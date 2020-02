Gli Houthi dello Yemen affermano di aver preso di mira gli aeroporti sauditi, e le istallazioni dell’Aramco per rappresaglia agli attacchi aerei di Riyad

da Redazione

Il portavoce delle forze armate yemenite afferma di aver preso di mira gli aeroporti dell’Arabia Saudita meridionale e le strutture appartenenti al colosso petrolifero di Aramco durante la scorsa settimana in rappresaglia per le incursioni aeree del regime di Riyad sul paese impoverito.

Parlando in una conferenza stampa a Sana’a mercoledì, il generale di brigata Yahya Saree ha detto che i combattenti yemeniti hanno lanciato 26 attacchi missilistici negli aeroporti dell’Arabia Saudita, nelle regioni di Abha e Najran, nonché nella base di Khamis Mushait, contro la compagnia Aramco e siti sensibili all’interno del regno su 25-30 gennaio.

Gli aeroporti colpiti nell’operazione yemenita sono utilizzati dal nemico per scopi militari, ha aggiunto.

“Le istruzioni del comando erano chiare per colpire le strutture saudite e le basi militari in risposta agli attacchi aerei”, ha detto Saree, osservando che l’operazione ha causato una grave sconfitta al nemico e causato la fuga di centinaia di mercenari a guida saudita.

Gli attacchi di rappresaglia sono i primi nel loro genere dalla fine di settembre, quando il popolare movimento Houthi Ansarullah ha detto che avrebbe fermato il suo lancio di missili di ritorsione e gli attacchi di droni contro l’Arabia Saudita se la coalizione militare guidata da Riyad avesse posto fine ai suoi assalti aerei sullo Yemen.

L’annuncio è arrivato dopo che gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità dei raid aerei sulle installazioni di Aramco del 14 settembre 2019, che hanno interrotto circa la metà della capacità petrolifera dell’Arabia Saudita o il 5% della fornitura globale di petrolio al giorno.

L’Arabia Saudita e gli Stati Uniti si sono affrettati a incolpare gli attacchi all’Iran senza fornire alcuna prova.

Lo scorso dicembre, tuttavia, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che gli investigatori dell’organismo mondiale “non sono stati in grado di corroborare in modo indipendente” l’affermazione secondo cui la Repubblica islamica era dietro alle incursioni dell’Aramco.

Le Nazioni Unite sono state ‘incapaci’ di verificare che l’Iran fosse alla base degli attacchi dell’Arabia Saudita

Il capo delle Nazioni Unite afferma che gli investigatori dell’organismo mondiale non possono verificare le dichiarazioni degli Stati Uniti e dei sauditi sul coinvolgimento dell’Iran negli attacchi alle strutture di Aramco a settembre.

Di recente, gli Houthi si sono scontrati con militanti fedeli all’ex presidente saudita Abd Rabbuh Mansur Hadi nel distretto di Nihm nella provincia di Sana’a.

Altrove nelle sue osservazioni, Saree ha affermato che le forze yemenite erano riuscite a respingere l’attacco miliziani su Nihm e stavano avanzando verso le province vicine di Sana’a di al-Jawf e Ma’rib.

“Con la sconfitta delle forze nemiche, le forze armate yemenite hanno continuato ad avanzare oltre Nihm”, ha sottolineato.

In un’altra conferenza stampa all’inizio di questa settimana, Saree ha stimato che l’operazione Ma’rib, soprannominata al-Bunyan al-Marsoos, ha liberato 2.500 chilometri di territorio e fatto perdere al nemico migliaia di elementi, mercenari assoldati da Rijad.

Esperti delle Nazioni Unite affermano che gli Houthi ottengono armi simili a quelle dell’Iran

In uno rapporto separato, gli esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che gli Houthi stanno ricevendo pezzi per droni e armi, alcuni con caratteristiche tecniche simili alle armi fabbricate in Iran.

In un rapporto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ottenuto venerdì dall’Associated Press, gli esperti hanno sostenuto che una presunta rotta del contrabbando “sembra attraversare l’Oman e la costa meridionale dello Yemen, attraverso territori controllati dal governo [autoproclamato] dello Yemen , verso Sana’a. “

Combattenti Houthi

Commentando gli attacchi di Aramco, hanno inoltre affermato che “nonostante le affermazioni contrarie, è improbabile che le forze Houthi siano responsabili dell’attacco, poiché la portata stimata dei sistemi d’arma utilizzati non consente un lancio dal territorio controllato da Houthi. ”

Tuttavia, hanno aggiunto, un certo numero di altri attacchi che usano gli stessi droni e missili da crociera terrestri possono essere attribuiti agli Houti.

L’Arabia Saudita e una coalizione dei suoi stati vassalli hanno lanciato la guerra contro lo Yemen nel marzo 2015 nel tentativo di reinstallare il regime di Hadi ed eliminare gli Houti.

L’aggressione militare, unita a un blocco navale, ha ucciso e ferito centinaia di migliaia di persone, facendo precipitare lo Yemen in quello che le Nazioni Unite affermano come la peggiore crisi umanitaria del mondo.