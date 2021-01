“Gli Eroi non muoiono mai”

da Redazione

La comunità di del Circolo culturale La Terra dei Padri /Casaggi Modena Identitaria celebrerà il primo l’anniversario della uccisione del generale Soleimani con una diretta di parole e musica, “Gli Eroi non muoiono mai”, il giorno 3 Gennaio, un modo per iniziare l’anno nuovo volando alto , celebrando il sacrificio di un personaggio che oggi è divenuto un mito per i popoli che lottano per la propria indipendenza contro le Elite mondialiste.

La diretta sarà visionabile suilla pagina del Circolo denominata Casaggi Modena Identitaria alle ore 18,45.