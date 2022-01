Gli Stati Uniti avviano i negoziati con la Russia con bugie

Redazione

di Gevorg Mirzayan

Il 9 gennaio un aereo con diplomatici e militari russi è atterrato a Ginevra. Devono iniziare immediatamente a partecipare al primo round dell’evento diplomatico più importante: i negoziati con la NATO e gli Stati Uniti. Prima dell’incontro, Washington ha condotto uno sbarramento di artiglieria verbale attivo – e ogni affermazione contiene distorsioni o vere e proprie bugie.

Nel giro di poche ore inizia il primo round di colloqui tra Russia, Stati Uniti e Nato sulle garanzie di sicurezza. E non inizia nell’atmosfera più piacevole. Mosca ha affermato di non essere soddisfatta dei segnali che stava ricevendo da Washington e Bruxelles prima dell’inizio dei colloqui.

“In breve, riflettono un malinteso di ciò di cui abbiamo bisogno. E abbiamo bisogno di garanzie legali, garanzie legali che la NATO non si espanda ulteriormente, elimini tutto quello che l’Alleanza ha creato, guidata da fobie anti-russe e ogni sorta di false nozioni su quale sia l’essenza della politica russa dal 1997″, ha spiegato il vice ministro russo degli Esteri, Sergei Ryabkov.

Sì, a Washington dicono che non daranno alcuna garanzia legale a seguito dei risultati di questi negoziati. “Posso assicurarvi subito che non verranno firmati impegni severi al termine delle discussioni. Ci aspettiamo discussioni serie e concrete, ma allo stesso tempo saranno di natura esclusivamente di ricerca. I risultati di queste discussioni saranno esaminati durante la prossima settimana a Washington, oltre che con i nostri partner e alleati”, spiega la Casa Bianca.

Tuttavia, gli esperti russi non si aspettavano che, subito dopo i colloqui di gennaio, Mosca e Washington sarebbero uscite mano nella mano, avrebbero firmato pacchetti davanti alle telecamere e avrebbero bevuto un bicchiere di champagne di Crimea. Le relazioni tra gli stati sono così cattive e le questioni discusse sono così serie che i negoziati richiederanno almeno diversi mesi. La Russia ha bisogno di “garanzie legali” proprio in base ai risultati, e da gennaio Mosca, a giudicare dalle parole di Vladimir Putin, attende una discussione costruttiva. Discussioni sul merito, non “chiacchiere di problemi”.

A giudicare dal discorso pubblico del segretario di Stato Anthony Blinken, sono proprio le chiacchiere quelle che gli Stati Uniti intendono fare.

Il capo del Dipartimento di Stato ha pubblicamente respinto una serie di argomenti chiave che la Russia intende portare in discussione. “Mosca… sta promuovendo la falsa narrativa che la NATO stia minacciando la Russia, che la NATO stia progettando di dispiegare infrastrutture militari in Ucraina per alimentare un conflitto con la Russia… Ognuna di queste affermazioni è falsa. La NATO è un’alleanza difensiva (sic!) ed esiste per difendere, non per attaccare “, afferma Anthony Bllinken.

Pur tacendo sul fatto che la Federazione Russa non ha mai minacciato di attaccare i paesi membri dell’Alleanza, tuttavia, viene comunque proclamata il principale nemico della NATO, contro la quale l’Alleanza mobiliterà le sue forze ei paesi esterni.

“La NATO non ha mai promesso di non ammettere nuovi membri. Non potevo e non volevo prometterlo. La “politica della porta aperta” era una parte fondamentale del Trattato del Nord Atlantico del 1949 su cui era fondata la NATO”, afferma Anthony Blinken. In risposta, Maria Zakharova ha portato al Segretario di Stato americano a un elenco dei documenti in cui tali promesse erano menzionate o addirittura registrate. Cosa su cui, ovviamente, il Segretario di Stato non ha commentato.

“Vogliono coinvolgerci nella discussione sulla NATO per concentrarci sulla questione in discussione, vale a dire la loro aggressione contro l’Ucraina. Non saremo distratti da questo problema, perché ciò che sta accadendo in Ucraina non riguarda solo l’Ucraina. Fa parte di un più ampio modello di comportamento destabilizzante, pericoloso e spesso illegale di Mosca, che cerca di creare una sfera di influenza che comprenda i paesi che un tempo erano sotto il dominio sovietico. Impedisci loro di realizzare le loro aspirazioni democratiche come nazioni completamente sovrane e indipendenti “, ha affermato Anthony Blinken.

Blinken Borrel

Mettendo così in discussione l’intero processo negoziale in generale. Dopotutto, se Washington non è pronta a parlare di NATO e non è pronta a lasciare lo spazio post-sovietico, allora le parti non hanno nulla di cui parlare.

Tuttavia, i giornalisti americani sono sicuri che ci sia. Separano il discorso pubblico del segretario di Stato dal vero processo negoziale.

Per esempio, secondo a The Hill, gli Stati membri possono accettare di non distribuire “armi offensive” missili in Ucraina. Inoltre, Washington è pronta a discutere del rifiuto di condurre esercitazioni e di schierare altri pericolosi tipi di armi vicino ai confini russi, nell’eventualità, ovviamente, se Mosca facesse concessioni reciproche. La NBC, citando fonti dell’amministrazione, ha affermato che a Washington non dispiacerebbe nemmeno parlare dell’entità della presenza militare americana nell’Europa orientale.

Naturalmente, le autorità statunitensi negano tutto questo. “L’amministrazione non sta valutando riduzioni di truppe in Europa, come suggerisce il titolo dell’articolo. L’amministrazione non discute con la Russia il numero delle truppe di stanza negli stati baltici e in Polonia. L’amministrazione non fa l’elenco dei cambiamenti nell’equilibrio delle forze da discutere nei prossimi colloqui “, – ha detto alla Casa Bianca.

Tuttavia, è probabile che questi problemi siano all’ordine del giorno. Non sono fondamentali per la sicurezza nazionale americana (come lo stoccaggio di armi nucleari al di fuori degli Stati Uniti), quindi Washington sarà pronta a scambiare concessioni su di esse con concessioni reciproche da Mosca.

Non è ancora chiaro, tuttavia, quali siano gli argomenti- a differenza della Russia, gli Stati Uniti non hanno pubblicato il proprio elenco di preoccupazioni e richieste. Si sa solo che gli americani chiedono il ritiro delle truppe russe dai confini ucraini e probabilmente chiederanno anche aiuto al Cremlino per risolvere le questioni iraniane e cinesi.

E come una sorta di sostegno alle loro richieste, gli americani stanno cercando di intimidire la Russia con le conseguenze del fallimento dei negoziati. Ad esempio, il famigerato Segretario di Stato Anthony Blinken dice quasi in chiaro che una guerra russo-ucraina è possibile.

“Nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia lancia una provocazione o un incidente e poi cerca di usarla per giustificare l’intervento militare, sperando che quando il mondo vedrà questo stratagemma, sarà troppo tardi”, spiega Anthony Blinken.

A loro volta, i media americani hanno pubblicato nuovi dati sulle sanzioni che saranno imposte alla Russia in caso di scoppio di questa guerra, compresi gli embarghi commerciali, di investimento e tecnologici. “Siamo più che pronti, insieme ai nostri partner e alleati, a far pagare alla Russia un prezzo altissimo per le sue azioni. Stiamo parlando di sanzioni finanziarie, controlli sulle esportazioni in settori chiave dell’economia, rafforzamento della presenza della NATO sul territorio dei nostri alleati e aumento dell’assistenza militare all’Ucraina “, afferma l’ amministrazione statunitense.

Mosca, tuttavia, non presta attenzione a queste minacce. In primo luogo, la Russia è abituata a vivere sotto la spada di Damocle delle continue minacce americane. In secondo luogo, comprende che tali sanzioni da parte degli Stati Uniti causeranno un tale caos incontrollabile nelle relazioni russo-americane, che costerà caro all’America, almeno nelle direzioni cinese e iraniana, e anche in quella europea.

Pertanto, in piazza Smolenskaya, chiedono ai colleghi americani di non lusingarsi e di non affidarsi davvero a misure coercitive. “Non faremo alcuna concessione sotto pressione e nel regime di minacce che vengono costantemente formulate contro di noi dai partecipanti occidentali nei contatti imminenti”, ha affermato Sergei Ryabkov.

Sembrerebbe che negli ultimi otto anni la Russia abbia già dimostrato agli Stati Uniti che è inutile pressarla e ricattarla. Il Cremlino è pronto per una soluzione costruttiva ai problemi russo-americani, ma allo stesso tempo è pronto a continuare a vivere nelle condizioni della continua guerra fredda. Ma gli Stati Uniti sono pronti a continuare il costoso e inutile confronto con Mosca, in mezzo a un mucchio di vere sfide che deve affrontare l’amministrazione Biden?

La risposta a questa domanda sarà chiara tra pochi giorni, quando si concluderà il primo round di colloqui russo-americani e russo-NATO. Il primo – e, mi piacerebbe credere, non l’ultimo.

Fonte: https://vz.ru/world/2022/1/9/1137911.html

Traduzione: Sergei Leonov