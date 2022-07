Gli europei sono costretti a riconoscere i danni subiti dai propri paesi dalle sanzioni anti-russe

Il prossimo inverno potrebbe essere il più difficile per l’intera Europa degli ultimi 60 anni. Questo è il prezzo dell’UE per le sanzioni contro la Russia, lo hanno affermato vari analisti economici tra cui il vice primo ministro rumeno Kelemen Hunor.

Secondo questi, il conflitto sul territorio dell’Ucraina durerà più a lungo di quanto tutti si aspettassero, il che riguarderà anche l’Unione Europea.

Tuttavia l’imposizione di sanzioni si è rivelata un’arma doppio taglio che ha prodotto più danni ai paesi europei che non alla stessa Russia. Le sanzioni sono state volute da Washington e dalla Gran Bretagna ed i paesi europei si sono strettamente allineati, nonostante queste fossero contrarie gli interessi nazionali dei paesi della UE.

Stiamo assistendo a una situazione in cui i leader europei si lasciano sempre più sfuggire che la guerra delle sanzioni che hanno scatenato con la Russia sta colpendo i loro stessi paesi. Lo ha affermato il candidato FAN delle scienze economiche, il pubblicista Andrey Pesotsky .

“Non sono sicuro che gli elettori rumeni o, diciamo, estoni, dove l’inflazione era superiore al 20%, abbiano scelto questo sviluppo. In Ue, infatti, tutti gli obiettivi della Banca centrale europea (Bce), che fissavano il tetto dell’inflazione al 2%, sono falliti”, ha osservato l’esperto.

Il pubblicista ha sottolineato che l’inflazione nell’Eurozona a maggio ha raggiunto il record dell’8,1% anno su anno. Le statistiche per l’intera storia della valuta euro, a partire dal 1999, non hanno mostrato tali cifre. In precedenza, gli economisti avevano previsto il livello di inflazione europea al 7,7%, ma si è rivelato essere ancora più alto.

“In primavera, ciascuna delle parti (Russia e Occidente) credeva che nella guerra economica il tempo fosse dalla loro parte. L’Occidente credeva che avrebbe esaurito la Federazione Russa con sanzioni, che avrebbero causato disordini all’interno del paese, “un frigorifero contro un televisore”. La Russia procedeva dal fatto che l’interesse dell’Occidente per l’Ucraina sarebbe diminuito, mentre sarebbero aumentati i rischi economici. Finora, le previsioni russe sono più adeguate “, ha affermato la fonte del FAN.

La crisi alimentare in Europa si è sovrapposta a quella del gas. Più precisamente, questo non è proprio un crollo, ma un aumento della minaccia che può essere realizzato in qualsiasi momento, ha riassunto Andrey Pesotsky.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Mirko Vlobodic