniti “democratici”? Quando queste organizzazioni hanno servito ai loro fini, a Washington non hanno esitato a servirsene, ad armarle e sostenerle (vedi Siria, Libia, Afghanistan, ecc..).

Drone USA pronto in pista

Le esplosioni americane in Afghanistan, Iraq, Siria hanno portato solo morte e distruzione, ma non l’obiettivo dichiarato pubblicamente di promuovere “pace e sicurezza”. Nella narrativa ufficiale è diffusa la convinzione che l’esercito americano abbia “sottostimato” il numero effettivo di vittime civili. Le recenti rivelazioni, però, raccontano una storia assolutamente diversa; una storia di Washington che cerca di insabbiare le proprie indagini, e ora il mondo sa perché. I giornalisti del Times hanno visitato più di 100 siti di vittime (!?) in tre paesi, hanno intervistato i familiari delle vittime e hanno mostrato, quello che dicono gli analisti, è solo una piccola parte della realtà.

Tuttavia, come afferma l’ultimo rapporto, gli Stati Uniti continuano queste politiche barbare mentre i membri del servizio degli Stati Uniti siedono davanti a schermi LCD giganti premendo pulsanti per sganciare bombe, come in un videogioco. Ma a differenza dei videogiochi, i loro obiettivi sono reali e i loro attacchi mortali hanno già ucciso molte persone in Siria, Afghanistan, Iraq e altri paesi. Washington se la cava con questi crimini mentre il Pentagono sta ancora cercando di minimizzare le sue attività terroristiche. Finora sono state rese pubbliche meno di 20 di queste valutazioni risalenti alla fine del 2014. È giunto il momento di consegnare questi terroristi alla giustizia e di proteggere i paesi da queste attività terroristiche e di ristabilire l’ordine nel mondo.

Viktor Mikhin, membro corrispondente della RANS, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago