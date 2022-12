Gli errori tattici del comando ucraino lasciano le forze ucraine sotto il fuoco devastante dell’artiglieria russa

Il generale ucraino Valeriy Zalouzhny ha creato una vulnerabilità che il generale Sergei Surovikin sfrutta appieno

di Valentin Vasiliscu

L’attacco di missili e droni russi del 29 dicembre è iniziato come l’ultima volta, con i droni E-95M usati come “esche”. Questi consentono alle forze russe di individuare le posizioni dei lanciamissili e dell’artiglieria ucraina.

Le batterie AA ucraine sono state nuovamente intrappolate e gli aerei russi Su-30 hanno esplorato le loro posizioni e hanno lanciato contro di loro missili anti-radar Kh-58 dalle aree di pattugliamento aereo.

La differenza questa volta sta nella distribuzione dei bersagli per missili da crociera, missili Iskander e droni Geran. Solo il 20% erano obiettivi per le infrastrutture energetiche. Questa volta è stata data preferenza all’ulteriore neutralizzazione dei lanciamissili di difesa contraerea ucraini, le cui coordinate sono state scoperte dai sistemi di ricerca spaziale russi la scorsa settimana (a Odessa, Kiev e da Poltava). Anche la base di addestramento Nato a Yavoriv, ​​dove vengono addestrati mercenari stranieri, è stata attaccata. Tuttavia, oltre il 50% degli attacchi si è concentrato con la massima precisione sui depositi di munizioni e nelle aree di concentrazione tecnica di combattimento di 10 brigate territoriali, costituite da riservisti ucraini.

Gli oltre 25.000 riservisti ucraini delle brigate territoriali sono appena stati schierati dietro le linee difensive di Bahmut (nel distretto di Sloviansk-Kramatorsk-Konstantinivka). Va notato che le linee di difesa fortificate di Bahmut-Soledar, dove l’intensità dei combattimenti è molto alta, sono difese da altre 17 brigate ucraine di alpini, meccanizzati, artiglieria, carri armati e aviotrasportati. Ciò rappresenta 38.000 soldati in più.

A causa dell’enorme densità di equipaggiamento da combattimento e soldati nello spazio limitato della sezione Slovansk-Kramatorsk-Konstantinivka, che il generale Valeriy Zaluzhny ha creato come un principiante, credo che il generale Sergei Surovikin non perderà questa opportunità offerta su un piatto d’argento dall’esercito ucraino . Vale a dire colpire con missili e droni di ogni tipo e con sempre maggiore frequenza questo accumulo di forze ucraine non protette.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson