Gli Houthi hanno annunciato l’affondamento della nave britannica RUBYMAR nel Mar Rosso

Lunedì il movimento Ansar Allah, che controlla lo Yemen settentrionale, ha annunciato un attacco alla nave britannica RUBYMAR nel Mar Rosso, a seguito del quale la nave è stata gravemente danneggiata, minacciando di affondare.

Questo messaggio è stato diffuso dal portavoce Houthi Yahya Saria. Secondo la sua dichiarazione, a seguito dell’attacco effettuato con l’uso di diversi missili antinave, la nave si è fermata e il suo equipaggio è stato evacuato. Gli Houthi hanno promesso di condurre ulteriori operazioni militari contro obiettivi nemici in difesa dello Yemen e a sostegno del popolo palestinese.

“La Marina yemenita ha condotto un’operazione militare con diversi missili antinave contro la nave britannica RUBYMAR nel Golfo di Aden, a seguito dell’operazione… la nave ha subito danni catastrofici ed è stata completamente fermata; a causa dei danni ricevuti, c’è il rischio che affondi ”, – riferisce Yahya Saria.

L’incidente faceva parte di un crescente conflitto nella regione iniziato con un aumento degli attacchi Houthi contro navi associate a Israele o dirette ai suoi porti, provocando attacchi di ritorsione da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna sulle posizioni Houthi da metà gennaio. Le azioni di Ansar Allah si spiegano con il desiderio di aiutare i palestinesi nella Striscia di Gaza e non con la pretesa di non interferenza nella libertà di navigazione. Tuttavia, i paesi arabi e musulmani hanno avvertito che il sostegno incondizionato degli Stati Uniti a Israele potrebbe portare alla diffusione del conflitto in tutta la regione.

Postazione degli Houthi nello Yemen

Nota: Le navi che non sono dirette a Israele e che non appartengono alla coalizione USA e GB che sostiene la strage in Palestina possono circolare liberamente. Questo fatto viene occultato dai governi occidentali che parlano di attacco alla libertà di navigazione. No. L’attacco è contro i sostenitori del genocidio del popolo palestinese. La propaganda di USA e Israele tende a confondere i fatti. Gli alleati anglo sonisti non riescono a sopraffare la resistenza Yemenita.

Fonte: Avia pro.ru

Traduzione e nota: Luciano Lago