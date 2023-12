Gli Houthi avvertono: “Quali che siano le conseguenze, Israele non avrà sicurezza nel Mar Rosso”

Lo Yemen ribadisce che le vie navigabili internazionali sono sicure per tutte le navi tranne quelle israeliane o quelle dirette verso i territori occupati.

“ Sanaa ha dichiarato esplicitamente che solo le navi israeliane, quelle dirette verso Israele o le navi affiliate, sono obiettivi di attacchi, e che tutte le altre navi, provenienti da qualsiasi parte del mondo, non saranno prese di mira ”, ha detto giovedì il portavoce del movimento popolare yemenita Ansarolá, Mohamad Abdel Salam, in dichiarazioni offerte alla rete europea Euronews .

Riguardo alla coalizione navale che gli Stati Uniti intendono formare per fermare gli attacchi delle forze armate yemenite contro gli interessi israeliani nel Mar Rosso, Abdel Salam ha sottolineato che il loro vero e unico obiettivo è proteggere Israele, e non sono riusciti a convincere il mondo su possibili rischi nel Mar Rosso o nel Mar Arabico.

A questo proposito, ha osservato che gli Stati Uniti hanno cominciato a fare pressione su alcune compagnie di navigazione affinché interrompano il transito delle loro navi attraverso il Mar Rosso, costringendo così alcune nazioni ad unirsi alla coalizione.

Lo Yemen ha messo in guardia gli Stati Uniti e i suoi partner sulla militarizzazione del Mar Rosso e ha affermato che intensificherà i suoi attacchi contro i nemici se il blocco di Gaza continuerà.

Missili degli Houthi in parata a Sana’a

Il funzionario di Ansarollah ha precisato che il blocco dello Yemen contro il nemico sionista si basa su principi religiosi, etici, umanitari e nazionali, e Sana’a “comprende le conseguenze di questa decisione, ma le ripercussioni più gravi si avrebbero se la questione della Palestina fosse non affrontata e il popolo palestinese abbandonato al genocidio.” ” .

Dall’inizio della guerra genocida dell’entità sionista contro la Striscia di Gaza il 7 ottobre, lo Yemen ha lanciato diversi round di attacchi missilistici e droni contro obiettivi israeliani e ha promesso di impedire il passaggio di navi dirette verso i territori occupati attraverso il Mar Rosso.

Lo Yemen ha più volte assicurato di garantire una navigazione sicura nel Mar Rosso a tutte le navi, ad eccezione di quelle destinate ai porti del regime israeliano. Tuttavia, ha promesso di continuare le operazioni finché Israele non fermerà la brutale campagna di aggressione contro Gaza, che ha causato la morte di oltre 21.000 civili.

Nota: Basterebbe una telefonata del pres. Biden a Netanyahu per imporgli di bloccare lo sterminio dei palestinesi a Gaza, minacciando di sospendere la fornitura delle bombe USA che utilizza Israele, e tutto sarebbe risolto, gli Houthi non colpirebbero più le navi dirette a Israele e la situazione si normalizzerebbe. Una telefonata può salvare molte vite ma Biden non la farà mai. Il vecchio guerrafondaio preferisce la guerra e Washington vuole prendere a pretesto gli Houthi per colpire l’Iran. Avranno qualche sorpresa.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago