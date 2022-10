Gli europei sono stati ben giocati dagli americani

di MK Bhadrakumar (*)

Due massicci attacchi terroristici sono falliti in modo spettacolare e nella guerra in Ucraina ed è nata una terribile evidenza. Questi due attacchi attentamente pianificati in rapida successione – ai gasdotti Nord Stream e al ponte di Crimea – avevano lo scopo di sferrare un colpo mortale alla Russia.

Secondo il presidente Vladimir Putin, dietro le esplosioni del Nord Stream ci sono le persone “che vogliono finalmente recidere i legami tra Russia e UE, indebolire l’Europa”. Ha chiamato Stati Uniti, Ucraina e Polonia come “beneficiari”.

Mercoledì scorso, il servizio di intelligence interno russo FSB ha identificato il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov come la mente dietro l’attacco in Crimea. Anche il New York Times e il Washington Post hanno puntato il dito contro Kiev, citando “fonti”.

Mentre il Nord Stream 1 è stato paralizzato, uno dei canali del Nord Stream 2 rimane intatto. Putin ha detto la scorsa settimana che il gasdotto potrebbe essere ripristinato e la Russia potrebbe fornire circa 27 miliardi di metri cubi di gas. “La palla è dalla parte dell’Unione Europea, se lo vogliono apriamo il rubinetto”, ha detto.

Ma un grande silenzio è stata la risposta di Bruxelles.

Questo è un momento profondamente imbarazzante per l’UE. Il trionfalismo è svanito mentre l’Europa affronta anni di recessione causata dal contraccolpo delle sanzioni alla Russia mentre gli Stati Uniti hanno insistito per tagliare i legami energetici con Mosca.

L’UE è ora diventata un mercato vincolato per le grandi compagnie petrolifere e deve acquistare GNL dagli Stati Uniti al prezzo richiesto, che è da sei a sette volte superiore al prezzo interno degli Stati Uniti. (Il prezzo del contratto per la fornitura russa a lungo termine per la Germania era di circa $ 280 per 1000 metri cubi, mentre l’attuale prezzo di mercato si aggirava intorno a $ 2000)

Nave gasifera (GNL) USA verso i porti europei

In altre parole, gli europei sono stati ben giocati dagli americani.

L’India dovrebbe prendere atto di ciò che la parola “legge” significa per gli Stati Uniti. In sostanza, l’amministrazione Biden ha creato una crisi energetica artificiale il cui vero scopo è trarre profitto dalla guerra .

Molto più grave l’attacco al ponte di Crimea dell’8 ottobre.

Zelensky ha attraversato una linea rossa contro la quale Mosca lo aveva ripetutamente messo in guardia. Putin ha rivelato che ci sono stati anche tre attacchi terroristici contro la centrale nucleare di Kursk. I russi si accontenteranno nientemeno che della cacciata del regime di Zelensky.

La rappresaglia della Russia contro le “infrastrutture critiche” dell’Ucraina, qualcosa da cui Mosca si era finora astenuta, ha serie implicazioni. Dal 9 ottobre, la Russia ha iniziato a prendere di mira sistematicamente il sistema elettrico e ferroviario dell’Ucraina. Il famoso esperto militare russo Vladislav Shurygin ha detto a Izvestia che se questo ritmo fosse mantenuto per circa una settimana, “comprometterebbe l’intera logistica dell’esercito ucraino: il sistema di trasporto di personale, equipaggiamento militare, munizioni, carichi correlati, nonché il funzionamento di fabbriche militari e di riparazione.

Gli americani sono rinchiusi in un mondo surreale della loro narrativa egoistica secondo cui la Russia ha “perso” la guerra.

Nel mondo reale, invece, Ivan Tertel, capo del KGB in Bielorussia, che ha una visione privilegiata di Mosca, ha affermato martedì scorso che con la Russia che rafforza la sua forza militare nella zona di guerra – 300.000 soldati che sono stati mobilitati più di 70.000 volontari – e il dispiegamento di armamenti all’avanguardia, “l’operazione militare entrerà in una fase chiave. Secondo le nostre stime, una svolta avverrà tra novembre di quest’anno e febbraio del prossimo”.

I responsabili politici e gli strateghi a Delhi dovrebbero prendere nota dei tempi con attenzione. In definitiva, la Russia sta cercando una vittoria totale e si accontenterà di niente di meno che di un governo amico a Kiev.

I politici occidentali, compreso Biden, capiscono che non c’è modo di fermare i russi ora. Il gattino delle armi degli Stati Uniti sta finendo poiché Kiev richiede di più.

Alla domanda se avrebbe incontrato Biden al G20 di Bali, Putin ha osservato in modo derisorio venerdì: “A lui (Biden) dovrebbe essere chiesto se è pronto a condurre tali negoziati con me o meno. Ad essere onesto, non vedo alcuna necessità, nel complesso. Al momento non c’è una piattaforma per le trattative”.

Tuttavia, Washington deve ancora gettare la spugna e l’amministrazione Biden rimane ossessionata dall’esaurimento dell’esercito russo, anche a costo di distruggere l’Ucraina.

Forze russe el Donbass

E, anche per i russi, sul campo di battaglia c’è ancora molto da fare: le popolazioni russe oppresse di Odessa (che hanno subito atrocità indicibili per mano dei neonazisti), Mykolaiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv aspettano la “liberazione” . Questo è un problema molto emozionante per la Russia. Anche in questo caso, il programma complessivo di “smilitarizzazione” e “denazificazione” dell’Ucraina deve essere portato alla sua logica conclusione.

Quando tutto questo sarà finito, Putin sa che Biden non vorrà nemmeno incontrarlo.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato la scorsa settimana: “Chiunque creda seriamente che la guerra possa essere conclusa attraverso i negoziati russo-ucraini vive in un altro mondo. La realtà sembra diversa. In realtà, tali questioni possono essere discusse solo tra Washington e Mosca. Oggi l’Ucraina può combattere solo perché riceve aiuti militari dagli Stati Uniti…”

“Allo stesso tempo, non vedo il presidente Biden come la persona che sarebbe davvero adatta per negoziati così seri. Il presidente Biden è andato troppo oltre. Basti ricordare le sue dichiarazioni sul presidente russo Putin. »

L’India dovrebbe aspettarsi la sconfitta degli Stati Uniti e della NATO, che completa la transizione verso un ordine mondiale multipolare.

Sfortunatamente, le élite indiane non hanno ancora completamente eliminato la loro “situazione unipolare”. L’Europa, compresa la Gran Bretagna, è devastata e c’è una palpabile insoddisfazione per la “leadership transatlantica” degli Stati Uniti.

La strategia indo-pacifica è irrimediabilmente alla deriva.

Nuovi centri di potere stanno emergendo nel quartiere esteso dell’India, come mostra il rifiuto dell’OPEC a Washington.

È necessario un profondo aggiustamento nel calcolo strategico indiano.

MK Bhadrakumar

*Analista, diplomatico (ex ambasciatore a Mosca) e scrittore indiano

fonte: Bruno Bertez

Traduzione: Gerard Trousson