Gli Stati Uniti cercano di salvare la faccia dopo le bugie sull’ “invasione Russa”





“Non si può prevedere cosa faranno i russi”, dicono i responsabili del Dipartimento di Stato, lo stesso che ha alimentato la campagna allarmistica sull’invasione russa.

L’ambasciatore statunitense all’ONU Linda Thomas-Greenfield ha affermato che “forse la Russia potrebbe decidere di non invadere” l’Ucraina.

“Non posso prevedere cosa faranno i russi, ma conosciamo i loro metodi di lavoro.

Li abbiamo già visti intraprendere tali azioni e potrebbero decidere di non invadere, ma so che continueranno a minacciare la sicurezza dell’Ucraina e la sua sovranità a meno che non troviamo un modo per affrontare i problemi di sicurezza che affermano di avere nella regione ”, ha detto Thomas-Greenfield ad Al Jazeera.

Dopo aver istigato Kiev alla guerra ed aver scaricato centinaia di tonnellate di armi negli aeroporti ucraini, adesso gli USA scoprono che si può cercare una soluzione diplomatica.

In precedenza, il primo vice rappresentante della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, aveva consigliato ai partecipanti all’isteria sulla presunta “invasione” imminente della Federazione Russa di consultare un medico per aiutarli a riprendersi dalla paranoia.

In precedenza, il quotidiano Politico, citando fonti informate, aveva scritto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in una videoconferenza con i leader dei paesi occidentali, dell’Unione Europea e della NATO, aveva definito la data dell'”invasione” russa dell’Ucraina il 16 febbraio.

L’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov, commentando questi rapporti, ha affermato che è difficile prendere sul serio tali pubblicazioni e il presidente russo Vladimir Putin a volte chiede scherzosamente di sapere se l’ora esatta dell’inizio della guerra è pubblicata da qualche parte.

Successivamente, i tabloid britannici Sun and Mirror, citando i dati dell’intelligence americana, hanno scritto che, nonostante le dichiarazioni del ministero della Difesa russo sul ritiro delle truppe dopo le esercitazioni, l'”invasione dell’Ucraina” sarebbe stata programmata per le 4:00 ora di Mosca il Mercoledì. Il tabloid Sun ha affermato che la Russia si stava preparando a lanciare un massiccio attacco con la partecipazione di 200.000 soldati, utilizzando carri armati, aerei, missili e navi.

Il Cremlino ha reagito con ironia alle notizie di numerosi media occidentali sull'”invasione” russa dell’Ucraina in mattinata, Peskov, commentando queste pubblicazioni di RIA Novosti, ha suggerito che gli ucraini stessero lanciando allarmi mentre potevano vedere di persona.

Forze russe in manovra

I piani attribuiti alla Russia per intensificare la situazione intorno all’Ucraina sono categoricamente smentiti a Mosca e il Cremlino dichiara costantemente che la Russia non sta minacciando nessuno, e tutte queste affermazioni sono usate come scusa per posizionare più equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.

Come ha affermato in precedenza il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, la Russia non crea alcun pretesto per una situazione di conflitto intorno all’Ucraina. Secondo lui, la Russia non esclude che l’isteria intorno all’Ucraina, pubblicizzata dall’Occidente, miri a coprire la linea di Kiev di sabotare gli accordi di Minsk sul Donbass.

Dichiarazioni secondo cui la Russia starebbe preparando provocazioni in Ucraina continuano ad arrivare dall’Occidente, nonostante il ritorno delle truppe russe ai loro luoghi di schieramento dopo le esercitazioni. Lunedì il Presidente della Federazione Russa ha incontrato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il ministro della Difesa Sergei Shoigu. In un incontro con Putin, il capo del ministero della Difesa russo ha riferito che “parte delle esercitazioni stanno volgendo al termine, alcune saranno completate nel prossimo futuro”.

I distretti militari meridionali e occidentali della Federazione Russa hanno iniziato a riportare le truppe ai loro luoghi di schieramento , ha detto ai giornalisti martedì il maggiore generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo.

Fonti: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago