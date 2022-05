Gli Stati Uniti cercano di creare un “secondo fronte” contro la Russia in Siria

di Vladimir Danilov (*)

Senza nemmeno preoccuparsi di mascherare le sue posizioni russofobe nel conflitto in Ucraina e senza preoccuparsi di subire un fallimento nelle sue azioni in quel conflitto, Washington sta cercando strenuamente di scatenare un “secondo fronte” contro la Russia in qualsiasi zona sensibile a Mosca. Gli Stati Uniti stanno attivamente cercando di destabilizzare la situazione nella regione dell’Asia centrale, di peggiorare le relazioni tra Russia e Unione Europea, di creare un conflitto con il Giappone e nel Mar Cinese Meridionale nel suo insieme.

Gli Stati Uniti hanno recentemente iniziato a compiere i passi più significativi in ​​tal senso in Siria, dove, con l’utilizzo di Israele, sono diventati più frequenti gli attacchi aerei sul territorio siriano. Nonostante le ripetute dichiarazioni delle autorità siriane all’ONU, gli aerei israeliani colpiscono regolarmente vari obiettivi, compresi obiettivi civili in Siria. L’aviazione israeliana lo fa abbastanza spesso senza entrare nello spazio aereo della Repubblica Araba, agendo principalmente dallo spazio aereo libanese, che è una violazione delle norme internazionali, o dal Mar Mediterraneo. Dal 2013 l’IDF ha effettuato centinaia di attacchi aerei di questo tipo.

Un altro attacco aereo di questo tipo è stato effettuato da Israele il 12 maggio contro la città siriana di Masyaf, che, secondo Al Arabiya , citando una fonte del ministero della Difesa siriano, ha ucciso cinque persone e ne ha ferite sette. L’agenzia siriana SANA ha chiarito che tra i feriti c’era un bambino. Secondo l’agenzia, le forze di difesa missilistiche siriane sono riuscite ad abbattere la maggior parte dei missili.

La leadership siriana ha ripetutamente chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di esercitare pressioni su Israele per fermare gli attacchi alla repubblica, poiché tali azioni violano la sua sovranità e portano a crescenti tensioni nella regione. Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri siriano ha spesso affermato che il Paese ha il diritto di utilizzare “tutti i mezzi legali” per rispondere agli attacchi israeliani contro il Paese, che potrebbero trasformarsi in un grave conflitto armato.

In assenza di una risposta adeguata da parte della comunità internazionale e delle autorità israeliane, nonché della cessazione di tali attacchi israeliani aggressivi, è stato effettuato un attacco di rappresaglia contro questo regolare raid aereo israeliano da parte delle forze della contraerea S-300 sistemi missilistici schierati dalla Russia in Siria. I lanci della batteria S-300 sono stati effettuati quando gli aerei israeliani attaccanti hanno lasciato l’area. Sebbene nessun danno specifico sia stato inflitto all’aviazione israeliana, questo passo è stato comunque una chiara dimostrazione della disponibilità a eliminare gli aerei israeliani in futuro.

Attacchi aerei di Israele in Siria

Negli ultimi anni, Israele e Russia hanno istituito una cosiddetta hotline per la risoluzione dei conflitti in modo che le parti non si scontrino accidentalmente nei cieli sopra la Siria. Durante un incontro a Sochi lo scorso anno, il primo ministro Naftali Bennett e il presidente russo Vladimir Putin hanno convenuto che entrambe le nazioni avrebbero continuato ad attuare questo meccanismo per evitare crisi nello spazio aereo siriano. Tuttavia, come notano i media israeliani, “è ancora difficile dire se l’attacco missilistico S-300 sia stato un evento unico o se sia stato un segnale dalla Russia a Israele che sta cambiando la sua politica”. Ma in ogni caso, Tel Aviv deve prestare attenzione a questo segnale e, nonostante il franco sostegno di Washington, fermare i suoi attacchi aerei sul suo vicino arabo, causandogli danni materiali e uccidendo civili.

Al fine di destabilizzare la situazione in Siria e intensificare un conflitto armato lì, gli Stati Uniti hanno anche utilizzato veicoli aerei senza pilota, colpendo obiettivi a terra il 7 maggio nella provincia di Deir ez-Zor nella Siria orientale. Secondo il canale televisivo Al-Hadath, sono state attaccate le posizioni delle formazioni sciite filo-iraniane nelle aree di Howija-Katea e Jisr al-Muallaq, operanti in prossimità delle basi militari statunitensi create sulla sponda orientale dell’Eufrate. Come riporta il canale, il 2 maggio gli UAV americani hanno attaccato anche i campi di combattenti sciiti a Badiya al-Ashara.

Da notare che gli attacchi alle postazioni di militanti sciiti da parte degli UAV americani hanno coinciso con l’intensificarsi delle bande di terroristi dello Stato Islamico (banditi nella Federazione Russa) nell’area attaccata dagli americani vicino al confine con l’Iraq. Ma è proprio contro questi terroristi che i militanti sciiti combattono a fianco dell’esercito siriano.

A Damasco, la presenza armata degli Stati Uniti è considerata un’occupazione illegale e i distaccamenti delle “Forze democratiche siriane” curde (SDF) che collaborano con gli Stati Uniti sono accusati di complicità con i piani americani per dividere la Siria.

Sotto queste aperte violazioni dei diritti della Siria da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati, la reazione antiamericana della popolazione locale che passa a metodi di guerriglia contro l’aggressione statunitense non sorprende. Da qui l’aumento degli attacchi ai convogli militari americani in Siria, che regolarmente, in maniera piratesca, esportano petrolio e altre risorse dallo Stato arabo. La base militare statunitense nella città di Ash Shaddadi nel governatorato siriano di Al-Hasakah è stata recentemente oggetto di un altro attacco di mortaio. Come riporta il canale televisivo Al-Mayadin, l’incendio è arrivato dal lato del confine siriano-iracheno. È stato specificato che la maggior parte dei missili è esplosa in prossimità della struttura militare, non sono state fornite informazioni su possibili perdite e danni materiali.

All’inizio di aprile, quattro soldati americani sono rimasti feriti durante il bombardamento di una base americana nella Siria orientale. Due proiettili sono stati sparati alla base, danneggiando due annessi.

A novembre, i residenti del villaggio di Kamo, nella provincia siriana di Al-Qamishli, hanno attaccato un convoglio militare americano di veicoli blindati, li hanno colpiti con pietre e li hanno costretti a voltarsi. Come si può vedere dal filmato pubblicato dai testimoni oculari della scena su Twitter , non solo uomini adulti, ma anche bambini hanno lanciato pietre contro gli americani, e quando i veicoli sono tornati indietro, alcuni siriani hanno iniziato a inseguirli.

Una storia simile è accaduta a metà luglio dello scorso anno quando i residenti del villaggio siriano di Farfara hanno scagliato pietre contro una pattuglia americana e l’hanno cacciata mentre cercava di attraversare il villaggio.

*Vladimir Danilov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago