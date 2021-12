Gli Stati Uniti combattono l’Asia, non solo la Cina

di Brian Berletic (*)

Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha tagliato corto il suo tour del sud est asiatico a causa di preoccupazioni per COVID-19, il New York Times lo avrebbe segnalato . Il viaggio interrotto arriva in un momento in cui gli Stati Uniti si trovano a lottare per la rilevanza in una regione su cui un tempo avevano avuto un’influenza molto maggiore. Questa più recente svolta in peggio dal punto di vista dell’America è dovuta non solo all’ascesa della Cina, ma anche all’ascesa dell’Asia nel suo insieme.

Il viaggio è stata la prima visita di Blinken nella regione da quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è entrato in carica. Il tour probabilmente non avrebbe ottenuto molto anche se non fosse stato interrotto. L’agenda di Washington nella regione è diventata sempre più trasparente in termini di natura egoistica e maligna.

Forse per molti media occidentali che continuano a consumarsi nella propaganda filo USA, conta poco il fatto che il viaggio sia stato organizzato più come uno sforzo da parte di Washington per contrastare la Cina piuttosto che come qualsiasi tipo di sforzo genuino per rafforzare i legami costruttivi e reciprocamente vantaggiosi con le attuali nazioni del sud-est asiatico.

Gran parte di quello che Washington cerca di realizzare contro la Cina sarà, per definizione, fatto a spese dei paesi del sud-est asiatico.

Proteggere l'”ordine basato su regole” significa in realtà proteggere l’egemonia degli Stati Uniti

Il media americano CNBC nel suo articolo , “Il viaggio di Blinken mira a rafforzare i legami degli Stati Uniti con il sud-est asiatico in mezzo alle crescenti tensioni con la Cina, come afferma l’esperto”, farebbe notare la logica del ragionamento del segretario Blinken dietro tale viaggio, affermando:

“Voglio essere chiaro: l’obiettivo della difesa dell’ordine basato sulle regole non è quello di tenere a bada nessun Paese. Piuttosto, è proteggere il diritto di tutti i paesi a scegliere la propria strada, liberi da coercizioni e intimidazioni”, ha affermato Blinken, che questa settimana visiterà anche Malesia e Thailandia.

“Non si tratta di una competizione tra una regione incentrata sugli Stati Uniti o una regione incentrata sulla Cina: l’Indo-Pacifico è una regione a sé stante”, ha aggiunto.

Il Segretario di Stato ha anche criticato l’aggressione della Cina nel Mar Cinese Meridionale, osservando che minaccia più di $ 3 trilioni di scambi annuali ed è motivo di crescente preoccupazione.

In termini di un vero e proprio “ordine basato su regole”, gli Stati Uniti sono forse la nazione più abusiva sulla Terra in questo secolo. Le sue guerre seriali di aggressione, campagne mirate per il cambio di regime, interferenze politiche e crimini contro l’umanità hanno distribuito un’ondata di morte, distruzione e destabilizzazione dall’America Latina, attraverso l’Africa, inghiottendo l’intero Medio Oriente, raggiungendo l’estremo oriente fino all’Asia centrale e anche oltre.

Il Myanmar, situato nel sud-est asiatico, confinante con la Thailandia dove avrebbe dovuto fare visita il segretario Blinken, sta attualmente subendo un conflitto armato interno tra l’opposizione sponsorizzata dagli Stati Uniti e il governo guidato dai militari del Myanmar. Il conflitto è iniziato dopo che l’esercito del Myanmar ha rimosso il governo di Aung San Suu Kyi e la sua Lega nazionale per la democrazia (NDL), un partito costruito e sostenuto dagli Stati Uniti per decenni prima di essere finalmente installato al potere attraverso elezioni fortemente influenzate dai finanziamenti del governo degli Stati Uniti.

Da allora il conflitto ha reso tese le relazioni all’interno dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), con minaccia di una crisi umanitaria mentre i rifugiati fuggono dai combattimenti tra le forze governative e militanti pesantemente armati e sta avendo un impatto sull’economia regionale. Inoltre, senza coincidenza, questo ha avuto un impatto sulla Belt and Road Initiative (BRI) cinese che sta prendendo forma in tutta la regione.

Dal Venezuela al Myanmar e ovunque dove sono intervenuti gli Stati Uniti, si dimostra in cosa si traduce effettivamente un “ordine basato su regole” – egemonia statunitense in base alla quale le regole si applicano a tutti gli altri per mantenere l’egemonia degli Stati Uniti a spese di tutte le altre nazioni.

Gli Stati Uniti cercano di “proteggere” una regione che essi stessi minacciano deliberatamente

Anche nel Mar Cinese Meridionale, dove il Segretario Blinken accusa la Cina di minacciare più di 3 trilioni di dollari di scambi commerciali annuali, l’unica vera minaccia è rappresentata dalla presenza della stessa Marina degli Stati Uniti e da una politica volta a utilizzare le controversie marittime ordinarie e tentare di trasformarle in un crisi globale.

Il commercio attraverso il Mar Cinese Meridionale avvantaggia principalmente e in modo schiacciante la Cina. “China Power”, scrive un progetto del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), finanziato dal governo degli Stati Uniti , fornisce persino una mappa che illustra letteralmente quanto il commercio attraverso il Mar Cinese Meridionale avvantaggia la Cina.

Il commercio cinese attraverso queste acque eclissa il commercio attraverso le stesse acque di tutte le nazioni del G7 messe insieme. Altre nazioni nella regione indo-pacifica con scambi significativi attraverso il Mar Cinese Meridionale considerano la Cina come il loro principale partner commerciale. La Cina chiaramente non minaccerà il proprio commercio né il commercio delle nazioni che la considerano un partner economico chiave.

Gli Stati Uniti, tuttavia, affermando il contrario, sono in grado di giustificare il posizionamento delle proprie forze militari nella regione e quindi rappresentano una minaccia reale per il commercio marittimo. In effetti, interrompere il commercio marittimo per la Cina è un obiettivo chiave di una potenziale guerra degli Stati Uniti contro la Cina, come indicato dalla RAND Corporation in un documento del 2016 commissionato dall’esercito statunitense intitolato “Guerra con la Cina: pensare attraverso l’impensabile”.

Blinken in visita in Indonesia

Il documento sottolinea in particolare l'”importanza dei fattori non militari” affermando:

La prospettiva di una situazione di stallo militare significa che alla fine la guerra potrebbe essere decisa da fattori non militari. Questi dovrebbero favorire gli Stati Uniti ora e in futuro. Sebbene la guerra danneggi entrambe le economie, i danni alla Cina potrebbero essere catastrofici e duraturi: nell’ordine di una riduzione del 25-35% del prodotto interno lordo (PIL) cinese in una guerra durata un anno, rispetto a una riduzione del PIL degli Stati Uniti dell’ordine del 5-10 percento.

Il documento rileva inoltre:

Considerando i costi economici della guerra, forse l’asimmetria più significativa è che un combattimento intensivo ed estensivo nel Pacifico occidentale interromperebbe quasi tutto il commercio cinese (il 95% di esso è via mare), mentre gli Stati Uniti subirebbero principalmente la perdita del commercio bilaterale con la Cina e, in misura molto minore rispetto alla Cina, il commercio con il resto dell’Asia orientale.

È evidente che la Cina dipende dal commercio e in particolare dal commercio attraverso il Mar Cinese Meridionale. La sua interruzione sarebbe catastrofica per la Cina. Gli Stati Uniti hanno inventato la loro attuale narrativa riguardo al Mar Cinese Meridionale specificamente per giustificare il mantenimento di una presenza militare statunitense nella regione per interrompere potenzialmente il commercio e dare un colpo fatale all’economia cinese.

Liberi di decidere (a patto che tu scelga gli Stati Uniti)

Gli sforzi per circondare, contenere e forse anche far crollare la Cina avrebbero un impatto negativo su tutta l’Asia. Il segretario Blinken, basando la sua agenda nel sud-est asiatico su narrazioni deliberatamente disoneste come la presunta “minaccia” della Cina al proprio commercio nel Mar Cinese Meridionale – commercio fatto principalmente con le nazioni che Blinken sta tentando di conquistare – rende abbondantemente chiaro che non solo gli Stati Uniti servono esclusivamente i propri interessi in tali esercizi diplomatici, ma lo fanno con il minimo o nessun rispetto per le parti incontrate durante tali tour regionali.

Miliziani del Myanmar sostenuti dalla CIA

Le stesse nazioni che Blinken ha visitato o avrebbe dovuto visitare considerano la Cina come il loro più grande partner commerciale. La Cina rappresenta anche uno dei maggiori se non il più grande investitore dell’ASEAN, un partner chiave nello sviluppo di infrastrutture essenziali e un partner sempre più fidato nelle esportazioni della difesa. L’ascesa della Cina ha tangibilmente sollevato il resto della regione con essa nell’ultimo decennio in modi che molti decenni di primato degli Stati Uniti nella regione non sono riusciti a realizzare.

Gli Stati Uniti, oltre a un grande mercato di esportazione, hanno ben poco da offrire alla regione. Si trova sempre più a fare affidamento su una combinazione di vuote promesse e coercizione attraverso la sua ampia sponsorizzazione di gruppi di opposizione in tutta la regione. La cosiddetta “Milk Tea Alliance” rappresenta un movimento pan-asiatico appoggiato dagli Stati Uniti apertamente contro la Cina e intento a minare i governi delle nazioni con stretti e crescenti legami con Pechino. Questa politica folle ha provocato conflitti mortali in Myanmar, instabilità politica in Thailandia e minaccia di fare lo stesso in Malesia.

Anche se riuscissero a rovesciare i rispettivi governi favorevoli alla Cina, non vi è alcuna alternativa praticabile che venga offerta alla regione se questa coopera con Washington nell’isolare Pechino.

I recenti commenti del Segretario Blinken sul ruolo che si è autoproclamato dall’America nel proteggere “il diritto di tutti i paesi di scegliere la propria strada, liberi da coercizione e intimidazione”, sono un’estrema ironia. Le nazioni che “scelgono” la Cina non lo fanno a costo di escludere gli Stati Uniti. Al contrario, molte nazioni desiderano profondamente fare affari sia con la Cina che con gli Stati Uniti. Tuttavia, Washington insiste sul fatto che le nazioni scelgano tra fare affari con l’America o con la Cina. Non entrambi. Chi sceglie quest’ultima deve affrontare conseguenze visibili ed estreme (destabilizzazione e infiltrazioni esterne per sobillare un cambio di regime, N.d.R.).

Le Isole Salomone al largo della costa orientale dell’Australia hanno recentemente trasferito a Pechino il riconoscimento diplomatico dell’amministrazione appoggiata dagli Stati Uniti a Taiwan. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno versato milioni di dollari nei partiti di opposizione che ora cercano un violento separatismo. Proprio di recente, folle violente hanno viaggiato dall’isola di Malaita alla capitale della nazione, Honiara, dove si sono scatenate nella Chinatown della città, uccidendo diverse persone e distruggendo un gran numero di attività commerciali.

Il Myanmar – per non aver interrotto i suoi legami con la Cina e aver partecipato alla BRI – ora si trova di fronte a uno scenario simile ma su una scala molto più ampia e pericolosa. Le continue e violente proteste di piazza in Thailandia sono anche il “prezzo” pagato per aver “scelto” la Cina rispetto agli Stati Uniti. La Thailandia, che annovera i mercati statunitensi come seconda destinazione per le esportazioni, idealmente preferirebbe fare affari sia con gli Stati Uniti che con la Cina. La massiccia popolazione cinese, l’economia in crescita, la competenza nelle infrastrutture e l’ovvia vicinanza alla Thailandia significano che la Thailandia farà ovviamente più affari con il suo vicino regionale rispetto agli Stati Uniti. Qualsiasi tentativo di resistere a questa realtà altrimenti ovvia servirebbe chiaramente agli interessi di Washington, ma interamente a spese della Thailandia.

Scegliere l’America: dannati se non lo fai, dannati se lo fai

Le nazioni che si sono completamente subordinate a Washington non prosperano. Gli stati baltici, la Polonia e l’Ucraina nell’Europa orientale, tutti trascinati nell’orbita di Washington nel corso delle rivoluzioni colorate sponsorizzate dagli Stati Uniti, sono ora stagnanti, destabilizzati e in declino. L’Afghanistan sotto 20 anni di dominio assoluto degli Stati Uniti è stato lasciato indigente, destabilizzato e diviso dal conflitto. Le Isole Salomone, nonostante anni di obbedienza a Washington e all’amministrazione di Taiwan sostenuta dagli Stati Uniti, sono una delle nazioni più povere e sottosviluppate della Terra.

Al contrario, le nazioni che lavorano a stretto contatto con la Cina, anche nel sud-est asiatico, dopo decenni di povertà cronica e sviluppo stagnante, stanno ora iniziando a godere delle prime infrastrutture mondiali e delle opportunità economiche. Dire a queste nazioni di “scegliere” tra la Cina e il progresso, o gli Stati Uniti e la continua povertà si traduce in una tendenza geopolitica molto prevedibile, una tendenza che non favorisce le ambizioni degli Stati Uniti in Asia.

I commenti del segretario Blinken rappresentano una politica estera statunitense sempre più irrazionale che resiste a realtà altrimenti ovvie per le nazioni del sud-est asiatico e dell’Asia nel suo insieme (se non in tutto il mondo).

Gli Stati Uniti, chiedendo alle nazioni asiatiche di unirsi a loro nei loro tentativi di accerchiare, contenere e far collassare la Cina – il motore dell’ascesa dell’Asia – sono gli stessi Stati Uniti in sostanza che tentano di accerchiare e contenere l’ascesa di tutta l’Asia, non solo della Cina.

*Brian Berletic è un ricercatore geopolitico e scrittore con sede a Bangkok, in particolare per la rivista online “New Eastern Outlook” .

Traduzione: Luciano Lago