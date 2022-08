Gli errori di calcolo degli Stati Uniti sono ormai una legione, ma adesso?

Inserito alle 14:21h in da Redazione in Imperialismo

di Ted Galen Carpenter

Il primo passo è adattarsi a un mondo multipolare in cui Washington non ha sempre il controllo.

L’amministrazione Biden continua a fraintendere le realtà internazionali quando si tratta della politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia.

Un tratto comune di questi molteplici errori di calcolo è l’arroganza. I funzionari statunitensi si aggrappano alle ipotesi di un’era passata in cui il potere e l’influenza degli Stati Uniti hanno ampiamente eclissato quella di qualsiasi altra nazione – o combinazione di nazioni. Washington godette di questo status durante i primi decenni dopo la seconda guerra mondiale, quando dovette affrontare un solo avversario credibile, l’URSS. Le ambizioni apparentemente aggressive di Mosca spinsero le piccole e medie potenze al di fuori dell’orbita sovietica a ripararsi dietro lo scudo di sicurezza di Washington e (con rare eccezioni) a rispettare i suoi desideri.

Con lo scioglimento dell’Unione Sovietica nel dicembre 1991, gli Stati Uniti hanno vissuto un nuovo periodo di dominio diplomatico e strategico, nonostante un mondo economicamente sempre più multipolare. In effetti, per alcuni aspetti, il predominio politico e militare degli Stati Uniti nel decennio successivo fu persino maggiore di quello che era stato nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, dal momento che gli Stati Uniti non avevano nemmeno l’Unione Sovietica come sfidante .

Gli anni ’90 e i primi anni del 21° secolo incarnarono quello che Charles Krauthammer definì il “momento unipolare” dell’America. Il commento del presidente George HW Bush secondo cui “quello che noi [gli Stati Uniti] dicono viene fatto” riflette l’atteggiamento dei responsabili politici. Le successive amministrazioni statunitensi, tuttavia, non riuscirono a capire che si trattava di un “momento” unipolare, non di una nuova era permanente.

Sfortunatamente, i funzionari dell’amministrazione Biden stanno operando come se il momento unipolare esistesse ancora. In tal modo, hanno ampiamente sopravvalutato la capacità di Washington di imporre la propria volontà ad altri paesi. I leader dell’amministrazione hanno ignorato i ripetuti avvertimenti del Cremlino secondo cui cercare di fare dell’Ucraina una risorsa militare della NATO oltrepasserebbe una linea rossa quando si tratta della sicurezza della Russia. Hanno scoperto tardivamente che Vladimir Putin non aveva intenzione di arrendersi e accettare i dettami americani solo perché gli Stati Uniti insistevano sul fatto che l’Ucraina avesse il “diritto” di aderire alla NATO. . Inoltre non ha accettato la proposta che Washington avesse il diritto di fare dell’Ucraina un alleato militare de facto degli Stati Uniti,

Le politiche dell’amministrazione dall’inizio della guerra sono state altrettanto inadeguate. L’ingenua aspettativa di Biden e della sua squadra di politica estera che altri importanti attori internazionali si unissero docilmente alla crociata di Washington per costringere Mosca non si è concretizzata. Biden in primo luogo ha insistito sul fatto che il mondo fosse unito contro l’aggressione della Russia. I funzionari dell’amministrazione hanno propagandato un voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite giorni dopo l’inizio dell’invasione che aveva lo scopo di confermare quell’unità, osservando che solo cinque membri hanno votato contro una risoluzione che criticava l’invasione.

In realtà, il voto è stato un segnale di allerta precoce che gli Stati Uniti potevano aspettarsi di ricevere scarso sostegno al di fuori del proprio blocco per un’azione sostanziale contro la Russia. Sebbene la risoluzione sia una misura puramente simbolica e inefficace che non impegna un Paese a fare nulla, 35 membri delle Nazioni Unite si sono astenuti, rifiutandosi di placare Washington.

Da allora le cose sono peggiorate. La coalizione che gli Stati Uniti sono riusciti a mettere insieme era composta quasi interamente dalla NATO e dagli alleati militari di lunga data dell’America nell’Asia orientale. Il resto della mappa del mondo conferma che praticamente nessun paese del Medio Oriente, dell’Asia centrale e meridionale, dell’Africa o persino dell’America Latina ha risposto favorevolmente alle pressioni di Washington e ha imposto sanzioni economiche. È particolarmente significativo che grandi potenze come Cina, India, Sud Africa, Indonesia, Brasile e Messico rimangano in disparte.

Sebbene Washington insista sul fatto che respingere l’aggressione russa contro l’Ucraina è essenziale per preservare “l’ordine internazionale basato su regole liberali”, i governi e le persone del “sud” vedono le cose in modo diverso. Per loro, la guerra è più simile a una banale lotta di potere tra la Russia e uno stato cliente occidentale. Come afferma uno studioso africano: “Molti in Africa e nel resto del Sud non considerano – e non hanno mai considerato – l’ordine internazionale liberale come particolarmente liberale o internazionale”.

Anche gli avvertimenti e le minacce implicite dell’amministrazione Biden non hanno dissuaso questi paesi dal rifiutarsi di unirsi allo sforzo guidato dagli Stati Uniti per isolare la Russia. Tale reazione illustra chiaramente i limiti crescenti dell’influenza di Washington e la continua riluttanza dei leader americani ad affrontare questa realtà.

I responsabili delle politiche dell’amministrazione hanno anche sopravvalutato l’impatto negativo delle sanzioni economiche della più piccola coalizione che gli Stati Uniti siano stati in grado di guidare. Non c’è dubbio che l’economia russa abbia sofferto, ma l’effetto sulla politica ucraina del Cremlino sembra essere nullo. All’inizio, il valore del rublo è crollato e il presidente Biden lo ha chiamato in modo derisorio “le macerie”. Tuttavia, anche questa strategia ha avuto risultati contrastanti. Il rublo è rimbalzato in modo impressionante e l’economia russa ha attutito altri shock rafforzando i suoi legami con Cina, Iran e altri paesi.

Inoltre, il governo di Putin ha dimostrato di avere un’influenza significativa. Limitando le sue esportazioni di energia al mercato mondiale, in particolare di gas naturale verso i paesi europei, Mosca ha contribuito a far salire drasticamente i prezzi dell’energia. La pressione economica che questi e altri paesi devono affrontare ora ha portato a crescenti critiche alle politiche della NATO e dell’UE. Si potrebbe anche dire che i paesi occidentali soffrono almeno quanto la Russia per il regime delle sanzioni. Come minimo, le sanzioni statunitensi e NATO sono state tutt’altro che gratuite per i loro iniziatori.

Le crepe su questa politica stanno cominciando ad apparire anche all’interno del blocco NATO. La Turchia si comporta più come un potenziale mediatore per porre fine alla guerra Russia-Ucraina che come un membro fedele della campagna dell’Alleanza per isolare Putin. L’ungherese Viktor Orban ha recentemente affermato che l’Unione Europea non solo si è sparata un colpo a un piede adottando la strategia delle sanzioni di Washington, ma si è sparata nei polmoni. Questo malcontento è emerso mesi prima che la manipolazione russa delle forniture di gas naturale portasse a un inverno freddo e molto scomodo in tutta Europa.

Washington deve apportare importanti adeguamenti politici e, cosa forse più importante, imparare lezioni più ampie per evitare che gli attuali fallimenti si ripetano.

Fondamentalmente, i leader americani devono capire che le grandi potenze come la Russia non possono e non saranno intimidite. L‘amministrazione Biden ha agito come se fare pressioni sulla Russia e ignorare le preoccupazioni di sicurezza di quel paese fosse la stessa strategia usata dagli Stati Uniti contro le potenze mondiali di secondo o terzo livello, come Serbia, Iraq, Iran, Siria e Corea del Nord. La diplomazia di resa di Washington non ha funzionato bene nemmeno in questi contesti; ha completamente fallito contro un grande potere. Ma invece di diventare più realistici e flessibili, i decisori dell’amministrazione hanno reagito in modo petulante. Solo ora è stato annunciato un incontro tra il segretario di Stato Tony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il primo dall’inizio della guerra in Ucraina. Questo non è un approccio salutare per trattare con un paese che ha diverse migliaia di armi nucleari.

Infine, i leader americani devono rendersi conto che il mondo è politicamente, diplomaticamente e strategicamente multipolare, oltre che economico. Il momento unipolare è ormai passato e gli Stati Uniti devono imparare di nuovo a operare in un tale sistema. Washington non ha più l’ultima parola su questioni importanti. L’amministrazione Biden deve smettere di comportarsi come se lo fosse e adattarsi di conseguenza.

fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson

)