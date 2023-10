Gli assassini di bambini di Gaza diffondono bugie… Le fonti israeliane rivelano accuse di “omicidio e decapitazione”

I media occidentali hanno affermato nelle ultime ore che membri della resistenza hanno ucciso bambini nell’insediamento di “Kfar Azza” durante la battaglia “Al-Aqsa”, senza alcuna prova, mentre ci sono prove conclusive che l’occupazione ha già ucciso più di 200 bambini palestinesi. a Gaza.

Nelle ultime ore, nei media occidentali si sono diffuse ampiamente accuse e menzogne ​​secondo le quali i membri della resistenza avrebbero “ucciso e decapitato 40 bambini” nell’insediamento “Kfar Azza” durante la battaglia “Al-Aqsa Flood”.

Queste accuse sono state diffuse su importanti piattaforme come la CNN e sono state riportate anche da personaggi pubblici come un membro del Congresso. Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che “ci sono segnalazioni di bambini uccisi e massacrati perché ebrei”, senza alcuna conferma o prova.

Esaminando i dettagli di queste accuse e la loro fonte, la fonte della storia è il canale israeliano “i24”, in particolare la giornalista Nicole Zedek, che lavora per il canale, e che ha affermato questa storia durante la sua visita all’insediamento accompagnata da soldati di occupazione. .

Il canale ha presentato la storia come un fatto provato e poi i media occidentali l’hanno adottata, senza mostrare alcuna prova o immagine, e hanno anche cercato di suggerire che la questione fosse stata dimostrata, mostrando sacchi per cadaveri che non indicavano che appartenessero a bambini, e mostrando sangue sul terreno o su oggetti domestici.

Nel suo post, la giornalista Nicole Zedek ha affermato che la fonte delle sue informazioni erano soldati dell’“esercito” israeliano, il che significa che lei stessa non ha visto i corpi, aggiungendo che i soldati che le hanno riferito credevano che fossero stati uccisi 40 bambini, il che significa che non l’hanno fatto. vedere, ma piuttosto credere.

Inoltre, l’”esercito” di occupazione israeliano ha confermato all’agenzia Anadolu di non avere informazioni che confermino le accuse secondo cui Hamas avrebbe “decapitato bambini”.

A causa dei bombardamenti di Gaza da parte dell’occupazione 260 bambini sono morti a Gaza.

In contrasto con queste false narrazioni, la chiara verità in audio e video è che l’occupazione israeliana ha deliberatamente bombardato civili palestinesi disarmati all’interno di edifici residenziali, provocando la morte di 900 martiri, tra cui 260 bambini e 230 donne, oltre al ferimento di 4.500 i cittadini con feriti vari, fino a questo momento.

Videoclip e altre foto mostravano bambini che portavano ferite e sangue sulle mani dopo essere stati tirati fuori dalle macerie in seguito ai raid israeliani, così come si sono diffuse immagini di altri bambini avvolti in sudari per essere trasportati alla loro ultima dimora.

Naturalmente, queste immagini e scene non vengono pubblicate dai media occidentali che sono prevenuti nei confronti dell’occupazione israeliana, nota per i suoi doppi standard e l’offuscamento dei fatti quando si tratta della Palestina occupata, in particolare dei brutali crimini dell’occupazione a Gaza. Striscia, nella quale vengono utilizzate anche bombe al fosforo bianco vietate a livello internazionale.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fdi Haddad