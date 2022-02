Gli Stati Uniti bocciano il rapporto di Amnesty International che documenta i crimini di “Israele”





Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price difende le pratiche di Israele nella Palestina occupata e respinge il rapporto di Amnesty International.

“Gli Stati Uniti rifiutano l’opinione contenuta in un recente rapporto di Amnesty International secondo cui Israele sostiene uno stato di apartheid per i palestinesi”, ha detto martedì il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price.

“Abbiamo i nostri standard e processi rigorosi per prendere decisioni su potenziali violazioni dei diritti umani”, ha commentato Price durante una conferenza stampa, in risposta a una domanda sul rapporto.

“Lo scopo di questi sforzi americani è quello di documentare ciò che Washington vede accadere nel mondo”, ha spiegato, aggiungendo che “ma rifiuta l’idea che le azioni di Israele costituiscano l’apartheid”.

“Gli Stati Uniti hanno una partnership duratura con Israele e supportano gli sforzi dell’Autorità Palestinese e degli attivisti per i diritti umani per garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti umani”, ha sottolineato Price.

Commentando il rapporto di Amnesty International, Hamas ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi dell’organizzazione nel “pubblicare il suo rapporto professionale che mette i fatti in prospettiva e descrive la tragica realtà del nostro popolo palestinese sotto occupazione per quello che è, considerando l’entità dell’occupazione come regime di apartheid e attua la politica di apartheid in tutti i territori palestinesi occupati.

Il movimento ha aggiunto, in una dichiarazione, che il rapporto “esprime la brutalità delle pratiche di occupazione contro il popolo palestinese a tutti i livelli, in Cisgiordania, dove il ghetto degli insediamenti si sta intensificando e gli insediamenti dei coloni sono completamente protette dal esercito di occupazione… e nell’ingiusto assedio che l’occupazione continua a imporre al popolo palestinese.” La Striscia di Gaza, che in questi giorni sta entrando nel suo 17° anno di assedio, costituisce un crimine di guerra contro l’umanità.

Oggi, Amnesty International ha pubblicato un rapporto intitolato “L’apartheid israeliano contro i palestinesi: un sistema crudele di dominio e un crimine contro l’umanità”, accusando le autorità di occupazione israeliane di aver commesso crimini di apartheid.

Bambini palestinesi arrestati

Il segretario generale di Amnesty International, Agnes Callamard, ha dichiarato in una conferenza stampa che il rapporto “espone la reale portata del sistema di apartheid in Israele”, aggiungendo che “non c’è giustificazione per un sistema basato sull’oppressione razziale istituzionalizzata”.

Callamard ha sottolineato che “i paesi che decideranno di accettare le trasgressioni di” Israele “si troveranno dalla parte sbagliata della storia”, ei governi che forniscono armi a “Israele” e lo proteggono dalla responsabilità “sostengono un regime di apartheid”.

Ha osservato che “la comunità internazionale deve confrontarsi con la realtà dell’apartheid in Israele e perseguire le molte strade che portano alla giustizia, che, vergognosamente, non sono state ancora esplorate”.

Nota: I media occidentali sono impegnati a silenziare il rapporto per non diffonderlo al pubblico.

Fonte: https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/

Traduzione e sintesi: Luciano Lago