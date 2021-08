Gli inglesi cercano di infiltrarsi nei Balcani per contrastare la Russia

Documenti segreti espongono i piani di Londra di infiltrarsi nei Balcani… mentre cercano di minanare l’influenza della Russia



di Kit Klarenberg *

Uno studio trapelato di recente rivela fino a che punto il governo britannico voglia manipolare l’opinione pubblica nei paesi balcanici. E non ci sono premi per indovinare chi viene ritratto come “il cattivo”…

Tra una serie di documenti del governo britannico trapelati relativi alle azioni segrete nei Balcani c’è un affascinante studio sotto copertura, condotto dalla società di servizi professionali WYG e dal sondaggista Ipsos, che esamina i metodi per contrastare le percezioni negative di Whitehall tra i paesi costituenti la regione, e il tipo di propaganda che dovrebbe essere usata per manipolare le prospettive dei cittadini.

La Target Audience Analysis (TAA) ha presentato quattro “raccomandazioni di programmazione” che avrebbero offerto “percorsi potenziali” per raggiungere gli “obiettivi più ampi” di Londra, tra cui l’aumento delle “percezioni positive” del Regno Unito, per l’adesione all’UE e alla NATO nei Balcani, e “[ contrastare] l’influenza malvagia di terzi.” Questi erano: promuovere l’alfabetizzazione mediatica tra i giovani cittadini; supporto ai media “indipendenti” ; finanziamento di iniziative per smascherare “fake news” ; e promuovere “racconti storici di” sui collegamenti del Regno Unito alla regione.

Sull’ultimo punto, il documento afferma che era particolarmente importante evidenziare i “legami che unirono Gran Bretagna e Jugoslavia nella lotta al fascismo nella seconda guerra mondiale” nei messaggi pubblici, ad esempio, eventi pubblici di gemellaggio finanziati dal Regno. con l’80° anniversario nel 2021 dell’invasione della Jugoslavia da parte delle potenze dell’Asse. È stato suggerito che queste iniziative potrebbero essere promosse attraverso eventi in ambasciata, legami culturali ed educativi, con nuove ricerche rese pubbliche attraverso mostre e media “.

Sembra chiaro che Whitehall abbia adottato le raccomandazioni del TAA. Nel giugno di quest’anno si è svolta la prima visita ufficiale di un Segretario alla Difesa britannico a Belgrado, con l’incontro di Ben Wallace con il suo omologo e presidente Aleksandar Vucic, in coincidenza con l’Operazione Platinum Wolf, esercitazione militare multinazionale guidata da Londra in quella con cui la Serbia ha collaborato NATO.

Wallace aveva un regalo con sé: un memoriale a un aeroporto gestito segretamente dall’Esecutivo per le operazioni speciali del Regno Unito nella Jugoslavia occupata dai nazisti, che è stato utilizzato per evacuare 11.000 combattenti partigiani feriti e civili tra maggio 1944 e giugno. Esercito. In risposta alla sua inaugurazione, Vucic ha espresso la speranza che le relazioni tra Belgrado e Londra possano raggiungere il “livello di vera partnership che abbiamo avuto come alleati in entrambe le guerre mondiali”. La linea è stata suggerita da un membro del contingente britannico in visita?

Qualunque sia la verità della questione, dopo il vertice, Regno Unito e Serbia hanno firmato un documento bilaterale per “ampliare l’ambizione” del loro “impegno di difesa” e “aprire nuove opportunità per la formazione congiunta”.

Il viaggio Wallace è stato salutato come un successo diplomatico schiacciante dai media mainstream, ma in un bizzarro incidente di un paio di giorni dopo, ha detto al Daily Telegraph che aveva anche firmato un “accordo storico” tra i due paesi per contrastare la Russia di presunta “influenza del male” e della sua “manipolazione” , che sia l’ambasciata britannica a Belgrado che il ministero della Difesa serbo hanno negato con veemenza .

Chiaramente, il Segretario alla Difesa ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto fare: la TAA chiarisce che uno degli obiettivi principali delle sue “raccomandazioni di programmazione” per quanto riguarda i media regionali è quello di minare segretamente il sostegno pubblico a Mosca. Afferma che “l’influenza” russa nei Balcani si basa su “legami storici culturali, religiosi e politici”, con il presidente Vladimir Putin che gode del più alto indice di gradimento da parte dei leader mondiali in Montenegro (71%) e Serbia (86%) tra gli intervistati di Ipsos.

Le ragioni di questa alta stima sono molteplici: ad esempio, il TAA osserva che Mosca è “percepita come protettrice degli interessi serbi in Kosovo” e, a loro volta, i serbi del Kosovo vedono la Russia come “una nazione fraterna, che dà loro morale e sostegno politico».

Vucic con Putin

Il paese era anche ampiamente ritenuto uno “scudo contro la NATO” tra coloro che non erano innamorati dell’alleanza militare. Questo sentimento è diffusa in tutta la regione: il 98% d e il bosniaco serbi e l’80% dei serbi sono contro l’adesione, e solo il 30% dei montenegrini hanno pareri favorevoli sul blocco, nonostante che il vostro paese ha aderito nel giugno 2017.

Tuttavia, il TAA sostiene che l’opposizione a un “più stretto allineamento con l’Occidente” , insieme a percezioni negative del Regno Unito in generale, non sono opinioni legittime con una base ragionevole o razionale, ma possono derivare solo dal “ruolo dirompente di Mosca” nella regione, che si dice includa tentativi di “[minare] la sicurezza, la sovranità e la stabilità”, e come tale è una “minaccia” che deve essere contrastata.

Tuttavia, contraddittoriamente, l’analisi supporta la ricerca e l’analisi ha indicato che le notizie o i commenti “filo-russi” sono “spesso locali” e spesso sono il risultato di “ciò che i leader locali stanno facendo per aumentare la loro popolarità” e molti media affermano di sono “apertamente filo-russi”. Chiaramente, la copertura e le percezioni positive di Mosca nei Balcani non sono il prodotto di ingerenze esterne.

Tuttavia, per contrastare questa situazione discutibile, Whitehall ha lanciato un grandioso progetto , “Supporting Greater Media Independence in the Western Balkans”, che costerebbe £ 9,5 milioni tra il 2019 e il 2022. Gli appaltatori dell’offerta hanno ricevuto un file riservato che delinea una serie di “attività proposte” che verrà lanciato.

I suggerimenti hanno incluso la creazione di una “pipeline” di “giornalisti della difesa e della diplomazia” , il lancio di un canale di notizie che pubblichi testi, immagini e contenuti video “di qualità” disponibili nelle quattro lingue principali della regione e la gestione di un ” citizen content factory” per formare i giovani a diventare produttori di contenuti per “identificare e contrastare narrazioni ostili”, e anche una spinta per coinvolgere segretamente influencer sui social media per vendere propaganda filo-occidentale.

Reparti militari serbi

“Blogger popolari … rilasceranno video, in cui condividono disinformazione altamente infiammatoria, alcuni dei quali includeranno teorie della cospirazione sulla NATO, prima di rivelare che è falsa e chiamare la loro comunità di seguaci per averci creduto”, afferma il documento. . “L’influencer concluderà che è stanco di vedere contenuti falsi e provocatori su YouTube e altre piattaforme e chiederà al pubblico di essere cauto riguardo alla disinformazione”.

È preoccupante considerare che la negazione del ministero della Difesa serbo di aver firmato un accordo con il Regno Unito contro la presunta “influenza malvagia” di Mosca potrebbe essere stata sincera, e Belgrado è stata semplicemente ingannata nel dare il via libera agli sforzi segreti di Londra per migliorare i media. standard e combattere il flagello delle informazioni false, senza rendersi conto della loro vera natura e scopo.

Per rafforzare questa interpretazione, i file trapelati relativi a un’operazione di Whitehall per garantire che la separazione totale e permanente del Kosovo dalla Serbia rendessero molto chiara la vera natura dell’iniziativa e il ruolo di Londra in essa, dovevano essere tenuti pienamente a mente. segreto all’opinione pubblica e ai politici locali.

Chiaramente, il famoso proverbio di Virgilio deve essere aggiornato: nel 21° secolo, devi stare attento con gli inglesi che portano regali.