Gli Psichiatri lanciano un allarme sulle condizioni di Trump

da Redazione

Un gruppo di 350 psichiatri e specialisti avvertono della salute mentale di Donald Trump e delle sue “reazioni pericolose” al processo politico che sta affrontando.

Gli esperti affermano che la salute mentale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sta rapidamente deteriorando nel processo di impeachment che verrà presentato al Congresso giovedì, quindi hanno rilasciato una dichiarazione che accompagna una petizione, che intendono offrire lo stesso giovedì al Congresso sull’argomento.

” Siamo convinti che, mentre si avvicina il momento dei possibili processi politici, Donald Trump ha il potenziale reale di diventare ancora più pericoloso, una minaccia alla sicurezza della nostra nazione ” , si legge nel testo, pubblicato sabato da il quotidiano britannico The Independent .

Gli autori dell’articolo: Bandy X. Lee, professore di psichiatria presso la Yale University School of Medicine; Jerrold Post, ex analista presso la Central Intelligence Agency (CIA); e John Zinner, uno psichiatra della George Washington University, hanno avvertito che “non monitorare o non comprendere gli aspetti psicologici” del processo politico contro Trump “o non tenerne conto, potrebbe portare a risultati catastrofici”.

Per essere presidente di un Paese al fine di governare nel miglior modo possibile, il candidato deve essere addestrato mentalmente e saper affrontare situazioni difficili.

“Non puoi assumerti la responsabilità di errori, errori o guasti. La sua unica opzione in questa situazione è quella di incolpare gli altri e attaccare la fonte della sua umiliazione. Questi attacchi di rabbia narcisistica possono essere brutali e distruttivi ”, riassumendo così le sfaccettature del comportamento di Trump.

Lee ha riferito venerdì mattina che il numero di firmatari del testo è aumentato a 773 . “Sollecitiamo il Congresso a prendere sul serio questi segnali di allarme”, ha consigliato.

Lo psichiatra, in un’intervista pubblicata sabato dal sito web del Salon locale , ha affermato che la decisione di Trump di ordinare l’omicidio con velivoli senza pilota (droni) di un anziano generale iraniano è stata “un’altra prova che (il leader Il democratico congressuale Nancy) Pelosi dovrebbe fare di più per controllare Trump . “

“Questo è esattamente il tipo di evento pericoloso che avevamo previsto come risposta di Donald Trump alle procedure di impeachment ” , ha detto.

La salute mentale del presidente, Donald Trump, dovrebbe essere presa sul serio, affermano il professore di psichiatria della Yale University, il dottor Bandy X. Lee e una dozzina di legislatori che si sono incontrati lo scorso dicembre per discutere della questione.

Venerdì mattina il comandante della Forza Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (CGRI) dell’Iran , il tenente generale Qasem Soleimani e il vice comandante delle Unità popolari di mobilitazione dell’Iraq (Al-Hashad Al-Shabi, in Arabo), Abu Mahdi al-Muhandis, tra gli altri combattenti iraniani e iracheni, sono stati uccisi in Iraq in un’offensiva aerea statunitense lanciata a seguito di un ordine diretto di Trump .

Il 24 settembre, i democratici statunitensi Hanno annunciato l’avvio formale del processo politico contro Trump, accusandolo di fare pressioni sul suo pari ucraino, Volodimir Zelenski, per indagare sull’ex vicepresidente americano Joe Biden – il democratico con più opzioni per raggiungere la presidenza nel 2020 – e suo figlio Hunter, usando come fulcro l’aiuto militare che Washington fornisce all’Ucraina.

Il Congresso degli Stati Uniti raccoglie “prove schiaccianti” contro Trump

L’indagine del comitato giudiziario mira a stabilire se Trump abbia commesso azioni degne di un processo politico. In tal caso, la camera bassa deve votare per lanciare l’ impeachment al Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza.

https://www.independent.co.uk/voices/trump-pelosi-letter-impeachment-mental-health-republicans-a9252431.html

Fonte: The Independent

Traduzione: Luciano Lago