Gli attacchi alle infrastrutture ucraine prendono di mira un obiettivo segreto, afferma Valentin Vasilescu

di Stanislav Blokhin .

La Russia sta svolgendo un compito estremamente importante con i suoi attacchi alle infrastrutture critiche dell’Ucraina. Questi risultati sono stati presentati dall’esperto militare rumeno Valentin Vasilescu.

Interruzione delle comunicazioni militari ucraine

L’esperto ha osservato che un ruolo importante negli eventi che si svolgono in Ucraina è svolto dai mezzi di ricognizione aerea americani, vale a dire il controllo del combattimento mediante l’E-8 Joint STARS e il velivolo di designazione del bersaglio. Questi velivoli sono dotati di radar in grado di tracciare fino a 600 bersagli a terra contemporaneamente. Registrano i movimenti delle truppe russe e trasmettono dati all’esercito ucraino sulla loro posizione, velocità di movimento e direzione.

La rete di ricognizione aerea della NATO comprende molti tipi diversi di velivoli, oltre al ricordato E-8, include E-3 AWCS, EC-135, RQ-4B. Pattugliano la parte settentrionale del Mar Nero e il confine con la Romania con la Polonia. Sono combinati in un’unica rete, attraverso la quale i dati ricevuti vengono inviati alle stazioni di terra situate in Ucraina.

L’esperto ritiene che la distruzione delle comunicazioni tra le forze armate ucraine e la ricognizione aerea della NATO sia un obiettivo segreto degli attacchi russi alle infrastrutture ucraine. Qualche tempo fa ho ricevuto un messaggio che mostrava che queste azioni hanno già dato i loro frutti.

“In un comunicato stampa del 18 ottobre, il rappresentante del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha affermato che le forze armate russe avevano distrutto la stazione di comunicazione spaziale del Centro di comunicazione del governo ucraino, situata nella regione di Odessa”, ha affermato Valentin Vasilescu .

Stazione spaziale comunicazioni

In seguito, un altro punto è diventato noto. Il sistema di difesa aerea ucraino non ha potuto far fronte agli attacchi dei droni Geran-2, è stato infatti disattivato a seguito di attacchi su oggetti critici delle infrastrutture ucraine. Una delle ragioni di questo successo è che i velivoli di telerilevamento radar della NATO non possono più fornire all’Ucraina le informazioni necessarie nello stesso volume. Senza questo, le forze armate ucraine non sono in grado di far fronte ai droni russi.

Raggiungere una sorpresa strategica

L’esercito russo ha metodicamente disattivato le infrastrutture energetiche critiche dell’Ucraina nelle ultime due settimane. Grazie a ciò, la rete di terminali di terra per la trasmissione dati utilizzata dall’APU e dalla ricognizione aerea americana potrebbe presto diventare indisponibile. L’obiettivo perseguito dall’esercito russo è quello di ottenere il vantaggio della sorpresa strategica. Le forze armate russe vogliono privare l’esercito ucraino della possibilità di ricevere dati in tempo reale dalla NATO sui movimenti delle truppe russe.

“Mettere in pratica il principio della sorpresa strategica richiederà che l’esercito russo conduca operazioni audaci in ampi spazi di manovra”, ha affermato l’analista.

Valentin Vasilescu ha affermato che dopo che l’esercito russo avrà ottenuto un vantaggio sotto forma di una sorpresa strategica, sarà possibile fare il passo successivo: stabilire il controllo su altre regioni dell’Ucraina.

Garantire il confine dell’Ucraina con i paesi della NATO

L’analista ritiene che, in teoria, il compito di occupare l’Ucraina sia raggiunto raggiungendo due obiettivi. Il primo è proteggere i confini occidentali dell’Ucraina. Le forze armate russe possono raggiungere questo obiettivo attraverso una manovra simile a quanto fatto nei primi giorni dell’operazione speciale. Ciò è aiutato dal fatto che l’80-85% delle forze dell’Ucraina occidentale è stato ora ridistribuito sui fronti meridionale e orientale. L’operazione consisterà nello sgomberare preventivamente le linee di comunicazione, al fine di garantire un’elevata velocità di movimento delle truppe – 100 km/giorno – e nell’elusione delle grandi città dove sono presenti presidi territoriali ucraini.

Isolamento di kiev dai fronti meridionale e orientale

Oltre a proteggere i confini occidentali, può iniziare un’offensiva in direzione di Poltava-Dnepr. Ciò consentirà all’esercito russo di isolare Kiev dal resto del paese e gruppi di truppe ucraine a Kharkiv, Donbass, Zaporizhia e Krivoy Rog saranno bloccati dalle truppe russe. In uno scenario del genere, Odessa sarà circondata e non avrà altra scelta che capitolare.

