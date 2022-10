Gli europei dovrebbero “ringraziare” gli americani per aver distrutto il Nord Stream?





Sotto il dominio USA l’Europa si trasforma sempre di più una repubblica delle banane.

l’Europa avrebbe dovuto seguire il consiglio di Henry Kissinger: “Essere un nemico degli Stati Uniti è pericoloso, ma essere un amico è fatale”.

Con un’indagine in corso sulla distruzione del gasdotto Nord Stream che ha fornito forniture di energia all’Europa dalla Russia, sembra esserci solo un principale sospettato e questo non dovrebbe sorprendere nessuno.

In seguito al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, l’ex ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski sembrava già conoscere l’identità dell’autore quando ha twittato: “Grazie, USA”.

A prima vista, sembrava che Sikorski parlasse in modo sarcastico, rimproverando Washington per aver compiuto un attacco che avrà gravi ripercussioni per i cittadini europei. Dopotutto, come si può vedere qualcosa di buono proveniente dalla cessazione della principale fonte europea di riserve di gas con l’inverno alle porte? Dopotutto, è stata la patria di Sikorski, la Polonia, a spingere i suoi cittadini a raccogliere legna da ardere di fronte alla diminuzione delle riserve di gas.

Grazie, USA”, aveva twittato l’ex ministro polacco

In effetti, il diplomatico polacco parlava letteralmente al cento per cento, ringraziando gli Stati Uniti per aver gettato il continente più in profondità nell’abisso. Questo è stato l’atteggiamento dei leader europei sin dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina: “accetteremo la nostra autodistruzione secondo il copione dei politici di Washington fintanto che i cattivi di Mosca ascolteranno i nostri lamenti e le nostre urla di segnalazione della virtù”. Le capitali europee stanno per imparare a proprie spese che i segnali di virtù non portano il cibo in tavola né riscaldano le case.

A giudicare dall’aumento della temperatura in Europa, tuttavia, visto per l’ultima volta in Italia, dove un leader di estrema destra è salito al potere sull’onda di elettori stufi di bollette elettriche alte e immigrazione dissoluta, la frase “Grazie, USA” potrebbe alla fine essere cesellato nella lapide d’Europa.

Ma prima, la grande domanda: gli Stati Uniti sono stati davvero responsabili della distruzione del Nord Stream, come sembra credere Sikorski? Bene, se dovessimo prendere in parola il maldestro Joe Biden, la risposta sembrerebbe essere sì.

“Se la Russia invade, ciò significa che i carri armati o le truppe attraversano il confine dell’Ucraina, di nuovo, allora ci sarà – non ci sarà più un Nord Stream 2”, ha detto il leader degli Stati Uniti ai giornalisti due settimane prima che la Russia iniziasse la sua missione ucraina. “Ci metteremo fine”.

Quando gli è stato chiesto di specificare, Biden ha risposto: “Te lo prometto, saremo in grado di farlo”.

Navi US nel Baltico

Ci sono altri indizi che puntano alla complicità americana.

Il 2 settembre un elicottero americano con il nominativo FFAB123 è stato osservato manovrare nell’area dei gasdotti Nord Stream. Secondo il sito ads-b.nl, quel giorno sei aerei hanno utilizzato questo segnale di chiamata, di cui sono stati stabiliti i numeri di coda di tre. Erano tutti Sikorsky MH-60S. Sovrapponendo la rotta FFAB123 allo schema che segna le aree delle esplosioni, è osservabile che l’elicottero ha volato lungo la rotta Nord Stream-2, o esattamente tra i punti in cui si è verificato l'”incidente”.

Nel frattempo, su Twitter, ci sono screenshot di altri voli aerei americani a partire dal 13 settembre esattamente nella stessa area. A giugno c’era un articolo sulla rivista Sea Power in cui gli americani si vantavano di esperimenti nel campo dei droni subacquei che avevano allestito alle esercitazioni BALTOPS 22 – nell’area dell’isola di Bornholm, l’isola danese dove sarebbero avvenute le esplosioni .

“La sperimentazione è stata condotta al largo della costa di Bornholm, in Danimarca, con i partecipanti del Naval Information Warfare Center Pacific, del Naval Undersea Warfare Center di Newport e della Mine Warfare Readiness and Effectiveness Measuring, il tutto sotto la direzione della 6th Fleet Task Force 68 degli Stati Uniti”, riferisce Sea Power .

Un simile “esperimento” avrebbe richiesto le attrezzature d’alto mare necessarie per raggiungere le profondità in cui si trovano i gasdotti Nord Stream.

Infine, ecco un’ultima allettante informazione per tutti i “teorici della coincidenza” là fuori. Il giorno dopo che Nord Stream 1 e 2 sono andati offline, i leader di Polonia, Norvegia e Danimarca hanno partecipato alla cerimonia di apertura del nuovo tubo baltico , che trasporterà gas naturale dalla Norvegia attraverso la Danimarca e attraverso il Mar Baltico verso, sì, la patria ferocemente russofoba di Sikorski della Polonia. Sì, solo una coincidenza.

Tuttavia, il principale fattore motivante per cui Washington ha contribuito a distruggere il Nord Stream sono i fantastici poteri – sia finanziari che politici – che raccoglierà. La crisi economica in Europa sta già costringendo le aziende e le multinazionali a considerare di trasferirsi negli Stati Uniti, che stanno fornendo un migliore ambiente imprenditoriale e bollette elettriche più o meno convenienti.

E dopo la distruzione del Nord Stream, la situazione economica del continente si deteriorerà notevolmente. Anche se l’NS-II non è stato lanciato, c’era la possibilità del suo lancio, e questa “opportunità” ha avuto un effetto considerevole sul mercato. Ora, senza il suo principale fornitore di energia, l’Europa è condannata mentre l’America aumenterà il suo business.

La distruzione economica dell’Europa la rende totalmente dipendente dagli Stati Uniti economicamente, politicamente e militarmente, trasformandola in una tigre sdentata senza volontà politica e indipendenza. Allo stesso tempo, l’Europa diventerà quasi completamente dipendente dagli Stati Uniti per il suo gas ( proibitivo ). Gli Stati Uniti prevedono di fornire almeno 15 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale liquefatto (GNL) ai mercati dell’Unione Europea quest’anno mentre l’Europa cerca di svezzarsi dalle forniture di gas russe.

In altre parole, la trasformazione dell’UE in una repubblica delle banane – anche se nell’emisfero settentrionale con l’inverno alle porte – è già iniziata.

Europa, avresti davvero dovuto seguire il consiglio di Henry Kissinger, che comprende la natura degli Stati Uniti meglio di chiunque altro: “Essere un nemico degli Stati Uniti è pericoloso, ma essere un amico è fatale”.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago