Gli osservatori cinesi scrivono che Borrell e i suoi simili dovrebbero evitare di condurre l’Europa in un fosso

Il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha parlato durante un dibattito sulla necessità di una strategia coerente per le relazioni UE-Cina, nell’ambito di una sessione plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo, nella Francia orientale, il 18 aprile 2023. Lo stesso Josep Borrell ha espresso il suo parere sulle relazioni tra UE-Cina, nell’ambito di una sessione plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo, nello stesso giorno.

Il Parlamento europeo ha appena trascorso un’intera settimana a discutere della Cina e l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell convocherà i ministri degli Esteri di tutta l’UE il 24 aprile ora locale per discutere tale argomento. In previsione di questo incontro, il 22 aprile Borrell ha pubblicato una colonna in cui esortava l’UE ad assumere un ruolo più attivo nella questione di Taiwan e invitava le marine europee a pattugliare lo Stretto di Taiwan adeguandosi alle direttive ricevute da Washington,

Questa dichiarazione altamente provocatoria ha immediatamente attirato molta attenzione, soprattutto alla luce del fatto che anche il leader sudcoreano aveva fatto osservazioni altrettanto provocative su Taiwan nello stesso periodo. Possiamo ragionevolmente ritenere che la riunione dei ministri degli Esteri del G7, tenutasi in Giappone non molto tempo fa, abbia discusso la questione di Taiwan in modo coordinato, e il risultato sia stato che la volontà di Washington venga attuata in modo più completo. Per l’Europa e la Corea del Sud, questa non è solo una triste perdita di indipendenza, ma significa anche avvicinarsi a rischi non insignificanti.

Borrell è stato criticato per essersi impegnato nella “diplomazia delle cannoniere”, che è più una presa in giro sarcastica che una critica. Questo non solo ricorda alla gente l’infame storia coloniale, che ancora manca ad alcuni europei, ma rende anche più ripugnante il fatto che l’Europa non possa rinunciare all’idea di interferire negli affari dell’Asia-Pacifico nonostante il suo assoluto declino di potere ed essere impantanata in molteplici difficoltà. Proprio come un vecchio senile che è stato a lungo fuori dal contatto con i tempi, se le navi da guerra europee volessero ancora oggi mostrare la loro potenza nel Pacifico, il risultato sarebbe solo un imbarazzante fallimento. Per l’Esercito popolare di liberazione, che ha una forza potente per difendere la propria patria, affrontare navi da guerra europee che vengono a provocare e mettersi in mostra non vale nemmeno la pena alzare un sopracciglio.

Borrell è conosciuto come il “ministro degli Esteri” d’Europa, ma la portata della sua rappresentatività è discutibile. La maggior parte degli europei, in particolare la gente comune, non capisce né si preoccupa di Taiwan. Ciò di cui sono veramente preoccupati è se le loro vite possano essere garantite e migliorate nel contesto del prolungato conflitto Russia-Ucraina e della difficile ripresa economica. Tuttavia, l’articolo di Borrell riflette sul fatto che esiste effettivamente una forza politica all’interno dell’Europa che divide sempre i confini ideologici e mantiene una mentalità da guerra fredda nei confronti della Cina. Indipendentemente dal fatto che ci sia un’ombra degli Stati Uniti dietro Borrell, è chiaro che questa parte della forza politica è profondamente influenzata dagli Stati Uniti.

Ciò che crea confusione è che solo una settimana prima che Borrell facesse le sue osservazioni sulla questione di Taiwan, il 13 aprile ha pubblicato una recensione emotiva sui social media delle sue tre visite in Cina. Ha elogiato gli straordinari risultati ottenuti dalla Cina dopo la riforma e l’apertura, e ha chiesto di rafforzare ulteriormente la diplomazia pubblica e gli scambi culturali UE-Cina e di lavorare insieme per risolvere i problemi globali. In precedenza, Borrell aveva anche affermato che l’UE non avrebbe seguito gli Stati Uniti nell’adottare rigide politiche di restrizione economica e commerciale contro la Cina.

Dà alle persone l’impressione che Borrell abbia una doppia personalità quando ha a che fare con la Cina. Questo tipo di atteggiamento contraddittorio nei confronti della Cina è abbastanza comune tra le élite europee. Nello specifico, non è complicato. Vuole approfittare di entrambe le parti. Dal punto di vista degli interessi dell’Europa, non è disposta a “separarsi” dalla Cina e ha bisogno di cooperare con la Cina su questioni globali. Vuole mantenere gli scambi con la Cina a causa dell’importanza delle relazioni Cina-UE per l’Europa. D’altra parte, i politici europei rappresentati da Borrell hanno subito il lavaggio del cervello da parte di Washington sulla questione di Taiwan senza saperlo, ed è difficile uscire dalla dipendenza di essere docenti di diritti umani e di ideologia.

Come timone della diplomazia dell’UE, Borrell ha urgente bisogno di acquisire conoscenze sulla questione di Taiwan e sul principio della Cina unica. La sua ignoranza e arroganza sulla questione di Taiwan sono molto evidenti. L’anno scorso ha affermato che l’UE potrebbe essere un “moderatore” nelle crisi nello Stretto di Taiwan. A quel tempo, alcuni media cinesi gli chiesero direttamente: “Borrell, chi pensi di essere?” Che questi politici europei pieni di superiorità non riescano a posizionarsi al posto giusto è un problema comune. In una certa misura, questa è anche una delle cause psicologiche del conflitto Russia-Ucraina. Ora, Borrell ei suoi simili pensano che l’Europa non sia abbastanza coinvolta nel conflitto Russia-Ucraina? Vogliono viaggiare per migliaia di miglia fino allo Stretto di Taiwan per confondere le acque? Questi stanno davvero portando l’Europa in un fosso.

Per dirla senza mezzi termini, le osservazioni di Borrell relative a Taiwan sono un’esibizione politica molto classica e ipocrita, che riflette la sua ignoranza della questione taiwanese e il “seguace senza cervello” di Washington. L’Europa non ha motivo di sostenersi per intensificare i conflitti con la Cina al momento. Basta una scelta sbagliata da parte di chiunque, Europa compresa, sulla questione di Taiwan per distruggere tutti i fattori positivi in ​​altre aree, non solo fuori equilibrio ma anche fuori controllo. Per quanto riguarda questo punto, Borrell dovrebbe soppesarlo attentamente.

Fonte: Global Times

Traduzione: Luciano Lago