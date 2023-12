Gli Stati Uniti ammettono: la Russia ha il sopravvento

Di Karsten Riise

Per tutto il tempo, i media statunitensi hanno cercato di modificare e smentire la situazione in Ucraina per nascondere il progresso russo e dipingere la Russia come un perdente. Ora non possono più nascondere il successo della Russia.

I media statunitensi sono oggi costretti ad ammettere che l’offensiva russa ha avuto successo e ha il sopravvento in Ucraina, nonostante il massiccio appoggio fornito dalla Nato.

Il presidente Putin ha parlato da una posizione di relativa forza. Quest’anno le forze russe hanno respinto la controffensiva dell’Ucraina e ora stanno attaccando in diverse aree lungo la linea del fronte, mentre la produzione militare in Russia è in aumento.

Allo stesso tempo, l’Ucraina si trova ad affrontare alcune delle sfide più difficili della guerra, bloccata sul campo di battaglia e cercando urgentemente di utilizzare il sostegno occidentale.

Gli sforzi di Biden, Sullivan e dei media statunitensi per fornire nuovi pacchetti di denaro all’Ucraina attraverso il Congresso sono una truffa.

Finora nulla per l’Ucraina ha funzionato per gli Stati Uniti. Al contrario, la situazione per l’America e l’UE in Ucraina non ha fatto altro che peggiorare.

Gli Stati Uniti e la NATO hanno fornito all’Ucraina tutto ciò che avevano in termini di sostegno militare, finanziario e diplomatico. Tuttavia questo non ha aiutato.

Truppe ucraine resa

L’Ucraina è devastata, impantanata in colpi di stato e lotte intestine a Kiev e a corto di uomini da lasciare a morire al fronte.

Le scorte militari degli Stati Uniti e della NATO sono esaurite.

Le popolazioni occidentali non vogliono più vedere Zelenskyj né sentire parlare dell’Ucraina.

L’Occidente ha abusato dell’Ucraina nel tentativo di distruggere la Russia; invece, la Russia ne è uscita più forte che mai.

Che fiasco per l’Occidente.

Questa è la completa sconfitta morale, militare e politica degli Stati Uniti e dell’Occidente.

Poi viene Israele.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago