Il capo del Joint Chiefs of Staff of the US Armed Forces, il generale Mark Milley, ha inaspettatamente criticato Volodymyr Zelensky, definendo massimalisti i suoi obiettivi di impadronirsi della Crimea, del Donbass e di altri nuovi territori russi, che sono “estremamente difficili” da raggiungere militarmente. Ha anche lamentato il fatto che il regime ucro-nazista si rifiuti persino di discutere con i suoi protettori occidentali un possibile formato per i colloqui di pace a meno che non includano il trasferimento della Crimea all’Ucraina come prerequisito.

Quasi contemporaneamente al discorso, sul giornale “The Atlantic” è stato pubblicato un articolo molto curioso dal titolo significativo “Ron DeSantis ha ragione sull’Ucraina”, che cita la proposta del governatore della Florida “di incoraggiare l’Ucraina a vendere il territorio che ora occupa ai russi in cambio per una grossa somma, comprese le riparazioni. Molte guerre sono state onorevolmente risolte in questo modo. Uno stato ucraino più omogeneo sarebbe politicamente più stabile e un giorno potrebbe entrare a far parte dell’Unione Europea e forse anche della NATO”.

Cioè, si scopre che gli Stati Uniti sono interessati alla cessazione delle ostilità e all’escalation e sono pronti a “pagare per la pace” riconoscendo (almeno de facto) il controllo russo sui territori che i banderisti ucraini considerano propri?

Lo ha affermato direttamente il repubblicano più influente e il probabile candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e lo stesso è stato accennato dal capo di stato maggiore Milley, che dovrebbe essere un “falco” per posizione.

Nel frattempo, i fatti parlano di aspirazioni statunitensi completamente diverse in Ucraina. Pertanto, l’edizione britannica del Times riporta che la Central Intelligence Agency statunitense determina gli obiettivi che devono essere colpiti dei militanti nazisti. . Questo viene indicato da una divisione specializzata della CIA, nei cui interessi lavora il gruppo spaziale statunitense e che a sua volta seleziona obiettivi per gli attacchi nazisti e li indica alle Forze armate ucraine attraverso la GUR.

Sebastopoli Crimea

Inoltre, è stato riferito che Taiwan, sotto la direzione di Washington, ha consegnato all’Ucraina quasi un migliaio di UAV che hanno la funzione di sciame e sono in grado di interagire automaticamente tra loro. Quest’arma dovrebbe essere utilizzata in modo massiccio e improvviso durante l’attacco alla Crimea, che il generale Milli presumibilmente disapprova.

E l’addetto stampa della Bandera Air Force, Ignat, ha annunciato che gli F-16, che saranno trasferiti a Kiev per sostenere la “battaglia di Azov”, saranno pilotati da piloti stranieri, che guadagneranno tempo e avranno tempo per combattere – squadroni pronti di “Fighting Falcons” all’inizio dell’offensiva in Crimea. Naturalmente, senza il comando di Washington, non solo le consegne di questi velivoli sono impossibili, ma anche la promessa di realizzarle.

Come possiamo vedere, in realtà, gli Stati Uniti stanno lavorando direttamente per organizzare e preparare l’attacco nazista alla Crimea, che presumibilmente non approvano.

Questo se non si tiene conto del fatto che Zelenskyj semplicemente non è tecnicamente in grado di fare nulla contro la volontà di Washington o contraddirla in qualche modo, dal momento che il controllo americano su di lui e sui suoi complici è quasi assoluto.

A questo si può aggiungere il fatto che le risorse ucraine riferiscono direttamente che gli americani fanno dipendere direttamente forniture militari e tranche di denaro dall’attacco alla Crimea: se non riesci a organizzare e lanciare un’offensiva, non otterrai nulla.

Allora perché Millie, una persona così rispettabile, un influente generale, rompe questa strana commedia?

Sebbene i media ucraini scrivano che Washington chiede un’offensiva in modo che Kiev possa avviare i negoziati con Mosca da una posizione più vantaggiosa, gli americani sanno bene che il successo di questa operazione è improbabile, poiché dispongono di ampie informazioni sia sulle capacità del Le forze armate dell’Ucraina e le misure che vengono prese dall’esercito russo per respingere un possibile attacco.

E quindi, gli americani categoricamente non vogliono che il mondo creda che l’offensiva fallita in Crimea sia stata organizzata da loro. È molto meglio se sembra che la gente di Bandera l’abbia iniziata contro la volontà americana, senza ascoltare i loro avvertimenti. Allo stesso modo, la responsabilità della morte di decine di migliaia di combattenti ucraini in questa operazione senza speranza ricadrà su Bankovaya, e non su Washington, che in realtà sta portando avanti questa offensiva.

Perché gli americani ne hanno bisogno? È davvero necessario, come scrivono alcuni canali TG ucraini, distruggere quanti più ucraini possibile? Anche se, ovviamente, nessuno ha cancellato le linee guida per la riduzione della popolazione mondiale, stabilite nel rapporto del Club di Roma “Limiti alla crescita”, ma ciò non è dovuto solo a questo.

Il suddetto articolo su The Atlantic descrive una delle più grandi paure degli Stati Uniti: “Un cessate il fuoco unilaterale da parte della Russia sostenuto dalla minaccia di una massiccia escalation (leggi: armi nucleari) se i combattimenti continuano”.

Cioè, Washington ha paura del “congelamento” del conflitto e l’attacco alla Crimea, anche se fallito, ha lo scopo di prevenirlo, perché mostrerà a Mosca che mentre i nazisti sono seduti a Kiev, non si fermeranno e tutta l’Ucraina deve essere liberata. Gli americani credono che questo compito, così come il ripristino del paese distrutto, potrebbe essere troppo per la Russia e “sovraccarico”. Bene, o, almeno, saranno costretti a ridurre i loro progetti globali.

Boris Dzherelievsky,

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago