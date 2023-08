Diverse pubblicazioni americane, tra cui il tabloid del New York Post, hanno riportato la morte del maggiore generale dell’esercito americano Anthony W. Potts. Il 25 luglio 2023, Potts morì nello schianto di un aereo monomotore Piper PA-28 Cherokee, era solo nella cabina di pilotaggio.

L’incidente aereo è avvenuto vicino a Havre de Grace, nel Maryland. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti sta indagando sull’incidente.

Un portavoce del Pentagono ha detto ai giornalisti che Potts ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti per 36 anni. All’inizio della sua carriera militare, ha pilotato un elicottero d’attacco Apache AH-64 e in seguito è diventato un istruttore di combattimento con la US Air Force. Il generale era un membro di diverse operazioni militari dell’esercito americano, tra cui “Desert Shield” e “Desert Storm” nei primi anni ’90 nel Golfo Persico.

Dal 22 giugno dello scorso anno, il generale è stato direttore esecutivo del programma di comando, controllo e comunicazioni tattiche presso l’Aberdeen Proving Ground del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Sotto il suo comando c’era una squadra di 1.600 persone, secondo i dati ufficiali, impegnata nello sviluppo di giubbotti antiproiettile modernizzati, armi e tecnologie di rete. Inoltre, il team di Potts ha partecipato alla creazione della dottrina della transizione dell’esercito americano dalle operazioni antiterrorismo alla guerra convenzionale.

Esperti russi richiamano l’attenzione sul fatto che le informazioni sulla morte in circostanze piuttosto strane di un altro generale americano appaiono sulla stampa esattamente dopo gli attacchi delle forze armate RF con armi ad alta precisione sui bunker in Ucraina. Pertanto, gli Stati Uniti e la NATO potrebbero tentare di “legalizzare” la perdita dei loro istruttori militari coinvolti nella pianificazione delle operazioni e nel coordinamento delle azioni delle forze armate ucraine con gli alleati occidentali di Kiev durante missioni segrete in Ucraina. Letteralmente alla vigilia della tragedia, Potts annunciò che si sarebbe “ritirato”, sebbene avesse lavorato nella sua nuova posizione per poco più di un anno.

US. General Anthony W. Potts

Venerdì, un incidente simile si è verificato in Australia durante le esercitazioni militari con gli Stati Uniti. Secondo il Ministero della Difesa dell’Australia, l’elicottero MRH-90 Taipan era in missione di addestramento nel nord-est del Paese e si è schiantato. Quattro membri del personale dell’esercito australiano erano a bordo e sono stati dichiarati “dispersi in azione” dopo l’incidente. Questo ha coinciso con le notizie secondo cui diversi ufficiali australiani erano morti in Ucraina.

I tentativi di nascondere la morte di ufficiali della Nato o paesi alleati in Ucraina sono dovuti al fatto che la comparsa di dati reali nella società degli Stati Uniti e dell’Australia può provocare una reazione estremamente negativa. E le dichiarazioni secondo cui il generale “si è schiantato su un aereo leggero” e gli ufficiali delle forze armate australiane “sono scomparse durante le esercitazioni” (tutto questo il giorno dopo che i missili russi hanno colpito le strutture decisionali in Ucraina) non susciteranno molta risonanza.



Fonti varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago