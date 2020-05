Gli S-400 alla base aerea di Khmeimim (Siria) coprono gli aerei iraniani in arrivo

da Redazione

Israele non può attaccare aerei iraniani per paura di un attacco russo con i missili S-400.

Nelle ultime settimane, Israele non è stato in grado di attaccare apertamente aerei da trasporto militare iraniano, che stanno attivamente operando per schierare alcune armi in Siria. La ragione di questo è il fatto che gli aerei da trasporto militare iraniani atterrano alla base militare russa Hmeimim, essendo protetti dai sistemi S-400 della base russa: qualsiasi provocazione da Tel Aviv verrà immediatamente fermata e un tentativo di colpire un aeroporto militare russo comporterà un attacco di ritorno su qualsiasi base militare israeliana.

Secondo le strutture di monitoraggio aperte, questi voli si aerei iraniani si stanno verificando già da alcuni giorni. Mentre in precedenza gli aerei militari iraniani sbarcavano alla base aerea militare russa due volte a settimana, Israele non ha mai osato colpire i militari iraniani.

Base aerea russa in Siria

Qualsiasi azione sconsiderata di Tel Aviv potrebbe provocare un conflitto molto grave con la Russia, incluso un attacco missilistico tattico, sul territorio di Israele, nel caso di un aereo militare israeliano che si azzardi ad attaccare l’aerodromo militare delle forze aerospaziali russe a Latakia.

Israele è consapevole che qualsiasi provocazione contro la Russia puo’ causre problemi molto grandi . In effetti la Russia non condurrà alcun dialogo con Isaele e qualsiasi minaccia ai militari russi sarà immediatmente eliminata: ci sono abbastanza armi nella base aere di Khmeimim per stroncare dozzine di aerei militari israeliani qualora Tel Aviv improvvisamente pensi di avere la sua impunità speciale garantita.

Tuttavia gli analisti sostengono che è improbabile che Israele si fermi qui e non continui la sua aggressione contro l’Iran e la Siria con altri mezzi.

L’equazione di forze sta cambiando e la presenza diretta di forze russe sul territorio della Siria non consente ad Israele di poter effettuare attacchi aerei come era solita fare prima.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Sergei Leonov