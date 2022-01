Gli Stati Uniti adeguano la loro strategia in Asia centrale

di Valery Kulikov (*)

Nella situazione attuale, dopo il ritiro del contingente militare statunitense dall’Afghanistan e l’ascesa al potere dei talebani (il movimento è vietato in Russia) in questo paese, Washington sta attivamente apportando modifiche alla sua strategia in Asia centrale. Come si può vedere dai cambiamenti nelle azioni della Casa Bianca, da un lato, Washington non è pronta a fare i conti con la perdita di influenza nella regione. Dall’altro lato, cerca di trasformare l’Asia centrale in uno scenario di scontro geopolitico con Russia, Cina, Iran e diversi paesi solidali con loro.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti si stanno sforzando di preservare il loro monopolio sulla gestione di ampi processi transfrontalieri, la loro intenzione di dominare la politica mondiale.

La strategia aggiornata di Washington per l’Asia centrale oggi include contrastare l’attività della Cina e l’influenza della Russia nella regione, garantire l’isolamento regionale dell’Iran per controllare a distanza la situazione in Afghanistan, creare o mantenere un focolaio di tensione nel centro dell’Eurasia e dello spazio della SCO . L’obiettivo principale di queste azioni è esportare la destabilizzazione dall’Afghanistan, per la quale ci sono enormi opportunità: traffico di droga, crescita dell’estremismo religioso e del terrorismo, ecc..

Come parte del lavoro a lungo termine degli Stati Uniti in direzione asiatica, c’è il desiderio di creare un asse Washington-Londra-Tel Aviv-Doha-Islamabad per annettere le capitali dei singoli paesi dell’Asia centrale. In generale, riflette il noto concetto di Grande Asia centrale espresso dal professor Frederick Starr.

Per rafforzare le azioni aggressive, il blocco Nato si sta attivando in Occidente. Il Quad (Quadrilateral Security Dialogue) è il corrispettivo della NATO in Oriente, con il desiderio di attirare l’India nel legame politico-militare anti-cinese. A questo mira anche la creazione di AUKUS, un’alleanza di difesa trilaterale di Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia.

Dopo il ritiro dall’Afghanistan, per la perdita della possibilità di condurre intelligence tecnica nei territori dei paesi vicini dell’Asia centrale, Iran, Pakistan da parte degli Stati Uniti, si stanno svolgendo attività diplomatico-militari sullo sviluppo di nuove strutture per lo svolgimento di attività legali, intelligence tecnica in direzione dell’Afghanistan e delle regioni adiacenti sul territorio di uno dei paesi dell’Asia centrale, nonché del Pakistan. Gli Stati Uniti hanno iniziato a cercare nuove opportunità per il dispiegamento dell’esercito americano, in particolare in Asia centrale, subito dopo il ritiro delle forze armate dall’Afghanistan il 31 agosto 2021. Informazioni su questo erano già apparse sul Washington Post e su molti altre stazioni mediatiche americane .

Mappa Asia Centrale

Sebbene la Russia, come le repubbliche dell’Asia centrale, inizialmente si siano dichiarate contrarie a tali desideri degli Stati Uniti, i diplomatici americani hanno continuato a esplorare con insistenza varie opzioni per ripristinare l’accesso alle basi in Asia centrale, comprese le strutture in Kirghizistan e Uzbekistan, dove si trovavano in precedenza. Quindi, queste aspirazioni di Washington possono essere rintracciate nei suoi negoziati con l’Uzbekistan. Si propone di aggirare il divieto legislativo sul dispiegamento di basi militari di stati stranieri sul territorio di questo paese creando i cosiddetti “centri antiterrorismo”. I rappresentanti americani stanno facendo tentativi simili in Turkmenistan, Tagikistan e Pakistan.

Per attuare la sua strategia aggiornata per il confronto geopolitico con Russia, Cina, Iran e alcuni paesi dell’Asia centrale, Washington ha iniziato a coinvolgere attivamente gli stati asiatici vicini, in particolare la Corea del Sud e il Giappone, utilizzandoli per rallentare l’integrazione eurasiatica. In particolare, è stato evidenziato dall’esempio della Mongolia, che, sotto l’influenza di Washington, ha firmato piuttosto rapidamente due accordi sulle zone di libero scambio (FTZ) con la Corea del Sud e il Giappone, che hanno complicato la sua conclusione dello stesso accordo con la EAEU. Aspirazioni simili si possono rintracciare riguardo all’Uzbekistan come parte della preparazione per un simile accordo sulla creazione di una zona di libero scambio con la Corea del Sud, che potrebbe anche diventare un deterrente nel suo riavvicinamento legale con l’UEE.

Base USA in Asia centrale

Un aspetto essenziale della strategia statunitense adattata in Asia centrale è la conservazione dell’instabilità in Afghanistan utilizzando varie risorse per procura e forze anti-talebane. E qui, secondo i piani di Washington, il ricorso a compagnie militari private americane giocherebbe un ruolo importante. All’inizio di dicembre, l’incontro a Dushanbe tra il leader del Fronte di resistenza nazionale dell’Afghanistan, Ahmad Massoud, e il fondatore della compagnia militare privata statunitense Blackwater, Erik Prince, ne è stata la prova lampante. In precedenza, Massoud si era rivolto a quelli che chiamava “gli amici dell’Afghanistan in Occidente” affinché parlassero per lui a Washington e New York, al Congresso e all’amministrazione di Joe Biden.

Secondo il New York Times, a metà settembre, Ahmad Massoud Jr., il leader della nuova resistenza anti-talebana, ha assunto una società di pubbliche relazioni a Washington per aiutarlo a ottenere sostegno militare e finanziario dall’interno degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la pubblicazione ha citato il rappresentante di Massoud a Washington, che ha confermato il fatto di aver firmato un contratto con la società di lobbying Robert Strike. Secondo lui, l’obiettivo principale è fermare qualsiasi tentativo da parte di qualsiasi governo di legittimare i talebani o chiunque altro, a parte Massoud come legittimo leader dell’Afghanistan.

Allo stesso tempo, Politico ha riferito a settembre che il senatore repubblicano Lindsay Graham aveva dichiarato il suo sostegno all’ex vicepresidente afghano Amrullah Saleh. Per rafforzare la legittimità della resistenza anti-talebana come parte di una strategia rivista della Casa Bianca in Asia centrale, Graham ha collegato Saleh e Massoud a importanti diplomatici britannici e indiani e a importanti personaggi dei media.

*Valery Kulikov, esperto di politica, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago