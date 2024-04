GLI ATTACCHI RUSSI A ODESSA INTERROMPONO LE FORNITURE MILITARI DELLA NATO

Il 10 aprile, l’esercito russo ha attaccato le strutture militari e industriali ucraine nella regione di Odessa. Secondo i rapporti locali, durante il giorno nella città di Odessa e nella sua regione si sono verificate almeno sei esplosioni.

Uno dei primi attacchi è stato segnalato intorno alle 5:30. L’obiettivo era il ponte ferroviario strategicamente importante tra Chernomorsk (Ilyichevsk) e Alexandrovka. Il ponte veniva utilizzato per il trasferimento di armi, munizioni ed equipaggiamento militare forniti al porto di Chernomorsk dagli stati della NATO.

Al momento dell’attacco russo, una locomotiva stava attraversando il ponte. Sia il ponte che il treno si sono trovati sotto attacco. A giudicare dalle riprese, il treno è stato distrutto e il ponte gravemente danneggiato. Fonti locali hanno confermato che il ponte è stato messo fuori servizio. Nel pomeriggio, secondo quanto riferito, il secondo attacco russo ha colpito lo stesso ponte.

Il capo dell’amministrazione regionale locale dell’Ucraina ha confermato i danni alle “infrastrutture dei trasporti” nella regione di Odessa.

“L’infrastruttura dei trasporti nella regione di Odessa è stata danneggiata”, ha scritto il funzionario sui social media.

Il 7 aprile, lo stesso ponte era stato oggetto di un altro attacco da parte di un drone kamikaze russo. L’UAV kamikaze ha danneggiato il ponte ma è riuscito a metterlo fuori servizio per non molto tempo.

La linea ferroviaria è di importanza strategica per i rifornimenti militari ucraini. Conduce alla parte meridionale del porto di Chernomorsk (Ilyichevsk). Il danno al ponte complicherà pesantemente il trasferimento delle attrezzature militari della NATO che continuano ad entrare nella regione di Odessa via mare. L’esercito russo sta lavorando duramente per bloccare la fornitura di armi e munizioni dall’estero alla regione di Odessa.

La distruzione delle infrastrutture portuali è in corso in tutte le regioni meridionali dell’Ucraina. Il 10 aprile, gli attacchi russi hanno distrutto l’area di raccolta delle forze armate ucraine sulla costa del Mar Nero, vicino alla città portuale di Ochakov nella regione di Mykolaiv, dove presumibilmente sono stati attaccati circa 300 militari.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago