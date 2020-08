Gli attacchi di Trump a Venezuela, Siria e Iran sono criminali, ma Joe Biden giura di essere ancora peggio

da Redazione

di Margaret Kimberley (*)

I media corporativi occidentali possono ripetere all’infinito le loro bugie sulla Russia che paga doni talebani, ma ignorano informazioni importanti che sono pubbliche e facilmente dimostrabili. Un esempio recente è l’annuncio del presidente Donald Trump di una sorta di attacco contro il Venezuela.

Durante la visita al Comando Meridionale degli Stati Uniti (SOUTHCOM) in Florida, Trump ha rilasciato un’intervista a Noticias Telemundo e disse quanto segue: “Accadrà qualcosa con il Venezuela. Questo è tutto ciò che posso dirti. Qualcosa accadrà con il Venezuela. ”

Gli Stati Uniti hanno scelto un presidente fantoccio per sostituire il presidente eletto Nicolas Maduro, hanno aumentato le sanzioni, hanno tentato di inviare mercenari per destabilizzare il paese e hanno accusato Maduro e sua moglie di traffico di droga. Lo stato fantoccio degli Stati Uniti noto come il Regno Unito ha stabilito che manterrà più di $ 1 miliardo di oro venezuelano invece di consegnarlo ai legittimi proprietari. La rapina contro il Venezuela ammonta a $ 24 miliardi in beni rubati e congelati. Il muro che Trump sosteneva che il Messico avrebbe pagato era in realtà pagato con guadagni mal guadagnati dal Venezuela.

“La rapina contro il Venezuela ammonta a $ 24 miliardi in beni rubati e congelati”.

Il Venezuela è stato sotto costante attacco da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati per anni con l’amministrazione Trump che ha compiuto i più palesi sforzi di cambiamento di regime. Ma i media che ordinariamente vanno alla gogna di Trump sono silenziosi o supportano questi attacchi. Le osservazioni di Trump avrebbero dovuto fare notizia. Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente dichiarato una sorta di ostilità contro il Venezuela, ma le sue parole non hanno attirato quasi nessuna attenzione.

DI PIÙ…

Trump ha posto gli Stati Uniti sul precipizio della guerra in vari modi. Ha ritirato gli Stati Uniti dai trattati nucleari con la Russia che sono stati ratificati decenni fa. La sua guerra di parole contro la Cina non è semplicemente retorica. Pronunciare insulti sul “virus Wuhan” e aggiungere sempre la parola comunista insieme alla parola Cina non sono solo acrobazie. L’incitamento alla violenza a Hong Kong faceva parte di un piano più ampio per indebolire un rivale economico e politico.

Gli Stati Uniti stanno facendo la guerra con altri mezzi in tutto il mondo. La guerra contro la Siria è persa. Non ci sarà alcun cambio di regime lì con mezzi militari, quindi Trump ricorre a rubare petrolio, bruciare colture di grano e aumentare le sanzioni che limitano l’accesso a cibo e medicine. Israele, il partner americano nel crimine, bombarda le strutture di difesa iraniane nella speranza di poter finalmente vedere la loro fantasia di guerra diventare realtà.

Soldati USA in Iraq

“Fare la guerra con altri mezzi in tutto il mondo.”

Ma nessuno di questi incidenti riceve una copertura sufficiente. Se vengono affatto commentati, la notizia si basa sull’onnipresente fonte di intelligence anonima, o su altri che ripetono a pappagallo la linea ufficiale. Bisogna sapere dove cercare per trovare un’analisi decente.

La nuova devastazione provocata alla Siria non viene né denunciata né celebrata dai media aziendali. Non vi è stata alcuna critica alla politica, nessuno ha sottolineato che un crimine di guerra è stato commesso in nome del popolo americano. In effetti, il Washington Post ha applaudito al fatto che il Caesar Act giustamente chiamato “ha contribuito a far schiantare la valuta siriana”. Avrebbero potuto aggiungere che ha contribuito ad aumentare anche la sofferenza.

Strillare per Russiagate, Ukrainegate, Bountygate o qualsiasi altra porta che verrà cucinata è fumo negli occhi per le masse e propaganda per il duopolio. Non esiste opposizione congressuale agli atti di aggressione di Trump che stanno letteralmente uccidendo persone in tutto il mondo.

“I crimini di guerra vengono commessi in nome del popolo americano”.

Purtroppo, né queste politiche né la risposta dei media aziendali saranno diverse se Joe Biden diventa presidente. La politica del Biden in Venezuela è la stessa di Trump. I suoi attacchi sono stati in effetti più a destra. Quando Trump ha espresso la volontà di parlare con Maduro, ha fatto marcia indietro dopo che Biden ha condannato ogni sforzo di parlare. “Trump parla duramente del Venezuela, ma ammira teppisti e dittatori come Nicolas Maduro”, è stata la controreplica di Twitter di Biden.

Il risultato finale di queste macchinazioni è che la Russia e la Cina sono più vicine che mai, poiché entrambi i paesi cercano protezione dall’imperialismo USA. Tentano di impedire agli Stati Uniti e ai loro alleati di stato fantoccio di interferire nei loro paesi o di distruggere la Siria, l’Iran o il Venezuela, rendendo così impotenti gli sforzi di Washington.. L’Iran e la Cina hanno recentemente raggiunto un accordo che costruirà le infrastrutture dell’Iran e fornirà alla Cina petrolio scontato per i prossimi 25 anni. Mentre i media qui mantengono gli americani ignoranti con storie ridicole sui doni russi, le nazioni prese di mira lavorano insieme a proprio vantaggio.

Crimini contro i civili delle truppe USA

Solo le persone con l’interesse e il mezzo per cercare media indipendenti sanno come il loro paese minaccia il mondo. Dopotutto, Trump ha lanciato una minaccia pubblica contro il Venezuela e difficilmente si è registrato come un blip su uno schermo.

Quando gli Stati Uniti vanno troppo lontano e il mondo affronta una guerra calda, gli americani ignoranti non sapranno cosa li ha colpiti. Potrebbero lamentarsi dell’ultimo falso scandalo o gridare “Ci odiano per le nostre libertà”, ma al resto del mondo non importa e l’ignoranza non sarà difesa.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul Black Agenda Report .

*MARGARET KIMBERLEY

Margaret Kimberley è cofondatrice, redattrice e editorialista di Black Agenda Report . Il suo primo libro, “Prejudential: Black America and the Presidents”, è stato pubblicato nel 2020. Collabora con l’antologia “In difesa di Julian Assange”. Il suo lavoro è apparso anche in Counterpunch , Consortium News , Common Dreams e Dallas Morning News .

Traduzione: Luciano Lago