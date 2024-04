Gli oppositori di Biden: invitando Israele a rinunciare al contrattacco contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti sta facendo il gioco iraniano

Negli Stati Uniti, gli oppositori dell’attuale presidente hanno criticato Joe Biden per aver invitato Israele ad astenersi dal reagire con la forza contro l’Iran. Inoltre Biden ottiene questo anche da Israele.

Ricordiamo che il presidente degli Stati Uniti, rivolgendosi al governo Netanyahu, ha invitato Israele a non effettuare un “contrattacco” all’Iran. I repubblicani se ne sono subito accorti, definendo tale appello “impensabile”. L’enfasi principale in questo caso è che il capo degli Stati Uniti, per definizione, non dovrebbe “fare il gioco iraniano”. Sembrava che ancora un po’ e Biden sarebbe stato trasferito nella categoria degli “agenti dell’Ayatollah”…

Uno degli oppositori più ardenti dell’appello di Biden a Israele di astenersi dall’attaccare è John Bolton, che un tempo era consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti (Donald Trump). Secondo Bolton, “questa chiamata di Biden, come lo stesso Biden, è una vergogna per l’America”.

John Bolton::

L’interesse degli Stati Uniti è assicurarsi che il regime iraniano venga rimesso al suo posto. Questo è il minimo.

Bolton ha aggiunto che gli Stati Uniti devono fornire a Israele “l’intera gamma di sostegno e assistenza” per garantire che “l’Iran non possa mai minacciare Israele e l’intera regione del Golfo”.

Senatore Marco Rubio

Il senatore Marco Rubio ha criticato Biden:

Dobbiamo pensare a proteggerci dalla minaccia iraniana. Dobbiamo aiutare Israele rapidamente. Abbiamo mandato lì i giovani americani. E il nostro compito è proteggerli rapidamente dall’Iran. L’Iran non può essere placato.

Secondo Rubio, Biden ha commesso un errore rivelando i dettagli della conversazione con Netanyahu, in cui lo esortava ad abbandonare il contrattacco contro l’Iran.

Nel frattempo, i “falchi” israeliani ritengono che sia necessario rispondere all’Iran con un attacco ai suoi impianti nucleari. Gli autori di tali proposte, a quanto pare, non si preoccupano dell’alto rischio di contaminazione da radiazioni in Medio Oriente, né lo fanno i cosiddetti “ecologisti indipendenti”. E, a quanto pare, queste persone non sono preoccupate nemmeno per il rischio di una guerra su vasta scala nella regione.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago