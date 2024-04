Gli Stati del Golfo avvertono gli Stati Uniti di non lanciare attacchi contro l’Iran dal loro territorio o dallo spazio aereo

Esclusivo: le monarchie del Golfo mettono in discussione gli accordi di base degli Stati Uniti mentre si preparano alla ritorsione iraniana contro Israele

Le monarchie del Golfo stanno esortando gli Stati Uniti a non utilizzare le basi militari americane nei loro territori per colpire in risposta a qualsiasi potenziale attacco iraniano contro Israele, hanno riferito fonti di Middle East Eye.

Gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo stanno facendo gli straordinari per chiudere strade che potrebbero collegarli a una rappresaglia statunitense contro Teheran o i suoi delegati da basi all’interno dei loro regni, secondo un alto funzionario americano che ha parlato con MEE a condizione di anonimato.

Con l’intensificarsi delle tensioni, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman e Kuwait hanno sollevato interrogativi sugli intricati dettagli degli accordi sulle basi che consentono a decine di migliaia di truppe statunitensi di stazionare nella penisola ricca di petrolio.

Si stanno anche muovendo per impedire agli aerei da guerra statunitensi di sorvolare il loro spazio aereo nel caso in cui gli Stati Uniti effettuassero un attacco di ritorsione contro l’Iran.

Gli Stati Uniti hanno investito decenni in basi militari nel Golfo. Data la loro vicinanza all’Iran, quelle basi aeree sarebbero i trampolini di lancio più convenienti per gli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica, dicono a MEE gli attuali ed ex funzionari statunitensi.

La riluttanza delle monarchie del Golfo sta complicando la preparazione dell’amministrazione Biden, impegnata in giochi di guerra su come rispondere a un potenziale attacco iraniano a Israele. Gli attuali ed ex funzionari statunitensi hanno detto a MEE di ritenere che un attacco sia imminente, come è stato precedentemente riportato altrove.

“È un disastro”, ha detto a MEE un alto funzionario statunitense.

Consiglio di sicurezza nazionale diviso

Il funzionario, insieme a due ex alti funzionari statunitensi, che hanno parlato con MEE, hanno delineato tre scenari che la Casa Bianca sta pianificando per la prevista ritorsione dell’Iran per un attacco al suo consolato a Damasco, in Siria, all’inizio di questo mese, di cui è stata attribuita la colpa a Israele.

L’Iran potrebbe colpire Israele direttamente dal suo territorio. Una seconda opzione sarebbe un attacco coordinato da parte degli agenti iraniani contro Israele, utilizzando i paramilitari sciiti in Iraq, gli Houthi dello Yemen e gli Hezbollah libanesi – quest’ultimi essendo lo strumento più potente nell’arsenale iraniano.

Una terza opzione potrebbe combinare le due. Gli Houthi hanno lottato per violare il sistema di difesa Iron Dome di Israele, fornito dagli Stati Uniti, subito dopo il 7 ottobre, ma l’amministrazione Biden teme che un attacco su più fronti possa sopraffare quelle difese.

L’Iran potrebbe anche colpire le ambasciate israeliane – comprese quelle in Medio Oriente – o le truppe israeliane nella Cisgiordania occupata e a Gaza.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di aver informato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele è “corazzato”.

La minaccia di guerra con Israele incombe sull’Iran mentre incombe una ritorsione

Tuttavia l’amministrazione Biden è divisa su quale livello di sostegno dare a Israele, hanno detto a MEE attuali ed ex funzionari statunitensi.

I più alti funzionari della sicurezza nazionale del presidente hanno preso posizioni diverse, con alcuni come Maher Bitar, il direttore dell’intelligence presso il Consiglio di sicurezza nazionale, che sollecita moderazione mentre Brett McGurk, il principale inviato di Biden per il Medio Oriente, sta sostenendo una risposta più dura, fonti Dimmi.

Su tali discussioni pesa anche il timore dell’amministrazione Biden di essere coinvolta in una più ampia guerra in Medio Oriente prima delle elezioni americane.

Al Udeid Qatar, US. Base

La freddezza degli Stati del Golfo nel mezzo della crisi arriva dopo anni in cui si sono lamentati del fatto che gli Stati Uniti non hanno fatto abbastanza per proteggerli dagli attacchi dei rappresentanti dell’Iran, in particolare degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita. Riyadh e Abu Dhabi hanno considerato tiepida la risposta dell’amministrazione Biden agli attacchi missilistici e di droni Houthi e si sono mossi per ricucire i legami con Teheran.

I leader del Golfo stanno ora camminando sul filo del rasoio tra il loro alleato americano, l’Iran, e le loro popolazioni, che ribollono di rabbia contro Israele per la sua offensiva su Gaza che ha ucciso più di 33.000 palestinesi, principalmente donne e bambini.

La Casa Bianca non ha risposto alla richiesta di commento di Middle East Eye al momento della pubblicazione.

Basi americane negli Stati del Golfo

Gli Stati Uniti hanno almeno 40.000 soldati in Medio Oriente. La maggior parte si trova negli stati del Golfo ricchi di petrolio, dove hanno sede in una serie di basi aeree e navali strategiche.

La base aerea Prince Sultan dell’Arabia Saudita ospita la 378a ala di spedizione aerea degli Stati Uniti che gestisce caccia a reazione F-16 e F-35. Gli Stati Uniti gestiscono droni e caccia a reazione MQ-9 Reaper dalla base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. La base aerea di Ali al-Salem in Kuwait ospita la 386a ala di spedizione aerea.

La base aerea di Al Udeid in Qatar ospita il quartier generale regionale del comando centrale degli Stati Uniti. Ha ospitato anche alcuni ufficiali militari israeliani, ha riferito in precedenza MEE , ma non è chiaro se quegli ufficiali siano ancora nel paese.

Nota: Sembra chiaro che l’Iran debba rispondere all’attacco israeliano contro la sua sede diplomatica a Damasco. Per quanto questa sia stata una grave violazione delle norme e convenzioni internazionali sull’inviolabilità delle sedi diplomatiche, nessuna condanna e nessuna sanzione è venuta dagli Stati Uniti e dai paesi loro alleati. Questo influisce sulla scarsa credibilità della diplomazia statunitense ed occidentale che insiste sempre sull’ “ordine basato sulle regole” e su altre amenità della sua propaganda. Evidente che le regole agli alleati strategici dell’occidente non si applicano e Israele in particolare dispone di una “licenza di genocidio” tacitamente accordata.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione e nota: Luciano Lago