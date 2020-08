Gli Emirati Arabi Uniti offrono la normalizzazione gratuita con Israele per servire gli interessi americani

da Redazione

I media e le istituzioni politiche e le élite intellettuali occidentali hanno visto l ‘”accordo israele-Emirati Arabi Uniti” come una necessità urgente sia per Donald Trump che per Benjamin Netanyahu.

L’annuncio della Casa Bianca della “normalizzazione degli Emirati” i loro rapporti con Tel Aviv, e la reciproca rappresentanza diplomatica, accordi e investimenti economici che comporta, non erano giustificati, né rappresentavano una sorpresa nel contesto del conflitto arabo-sionista, vista la riluttanza della maggior parte degli stati del Golfo a tessere strette relazioni con il vecchio nemico “l’israeliano”, per molto tempo, soprattutto quando è stato descritto come “porre fine allo stato di ostilità e guerra” tra le due parti, che non hanno avuto alcun confronto militare o di altro tipo tra loro, e gli Emirati Arabi Uniti non hanno confini comuni con la Palestina occupata.

La tempistica dell’annuncio indica la realtà degli obiettivi latenti e trasversali tra le tre parti: la necessità sia per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che per Benjamin Netanyahu di registrare i “progressi” politici per investire nelle campagne elettorali. Il primo soffre della scarsità di risultati e dell’accumulo di sfide interne ed esterne, e il secondo sta cercando freneticamente di aggrapparsi al potere. E bandendo lo spettro di un processo e la sua decisione di imprigionarlo per corruzione e trasgressioni morali. Per quanto riguarda la terza parte, Abu Dhabi, si è impegnata a servire i piani statunitensi nel mondo arabo ovunque possa, specialmente in Yemen, Libia e Sudan.

Negli Stati Uniti, i media, le istituzioni politiche e le élite intellettuali credevano che l ‘”accordo israelo-emiratino” fosse una necessità urgente sia per Donald Trump che per Benjamin Netanyahu di ottenere una vittoria in termini di politica estera, e quest’ultimo ha accettato di “sospendere” il processo di estensione della sovranità su gran parte della Cisgiordania.

Il presidente Trump lo ha definito un “enorme passo avanti” e Netanyahu lo ha definito un “giorno storico”. Quanto al sovrano de facto degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, ha preferito il silenzio “per lasciare una porta sul retro per tirarsi indietro se le critiche si intensificassero”, come crede la comunità ebraica americana, “ma sa certamente che c’è un grande costo politico se si ritira, soprattutto con le prossime elezioni americane”.

Una delle dimensioni più importanti della diapositiva degli Emirati Arabi Uniti per attuare quello che dagli americani sono invitati a fare è che arriva in un coordinamento efficace con il regime saudita ed è avanti in alcuni dettagli a causa di considerazioni puramente interne riguardanti l’autorità religiosa, che sono simili con una certa cautela agli orientamenti politici di Riyadh, ma ha bisogno di più tempo in attesa di studiarne le dimensioni e la natura delle reazioni a quel passo che sono complementari all’approccio “Camp David”, che ha sponsorizzato, finanziato e diffuso nel mondo arabo.

La storia della famiglia Al Saud nel servire i progetti occidentali non è uno sprone del momento, specialmente per quanto riguarda la lotta palestinese, che Riyadh ha interrotto dall’inizio della rivoluzione del 1956, e le varie fasi della lotta che sono seguite, e la sua opposizione globale al pensiero progressista e alla liberazione nazionale araba.

Non è un’esagerazione affermare che qualsiasi passo compiuto dagli stati del Golfo si sta svolgendo in stretto coordinamento e cura con l’Arabia Saudita, che ha ambizioni latenti nelle terre di tutte le entità politiche della penisola arabica, e forse Kuwait, Yemen e Qatar rappresentano indirizzi vividi per i loro obiettivi.

A conferma di ciò, il quotidiano New York Times ha rivelato, il 13 agosto, che “il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il sovrano di fatto, vuole fare un passo simile, ma teme una risposta da parte degli elementi conservatori del suo Paese, che non gode della stessa libertà di movimento. Per un paese come gli Emirati. “

Pertanto, non è giusto e saggio trascurare il ruolo e la decisione della Casa dei Saud nell’annullare tutto quello che riguarda le tendenze di liberazione di quei popoli arabi, che hanno cercato e stanno ancora cercando di controllare le loro risorse naturali e distribuire le loro entrate in modo più giusto ed equo, e di sfruttarle in una vera rinascita economica e sociale.

Il riavvicinamento degli Emirati Arabi Uniti con “Israele” non è stato una sorpresa, soprattutto dopo le ripetute dichiarazioni dei “funzionari del Mossad” che avevano visitato ripetutamente gli Emirati e che avevano rapporti con gli stati del Golfo da 50 anni, come riportato da vari media occidentali.

Emiro con Mike Pompeo da cui prende le direttive

Quello che non è stato adeguatamente messo in luce è il rapporto dialettico tra il modestissimo stock umano degli Emirati rispetto al crescente ruolo regionale affidatogli, la sua diffusione militare da “soldati e ufficiali di nazionalità araba e straniera” su una vasta area geografica, e i suoi interventi diretti in Siria, Yemen, Libia e Palestina, che hanno visto l’arrivo di aerei degli Emirati che trasportavano attrezzature mediche in concomitanza con la diffusione della pandemia Coronavirus, si diceva che fosse nell’interesse dei palestinesi, che i gazawi respinsero del tutto.

In seguito si è scoperto che questi aerei trasportavano “armi israeliane” in Libia e Yemen e consegnavano attrezzature mediche avanzate di “Israele” che Abu Dhabi ha pagato, che sono circa 100.000 dispositivi per testare il virus corona, con la cura e l’approvazione di Washington, senza dubbio.

La dichiarazione congiunta parlava chiaramente della necessità di “aumentare l’integrazione economica e il coordinamento della sicurezza” tra Abu Dhabi e Tel Aviv, il che significa che le relazioni esistenti che hanno preceduto la dichiarazione dovrebbero essere sviluppate a un livello più alto di “integrazione e coordinamento”.

La mossa di normalizzazione degli Emirati Arabi Uniti non è separata dal contesto dell’approccio di insediamento e delle concessioni lanciate dal regime arabo ufficiale dopo la guerra dell’ottobre 1973, e dai successivi accordi di Camp David, Oslo e Wadi Araba, e prevede passi simili per i paesi del Golfo, come Bahrain, Oman e Arabia Saudita, approfittando dello stato di ritirata nella marea nazionale e inasprimento dell’ assedio alle forze combattenti e alle fazioni contrarie ai piani americani.



Autori: Munther Suleiman e Jaafar al-Jaafari

Fonte: Al-Mayadeen Net

Traduzione: Fadi Haddad