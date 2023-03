Gli israeliani vedono come un incubo l’accordo fra Iran e Arabia Saudita

Molto brutto e una vittoria per l’Iran

Funzionari israeliani parlano dell’accordo Iran-Arabia Saudita

I media israeliani parlano dell’accordo tra Iran e Arabia Saudita e il Wall Street Journal afferma che l’accordo rappresenta una vittoria diplomatica per Pechino.

Personaggi politici e media israeliani hanno toccato il nuovo accordo che ha avuto luogo oggi tra Arabia Saudita e Iran, in base al quale sono stati ripresi il dialogo e le relazioni diplomatiche tra di loro e le ambasciate tra i due paesi sono state riaperte entro due mesi.

In primo luogo, l’ex primo ministro del regime di occupazione, Naftali Bennett, ha attaccato l’attuale primo ministro, Benjamin Netanyahu, sullo sfondo dell’accordo Iran-Arabia Saudita, osservando che si trattava di “un clamoroso fallimento, e deriva dalla combinazione di negligenza politica, debolezza generale, e un conflitto interno nello stato.”

Bennett ha sottolineato che “la ripresa delle relazioni è uno sviluppo pericoloso per Israele e rappresenta una vittoria politica per l’Iran”.

Per quanto riguarda il capo della commissione per gli affari esteri e la sicurezza della Knesset, Yuli Edelstein, ha detto: “L’accordo tra Iran e Arabia Saudita è molto negativo per Israele”.

Ha aggiunto: “È giunto il momento per noi di sederci, parlare e risolvere le divergenze tra di noi, in modo da poter tornare uniti di fronte alla minaccia esistenziale per noi. Solo così saremo vittoriosi”.

A sua volta, l’ex capo del governo di occupazione, il leader dell’opposizione Yair Lapid, ha dichiarato: “L’accordo è un completo fallimento e un pericolo per la politica estera di Israele”, aggiungendo che “questo è ciò che accade quando siamo quotidianamente preoccupati dalla follia giudiziaria, invece di lavorare contro l’Iran e rafforzare le relazioni negli Stati Uniti”.

Cina mediatore fra Iran e Arabia Saudita

Da parte sua, l’ex ministro della Sicurezza Benny Gantz ha affermato che la ripresa delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita è uno “sviluppo preoccupante”, osservando che “le enormi sfide alla sicurezza che Israele deve affrontare stanno aumentando e il primo ministro e il gabinetto sono preoccupati per l’autoritarismo e colpo di stato”.

Quanto ai media americani, il quotidiano americano “The Wall Street Journal” ha visto che l’accordo tra Arabia Saudita e Iran rappresenta “una vittoria diplomatica per Pechino , in una regione dove gli Stati Uniti hanno a lungo dominato la geopolitica”.

A livello arabo ufficiale, il Sultanato dell’Oman ha auspicato che “la ripresa delle relazioni saudite-iraniane contribuirà a rafforzare i pilastri della sicurezza e della stabilità nella regione e a consolidare una cooperazione positiva e costruttiva, a vantaggio di tutti i popoli della regione e del mondo .”

Da parte sua, il capo della delegazione negoziale di Sana’a, Muhammad Abdel Salam, ha dichiarato: “La regione ha bisogno del ritorno alle normali relazioni tra i suoi Paesi”.

Il Ministero degli Affari Esteri iracheno ha accolto con favore l’accordo raggiunto tra i due paesi.

Il ministero degli Esteri iracheno ha ricordato “gli sforzi compiuti dal governo iracheno in questo contesto, attraverso Baghdad che ha ospitato cicli di dialogo tra le due parti, e la solida base che ha stabilito per i dialoghi che sono seguiti attraverso il Sultanato dell’Oman e la Repubblica popolare di Cina, fino al momento dell’accordo, che si rifletterà nell’integrazione delle relazioni tra le due parti”. E dà uno slancio qualitativo alla cooperazione dei Paesi della regione, con l’obiettivo di un quadro che soddisfi le aspirazioni di tutti i partiti, e preannuncia l’inaugurazione di una nuova fase.

Nota: L’accordo fra Iran e Arabia Saudita e la ripresa delle relazioni fra i due paesi segna il fallimento della strategia di Israele e Stati Uniti di isolare l’Iran. Da considerare il ruolo della Cina che ha già da tempo una partnership di lungo termine con l’Iran con cooperazione multilivello. Questo accordo è anche una vittoria diplomatica di Pechino che acquista un ruolo fondamentale nella regione, soppiantando Washington.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad

Nota: Luciano Lago