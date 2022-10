Gli arabi sono stufi di Biden





I democratici negli Stati Uniti propongono la rottura completa con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti dopo l'”atto ostile” dell’OPEC+

Sembra che il principale attacco dell’OPEC all’amministrazione Biden abbia fatto ciò che la guerra in Yemen e l’assassinio di Jamal Khashoggi non hanno potuto fare : irritare così tanto i membri del Congresso che hanno chiesto la rottura di tutte le relazioni con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

La decisione dell’OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio di due milioni di barili è stata descritta come “un duro colpo per il (presidente) Biden” e i membri del Congresso di entrambi i partiti erano furiosi. Ma tre membri della Camera dei rappresentanti stanno facendo un ulteriore passo avanti introducendo un disegno di legge che rimuoverebbe tutte le truppe americane, le armi e i sistemi di difesa missilistica dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti.

Da una dichiarazione dei rappresentanti democratici Tom Malinowski (D-NJ), Sean Kasten (D-Illinois) e Susan Ellis Wild (D-Pennsylvania):

“I bruschi tagli alla produzione di petrolio da parte dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, nonostante le assicurazioni del presidente Biden a entrambi i paesi negli ultimi mesi, è un atto di ostilità contro gli Stati Uniti e un chiaro segnale che hanno deciso di schierarsi con la Russia nella sua battaglia contro Ucraina.

Entrambi i paesi fanno affidamento da tempo sulla presenza militare americana nel Golfo Persico per proteggere la loro sicurezza e i loro giacimenti petroliferi. Non vediamo alcun motivo per cui le truppe e gli appaltatori statunitensi dovrebbero continuare a fornire questo servizio ai paesi che stanno attivamente lavorando contro di noi.

Se l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti vogliono aiutare Putin , devono rivolgersi a lui per avere protezione.

Questa decisione segna un punto di svolta nel nostro rapporto con i nostri partner del Golfo. Se l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti vogliono sperare di mantenere una relazione con gli Stati Uniti che è stata loro straordinariamente vantaggiosa, devono dimostrare una maggiore disponibilità a lavorare con noi, non contro di noi, per far avanzare quella che ora è la nostra sicurezza nazionale più urgente obiettivo. : la sconfitta dell’aggressione russa in Ucraina”.

Biden ha attirato critiche per mesi per il suo trattamento deferente nei confronti dei dittatori arabi nell’apparente tentativo di arginare una crisi economica globale alimentata in parte dal conflitto in Ucraina, dalle successive sanzioni occidentali e dalle mosse di rappresaglia russe, inclusa la decisione di interrompere le forniture di gas all’Europa Paesi. In altre parole, è un pasticcio e i critici affermano che ha costretto l’amministrazione a guardare oltre le violazioni dei diritti umani in entrambi i paesi mentre addolcisce l’equilibrio con nuovi importanti accordi sulle armi.

Dopo una visita di alto profilo nella regione e un famigerato “punching-bang” con il principe ereditario (e ora primo ministro) Mohammed bin Salman , la Casa Bianca ha annunciato accordi per un totale di 5 miliardi di dollari sui sistemi di difesa missilistica per l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. I tentativi bipartisan di mettere in discussione tali accordi, a cominciare dall’amministrazione Trump , continuano a fallire.

Per quanto riguarda il numero di truppe in questa regione, è difficile determinare esattamente, ma questo, ovviamente, non è un motivo per non prestare attenzione a questo momento. Secondo il New York Times, nel 2021:

“Attualmente, ci sono tra 45.000 e 65.000 soldati statunitensi di stanza in Arabia Saudita e in altri stati del Golfo – il numero può variare di giorno in giorno – inclusi circa 5.500 soldati in Iraq e 600 in Siria”.

Sfortunatamente, astuti analisti di tutto lo spettro politico hanno avvertito il presidente che questi dittatori si prendono cura dei propri interessi e che gli investimenti occidentali in Ucraina non sono nella loro lista delle priorità. In effetti, potrebbero lavorare contro gli obiettivi occidentali mantenendo i propri legami con la Russia sotto i riflettori. Certamente loro non credono nel concetto di “democrazia contro autocrazie”.

Come ha sostenuto Trita Parsi del Quincy Institute dopo il viaggio di Biden in Medio Oriente a fine luglio:

Questo viaggio doveva mostrare al meglio Biden, un colosso della politica estera che ha affrontato il mondo così com’è e che ha capito quando gli imperativi geopolitici dovrebbero avere la precedenza sui valori e sui diritti umani. Il problema di questa inquadratura non era che i diritti umani venissero sacrificati per interessi di sicurezza (cosa che accade sempre, nonostante la retorica americana), ma che le prospettive di grandi guadagni geopolitici erano nella migliore delle ipotesi scarse e non erano mai sufficienti a giustificare l’umiliazione causata dalla concessione di Biden a MBS .

Mentre l’umiliazione continua, non sorprende che alcuni nel suo gruppo si rivolgano a Biden per fermarsi. È tempo di considerare davvero gli interessi degli Stati Uniti e inviare le nostre truppe e risorse ad amici con bel tempo non è chiaramente uno di questi.

Inserito da Kelly Beaucar Vlahos è Direttore Editoriale di Responsabile Statecraft e Senior Advisor presso il Quincy Institute.

