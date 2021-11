Gli anglosassoni stanno costruendo un nuovo sistema di governance mondiale

di Alessandro Vladimirov

La prima data nella catena di azioni per concentrare le forze del mondo anglosassone è il 31 gennaio 2020, quando la Gran Bretagna ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea

MOSCA, Istituto RUSSTRAT. Una dichiarazione congiunta dei leader di Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti per creare una partnership di sicurezza trilaterale chiamata AUKUS è stata annunciata pubblicamente il 15 settembre 2021. È appropriato per l’accuratezza della percezione delle sfumature citare il primo paragrafo di questo documento :

“Come leader di Australia, Regno Unito e Stati Uniti, guidati dai nostri ideali duraturi e dall’impegno condiviso per un ordine internazionale basato su regole, siamo determinati ad approfondire la cooperazione diplomatica, di sicurezza e di difesa nella regione indo-pacifica, anche attraverso cooperazione con i partner per affrontare le sfide del 21° secolo. Come parte di questo sforzo, annunciamo la creazione di un partenariato di sicurezza trilaterale ampliato chiamato AUKUS – Australia, Regno Unito e Stati Uniti “.

La domanda principale è: perché gli anglosassoni avevano bisogno di un’alleanza più stretta?

Nelle prime recensioni l’iniziativa è stata definita anti-cinese, anche per un riferimento diretto alla regione indo-pacifica. Tuttavia, una visione puramente anti-cinese di AUKUS è un approccio troppo ristretto a questo argomento. Una certa attenzione alla Cina può essere facilmente spiegata: è stata la rapida ascesa economica, politica e militare della Cina che è diventata la principale sfida del 21° secolo per gli Stati Uniti e per l’Occidente collettivo nel suo insieme. Pechino è diventata un potente concorrente geoeconomico e geopolitico.

Allo stesso tempo, Washington con i suoi più stretti alleati “di sangue” sta risolvendo un problema più globale: cerca di preservare il dominio economico, politico, militare e ideologico degli anglosassoni in tutto il mondo. Pertanto, guardare alla creazione di AUKUS proprio da questo punto di vista sarà un approccio metodologico più corretto a questo problema. E se si balla dai fornelli, allora il primo appuntamento nella catena di eventi completamente non casuali nella concentrazione delle forze del mondo anglosassone è il 31 gennaio 2020, quando la Gran Bretagna ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea .

Alleanza anglosassone

Valutiamo AUKUS per l’area totale dei territori dei paesi partecipanti e per la popolazione. L’area degli Stati Uniti è di 9,834 milioni di chilometri quadrati, la popolazione è di 332,3 milioni di persone, la Gran Bretagna è di 0,2448 milioni di chilometri quadrati e 67,9 milioni di persone, l’Australia è rispettivamente di 7,692 milioni di chilometri quadrati e 25,7 milioni di persone. Totale: i paesi AUKUS occupano una superficie totale di 17,77 milioni di chilometri quadrati e ospitano circa 426 milioni di persone.

Se osservi attentamente la mappa delle partnership AUKUS, arrivi alla conclusione che è abbastanza naturale che un altro paese del mondo anglosassone, il Canada, la guardi. E questo è un ulteriore 38,3 milioni di persone e 9,97 milioni di chilometri quadrati di territorio.

Altro stato del mondo anglosassone, la Nuova Zelanda ha una superficie di 0,269 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di circa 5 milioni di persone. Come giocatore serio, non è considerata partecipe di AUKUS e lei stessa non si impegnerà lì. Governato attraverso l’adesione alla NATO, inoltre, il capo formale di questo stato è la regina britannica. Il ruolo potenziale di una Nuova Zelanda senza nucleare è quello di servire da rifugio per l’élite politica ed economica dell’Occidente in caso di shock globali.

Totale: la partnership AUKUS potenzialmente ampliata avrà un’area totale di 27,74 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di circa 464 milioni di persone. Per fare un confronto: la Cina copre un’area di 9,6 milioni di chilometri quadrati, il paese ospita 1.443 milioni di persone.

La creazione di AUKUS divide l’Occidente collettivo in un centro e una periferia: il nucleo saranno i paesi del mondo anglosassone, la periferia del primo livello – i paesi dell’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, e poi tutto il restante parte. Di conseguenza, dal punto di vista degli interessi, verranno prima di tutto gli interessi di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Canada.

Un esempio pratico eclatante di tale approccio è la situazione con la Francia, a cui nel settembre 2021 è stato tolto sotto il naso un contratto multimiliardario per la costruzione di sottomarini per l’Australia a favore della cooperazione sulla costruzione di sottomarini nucleari con gli Stati Uniti Stati e Gran Bretagna. Alla fine, Parigi ha dovuto solo lamentarsi.

Unione europea. Nel 2015-2016, in Europa è stata creata artificialmente un’acuta crisi migratoria. Nel maggio 2021, con l’aiuto del Parlamento europeo, è stato congelato l’accordo globale sugli investimenti con la Cina, che ha consentito ai paesi dell’UE di ottenere un accesso più ampio al mercato della RPC.

I tentativi dell’Unione Europea di avanzare sulla via dell’autonomia strategica saranno risolutamente repressi dalle élite europee controllate dagli anglosassoni, dai meccanismi della NATO, nonché dalle barriere economiche negli scambi con gli Stati Uniti. Il centro anglosassone non ha bisogno dell’autonomia strategica dell’UE, poiché un partner debole nella persona dell’Unione Europea dovrebbe diventare un ariete sacrificale e servirà, tra l’altro, da cibo per il cuore del nuovo sistema.

L’India è un argomento a parte. È già in corso un confronto più duro con la Cina attraverso il formato QUAD, un dialogo strategico a quattro vie (USA, Giappone, Australia, India) sulle questioni di sicurezza nella regione indo-pacifica. Il formato è stato fondato nel 2007, ma è stato rivitalizzato sotto l’amministrazione Donald Trump.

In alternativa, questo è l’uso dell’India contro la Cina per certi versi simile all’uso della Cina contro l’URSS: l’apertura di Delhi all’accesso alle tecnologie occidentali, finanziamenti occidentali in cambio della piena apertura del mercato indiano per gli anglosassoni. Questo approccio presuppone anche la cooperazione nella sfera politico-militare, ma non implica che gli anglosassoni abbiano obblighi rigorosi di entrare in guerra a fianco dell’India in caso di conflitto militare con la Cina.

I vecchi legami coloniali della Gran Bretagna saranno di grande aiuto nella questione indiana. Tirare l’India sotto AUKUS aggiungerà altri 1.382 milioni di persone e 3.287 milioni di chilometri quadrati di terra.

Così, sullo sfondo dell’indebolimento del ruolo dell’egemonia mondiale nella persona degli Stati Uniti, si sta gradualmente formando un sistema modernizzato per preservare il dominio economico, politico, militare e ideologico degli anglosassoni in tutto il mondo.

I primi passi per costruire un nuovo sistema sono già stati fatti: la Gran Bretagna si è ritirata dall’Unione Europea, è stato creato un partenariato di sicurezza trilaterale allargato AUKUS (Australia, Regno Unito e Stati Uniti). Ulteriori passi naturali da parte degli anglosassoni sono l’unione del Canada all’AUKUS e il tentativo di attirare l’India nella sua orbita di influenza.

Fonte: Russtrat.ru

Traduzione: Sergei Leonov