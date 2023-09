Gli attacchi SUl territorio russo indicano una prossima escalation del conflitto in Ucraina

La notte fra martedì e mercoledì scorso, 7 regioni russe sono state attaccate da UAV ucraini, la maggior parte dei quali abbattuti dalla difesa aerea russa ma, il fatto più eclatante è stato l’attacco contro l’aeroporto di Pskov, a circa 750 Km. dalla frontiera Ucraina, attaccato da 20 droni presumibilmente ucraini. Due aerei da trasporto militare sono stati danneggiati a terra ed un incendio è scoppiato all’aerodromo, prontamente estinto dalle squadre di sicurezza e l’aeroporto ha ripreso il giorno dopo a funzionare. Non ci sono state vittime ma le informazioni dell’attacco sono state diffuse da Kiev e rivendicate

Subito dopo sono apparse notizie secondo cui l’attacco su Pskov sarebbe partito non dall’Ucraina ma da un paese della Nato, probabilmente un paese baltico, confinante con il territorio russo. Il Cremlino ha commentato tali informazioni ed il portavoce russo Dmitri Peskov ha dichiarato che gli esperti militari stanno studiando per determinare la rotta da dove siano partiti questi UAV e se effettivamente questi sono partiti da un paese della Nato. Un corrispondente russo ha dichiarato che, secondo lui, se si conferma questa informazione, la Russia reagirà duramente. Al contrario l’assenza di una reazione adeguata sarà presa come una debolezza dall’occidente e gli attacchi terroristici si incrementano.

Il corrispondente ha rilevato che potrebbe esserci stata una rotta dei droni che è partita dall’Estonia sorvolando il lago che si trova alla frontiera tra Russia Estonia, e se questo si conferma, allora la Russia dovrà effettuare una rappresaglia diretta contro questo paese della Nato.



Mappa della regione

Nel frattempo sono apparse foto via satellite dell’aerodromo dove si vede che gli aerei danneggiati sono stati due e non quattro come sostiene il comunicato ucraino.

La Russia dovrà procedere a effettuare la rappresaglia contro un paese della Nato per avere subito un attacco sul proprio territorio.

A sua volta, il servizio britannico news ha riferito che nel 2023 droni ucraini hanno attaccato il territorio russo oltre 190 volte e questo è avvenuto in varie parti del territorio, anche in profondità della Federazione russa, incluso in Crimea.

Tutto questo indica che l’Ucraina e la Nato stanno spingendo per una forte escalation del conflitto, anche per spostare l’attenzione dalla grave situazione che le forze ucraine attraversano sul fronte di guerra terrestre, contrariamente alle notizie diffuse da alcune fonti occidentali.

Fonti Varie

Traduzione: Luciano Lago