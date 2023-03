Gli HIMARS (lanciamissili) posizionati dalla Polonia vicino ai confini della regione di Kaliningrad mettono in pericolo l’intera regione

I sistemi HIMARS schierati vicino al confine con la regione di Kaliningrad mettono in pericolo l’intera regione.

Nonostante il fatto che il dispiegamento dei sistemi HIMARS americani da parte della Polonia vicino ai confini della regione russa di Kaliningrad sia stato definito un tentativo da parte di Varsavia di dimostrare la forza, si è scoperto che in realtà questi sistemi rappresentano una vera minaccia per l’intera regione della Russia – bastano solo quattro batterie per colpire in qualsiasi punto del territorio della regione di Kaliningrad.

Al momento, è noto che la Polonia ha espresso il desiderio di schierare tali sistemi vicino ai confini russi e, sebbene il numero esatto di armi schierate non sia stato reso noto, quattro batterie sono in grado di utilizzare anche missili M30 e M31 per colpire in qualsiasi punto sul territorio della regione di Kaliningrad.

È più che probabile che questo sia esattamente ciò che la Polonia spera. Considerando che la batteria HIMARS MLRS nominale è composta da 4 lanciatori, solo 16 lanciatori saranno sufficienti per creare una vera minaccia per la regione di Kaliningrad da parte di Varsavia.

È più che probabile che in risposta a tali azioni, la Russia dispiegherà ulteriori sistemi di difesa aerea e schiererà Iskander OTRK sul territorio della regione di Kaliningrad, che, con il loro raggio, saranno sufficiente a trasformare Varsavia in rovine in pochi minuti nel caso di un tentativo della Polonia di attaccare la Russia.



Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic